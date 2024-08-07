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Кадровые перестановки в Казахстане: где больно, там и смена, - Д.Матяшова
16:22 09.08.2024

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В КАЗАХСТАНЕ: ГДЕ БОЛЬНО, ТАМ И СМЕНА
В июле Астана сосредоточилась на кадровом обновлении в "болевых точках" государственного управления - Министерстве здравоохранения, прошедшем через аудит, и Министерстве энергетики, ожидающем референдума по строительству АЭС. Подробнее - в материале ia-centr.ru.

Здоровье, не болей: кадровые перестановки в Министерстве здравоохранения
В первой половине июля в ведомстве, ответственном за здоровье казахстанцев, обновились вице-министры. Пост вице-главы министерства и главного санитарного врача страны оставила Айжан Есмагамбетова, которая находилась на этом посту с 2022 года. Официальной причиной смены должности стал переход на другую работу.

Есмагамбетова последовательно строила карьеру в подразделениях, ответственных за контроль над санитарией и эпидемиологической ситуацией.
С 2004 по 2014 год чиновница проработала в Комитете государственного санитарно-эпидемиологического надзора на различных должностях – от ведущего специалиста до председателя. Позднее она была заместителем главного государственного санитарного врача Агентства по защите прав потребителей, директором департамента политики общественного здравоохранения и заместителем председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Две другие вице-министерские должности заняли Ержан Нурлыбаев и Ардак Амангельдиев – специалисты, чьи карьерные треки разительно отличаются. Если Нурлыбаев – выходец из практической медицины, который прошел путь от главного хирурга Карагандинской области до главы областного управления здравоохранения и директора областной клинической больницы, то Амангельдиев - эксперт в финансовой сфере. В разные годы он работал в Министерстве финансов, "Самрук-Казына" и Канцелярии премьер-министра. Накануне нынешнего назначения Амангельдиев занимал пост управляющего директора Международного финансового центра Астана.

Предполагается, что новый вице-министр - специалист в финансах - будет курировать вопросы стратегии и экономики.

Это особенно значимо после проверок эффективности работы ведомства. Как заявляет глава Высшей аудиторской палаты и бывший премьер Казахстана Алихан Смаилов, только в сфере обеспечения населения лекарствами Министерство здравоохранения и подотчетные ему организации допустили нарушения на 3,7 млрд тенге.
После оглашения итогов аудита поста главы "СК-Фармация" - подведомственной Министерству здравоохранения организации, которая отвечает за обеспечение казахстанцев лекарствами, - лишился Ерхат Искалиев, руководивший компанией с 2020 года. На должность председателя правления "СК-Фармация" был назначен Еркен Жакатай. В разное время он служил в Министерстве финансов, Национальном медицинском холдинге и Фонде "Даму" при Фонде устойчивого развития "Казына", но с 2021 года по настоящее время работал в частном секторе.

Привычно, но энергично: ротации в энергетическом секторе
В Министерстве энергетики в прошедшем месяце также имели место перестановки вице-министерского уровня. Пост вице-главы ведомства получил Кудайберген Арымбек, до этого с 2021 года руководивший департаментом государственного контроля в сферах углеводородов и недропользования. Ранее чиновник наработал опыт в инспектировании нефтегазового комплекса. За шесть лет - с 2012 по 2018 год - Арымбек прошел путь от эксперта в Комитете государственной инспекции до руководителя управления соответствующего управления.

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Ержан Ертаев получил менее высокую, но не менее значимую должность председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля. До этого чиновник успел не только возглавить ведомственные подразделения – например, управление Министерства энергетики в 2014–2015 годах, но поруководить конкретными инфраструктурными объектами – например, Экибастузской ГРЭС-1.

