Аэропорт Атырау продают катарско-французскому консорциуму... с ушами Дерипаски

16:09 09.08.2024

Аэропорт Атырау продадут французскому бизнесмену, связанному с соратником Путина

09 августа 2024

Никита Дробны



Правительство Казахстана своим постановлением разрешило владельцам АО "АТМА - Аэропорт Атырау и перевозки" передать 100 процентов акций аэропорта компании, зарегистрированной в Катаре. Orda.kz выяснила, что бенефициар этой фирмы может быть косвенно связан с российским олигархом Олегом Дерипаской.



Постановление об отчуждении акций АО "АТМА - Аэропорт Атырау и перевозки" за подписью премьер-министра Олжаса Бектенова уже вступило в законную силу. Оформить его было необходимо, поскольку аэропорт - это стратегически значимый объект.



Половиной акций АО "АТМА - Аэропорт Атырау и перевозки" владела турецкая фирма Mağdenli Yer Hizmetleri ve Taşıma A.Ş., второй половиной - АО "СПК Атырау". За время их управления аэропортом к качеству его работы неоднократно возникали претензии. В 2023 году аэропорт Атырау оштрафовали более чем на 1,7 млн тенге за ненадлежащее качество обслуживания, а в июле 2024-го пассажиры жаловались на невыносимую жару и духоту в здании аэровокзала.



100 процентов акций АО, обслуживающего аэропорт Атырау, получит компания QazAir Investments LLC. Она зарегистрирована в 2023 году в столице Катара Дохе с уставным капиталом в 300 тысяч долларов. Ключевой акционер - Авраам Даниэль Данино, 53-летний гражданин Франции. Помимо активов в Катаре, он контролирует 99 % долей фирмы SAS Red Valley, зарегистрированной в парижском пригороде Булонь-Бийанкур, и еще несколько компаний во Франции.

Авраам Даниэль Данино не только бизнесмен, но и сооснователь "Института многополярного мира" (Multipolar World Institute), который ставит своей задачей "продвижение мира путем содействия сближению постсоветской России и стран Запада". По данным сайта Russia Vs. World, эта организация зарегистрирована по тому же адресу, что и другой аналогичный институт - "Центр Бруно Луссато и Марины Федье", связанный с находящимся под санкциями российским олигархом Олегом Дерипаской (№ 51 в рейтинге миллиардеров российского Forbes, наиболее известен как основатель одного из крупнейших производителей алюминия, объединенной компании "РУСАЛ"). Дерипаска какое-то время даже был президентом упомянутого центра.



Олег Дерипаска находится под санкциями Минфина США. По данным Financial Times, причиной этих санкций стало финансирование ряда проектов по просьбам президента России Владимира Путина и других высокопоставленных российских чиновников, а также участие в отмывании средств в интересах Кремля.



Партнер Данино по "Институту многополярного мира" - французский писатель Марк д’Анна, который придерживается ультраправых взглядов и после начала российско-украинского военного конфликта публично высказывался в поддержку Кремля.



Это уже второй случай, когда контроль над казахстанским аэропортом получает человек, косвенно связанный с Россией. В конце мая стало известно, что миллиардер Тимур Турлов (в прошлом гражданин РФ, находящийся под санкциями Украины), приобрел контрольный пакет акций карагандинского аэропорта "Сары-Арка".