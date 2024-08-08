 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Украина засекретила судьбу 5 своих генералов
15:00 09.08.2024

Пять украинских командующих за неделю: военачальники гибнут на Харьковском направлении
Потери тщательно скрываются

На фоне ситуации в Курской области из района боевых действий на территории Украины приходят вести о ликвидации военачальников ВСУ.

Потери тщательно скрываются

Сегодня утром телеграм-канал UKR LEAKS, который принадлежит Центру расследования экс-сотрудника СБУ Василию Прозорову, сообщил о ликвидации на Покровском направлении в районе Новогродовки командира стрелкового батальона одной из отдельных механизированных бригад ВСУ, подполковника Олега Пигулевского. Сообщается, что Пигулевский был убит еще 2 августа. По данным украинских каналов, он погиб во время некоего "специального задания". Это один из немногих оставшихся украинских военачальников еще советского образца: в 1994 году он закончил Новосибирское высшее военное командное училище. После чего пошел служить в ВСУ. В марте 2022 года был мобилизован, после чего стал комбатом, часть которого сначала находилась под Киевом, а потом в населенных пунктах Клещеевка, Купянск и Двуречная.

Между тем все больше источников сообщает о гибели в результате атаки наших "Искандеров" целой группы украинских военачальников. Канал военного обозревателя Бориса Рожина пишет, что ночной удар был нанесен по главному КП ПВО и обороны Харькова ВСУ, который находится в поселке Малиновка Харьковской области. В результате удара могли погибнуть Михаил Драпатый, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, командующий группировкой войск "Харьков", Андрей Гнатов - заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, командующий объединенными силами ВСУ, Александр Пивненко - командующий Национальной гвардией Украины, Владимир Горбатюк - заместитель начальника Генерального штаба ВСУ. Все они в момент удара находились на командном пункте. Украинская сторона информацию пока не подтверждает. Впрочем, то не показатель: ВСУ всегда скрывают знаковые потери… Но информация об ударе по поселку Малиновка прошла по некоторым украинским телеграм-каналам. Без уточнения места прилета и его последствий.

Вместо этого в украинских пабликах размещают фотографии разнесенных складов в Константиновке Донецкой области, в части, находящейся под контролем Украины. Украинские СМИ кричат о попадании снарядов по супермаркету и почте. Между тем очевидцы сообщают, что и торговые, и почтовые помещения использовались ВСУ под склад боеприпасов. Поэтому после попадания они так долго детонировали. Пачки с чаем и макароны такой эффект вряд ли могли вызвать. "Вы когда-нибудь видели, как детонирует что-то в супермаркете? Посмотрите на видео – взрывается знатно… Из Константиновки, мы ранее писали, торговые сети эвакуировались", – сообщает канал "Первый Харьковский".

Авторы: ЕЛЕНА ГАМАЮН

Источник - МК
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