Значимость поста Ертаева может повыситься текущей осенью, когда Астана намерена провести референдум о строительстве первой в Казахстане АЭС.
Обновление коснулось и руководителей отдельных энергетических предприятий. В начале месяца директором Мангистауского атомного электрокомбината стал Кинис Ураков. В 2019–2021 гг. он уже возглавлял "МАЭК-Казатомпром" - компанию - владельца и оператора электрокомбината.

Ушел один – уходят и другие: кадровое обновление чиновников в сфере цифровизации
Руководство Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сменилось в апреле-мае. Несмотря на это, в подразделениях, ответственных за цифровизацию, перестановки продолжаются и сейчас.

Примечательно, что они затрагивают не только Министерство цифрового развития, но и "смежные" отрасли. Так, в конце месяца пост директора департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг получил Нурлан Нурсултан, до этого два с половиной года руководивший управлением цифровых технологий Западно-Казахстанской области.

Еще одна отличительная особенность в том, что департамент, вверенный Нурсултану, находится в структуре Министерства просвещения, хотя от цифровизации госуслуг зависят и другие сферы жизни.
Что касается Министерства цифрового развития, то его Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций возглавил Гиззат Байтурсынов. На государственную службу он пришел из частного сектора, где работал программистом. Импульс карьере Байтурсынова могла дать программа "Молодежная практика" в департаменте развития электронной промышленности. После участия в ней в 2019 году начинающий чиновник за три года – с 2020 по 2023 год – вырос от эксперта департамента до его директора.

Высокая дипломатия: продолжение ротаций в Министерстве иностранных дел
Если в июне обновление кадров, ответственных за внешнюю политику, касалось главным образом уровня послов, то в прошедшем месяце оно затронуло чиновников на более высоких ступенях. Заместителем министра иностранных дел стал Алибек Куантыров, сменивший на этой должности Назиру Нурбаеву.

Нурбаева занимала высокий пост в министерстве менее года, а до этого состояла в Совете директоров "Казахстан темир жолы". Большую часть своего рабочего стажа она получила в международных аудит-консалтинговых компаниях PwC и Deloitte. Куантыров теснее связан с госслужбой: с 2013 по 2019 год он работал в президентской администрации, с 2021 года присоединился к работе Министерства национальной экономики, а в 2022 году возглавил его на два года.

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Не обошлось без изменения послов. На этот раз приоритетом оказалась Южная и Центральная Европа. Представителем Казахстана в Албании стал Искандер Айсариев, успевший набраться опыта и в департаменте Азии и Африки, и в комитете по делам СНГ, и в службе протокола. Айсариев сменил на посольском посту Еркебулана Сапиева, который совмещал представительство Казахстана в Албании и Турции.

Представлять интересы Астаны в Венгрии казахстанские власти направили Абзала Сапарбекулы.

Ранее он специализировался на Турции и ее внешней политике.
В 2003–2008 годах Сапарбекулы служил на разных должностях в казахстанском посольстве в Турции, а в 2011–2017 годах был директором секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств, заместителем генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле.

Еще один представитель Казахстана - Талгат Момышев - занял пост в ЕЭК. Он стал директором департамента технического регулирования и аккредитации. На национальном уровне он работал в смежной сфере: с апреля 2023 года Момышев возглавлял Национальный центр аккредитации Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции.

Ротации в энергетическом секторе прокомментировал казахстанский политолог Максим Казначеев:

- Июльские назначения в Министерстве энергетики, безусловно, связаны с подготовкой всей вертикали власти к проведению референдума по строительству АЭС. Обновление должно повысить управляемость "атомного" сектора и кадрово укрепить его в структуре Министерства энергетики.

В случае положительного решения в рамках референдума необходимо будет предпринимать уже практические шаги в плоскости реализации проекта АЭС.
Как только он состоится, Министерство энергетики должно, не затягивая вопрос, принимать решение либо по выбору конкретного проекта электростанций, либо по выбору - в случае, если решение будет негативным - способа замены электростанции на какой-то другой вид генерации.

Дарья Матяшова
7.08.24

Источник - ИАЦ МГУ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723209720


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