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Дикий скандал. Вице-през Камалы Харрис Уолц фальсифицировал себе "подвиги" в Афганистане
17:11 09.08.2024

Скандал в США: напарник Камалы Харрис оказался вруном, а его служба в Ираке и Афганистане – "липой"

Сергей Рыжов. 09.08.2024

Как пишут американские и британские СМИ, военная карьера кандидата в вице-президенты от Демократической партии и нынешнего губернатора Миннесоты Тима Уолца подвергается критике на фоне обвинений в искажении сведений о своей военной службы: якобы он по липовой справке избежал войны в Ираке.

Тим Уолц подвергся критике за заявление о том, что носил оружие "на войне" – критики из лагеря республиканцев уличили его в уклонении от командировки в Ирак.

"Его почти 24-летняя военная служба является частью личной биографии, которая, как надеется кампания Харриса, понравится жителям американских глубинок, где демократы пытаются вернуть себе позиции", – пишет британская The Telegraph.

Однако предвыборный видеоролик, в котором г-н Уолц излагает свою поддержку закона о контроле над оружием в контексте своего армейского прошлого, еще больше усилил обвинения в том, что он исказил информацию о своей военной службе после выхода в отставку перед командировкой в ​​Ирак.

"Я провел 25 лет в армии и охочусь. Я голосовал за закон, основанный на здравом смысле, который защищает Вторую поправку, но мы можем проводить проверки биографических данных. Мы можем исследовать последствия насилия с применением огнестрельного оружия. Мы можем убедиться, что те орудия войны, которые я носил с собой на войне, будут использоваться только на войне", – сказал Уолц.

"Хотя г-н Уолц носил с собой оружие во время своих командировок, он, судя по всему, никогда не принимал участия в активных боевых действиях", – говорят его критики.

Кроме того, неосторожное использование им фразы "на войне" вызвало яростную ответную реакцию: бывшие сослуживцы обвинили г-на Уолца в том, что он "бросил" свое подразделение национальной гвардии армии США, сбежав в отставку незадолго до отправки в Ирак в 2005 году.

"Большим разочарованием было то, что он подвел своих солдат", - рассказал газете Washington Post отставной солдат Даг Джулин, работавший с г-ном Уолцем.

Представители кампании Харрис сообщили газете, что г-н Уолц носил с собой, стрелял из него и обучал других тому, как пользоваться "военным оружием", бесчисленное количество раз, но отказались объяснить, почему он утверждал, что делал это во время войны.

А отставной старший сержант Томас Берендс и вовсе заявил, что г-н Вальц сфабриковал свое досье ради продвижения своей "политической карьеры". Вот фрагмент из письма отставного старшего сержанта Томаса Берендса под названием "Правда о Тиме Уолце"

Сам г-н Уолц не отреагировал на недавние нападки, но ранее сказал о комментариях г-на Берендса: "Я не знаю, то ли Том просто не согласен с моими политическими взглядами, то ли еще с чем-то, но моя репутация говорит сама за себя".

Отставник Берендс также не согласился с тем, что Уолц в предвыборных рекламных материалах назвал себя старшиной-майором, несмотря на то, что он уволился, не отслужив полный срок, необходимый для официального выхода на пенсию в этом звании. По его словам, Уолц получил повышение - одно из высших званий для рядового солдата - в сентябре 2004 года, но вышел в отставку в мае 2005 года.

Кандидат в вице-президенты Дональда Трампа Джей Ди Вэнс , сам ветеран вооруженных сил США, также обвинил г-на Уолца в "украденной доблести".

Уолца также обвиняют в предоставлении ложной информации о его участии в операции "Несокрушимая свобода" - военной операции США в Афганистане. Его сослуживцы утверждают, что в период с 2003 по 2004 год находился в Норвегии и Италии и его никогда не отправляли в Афганистан. Его обвиняют в том, что в своей автобиографии он создал ложное впечатление, будто служил в Афганистане.

Небольшое пояснение для понимания контекста. Российский публицист и блогер Павел Пряников так описывает мотивацию верхушки демократов в их выборе кандидатуры Тима Уолца в напарники Камале Харрис.

"Глядя на кандидата в вице-президента Уолца (немца Вальца, на постсоветском пространстве он мог бы и Вальцманом), лучше становится понятно, почему штаб Демов выбрал именно его. Образ такого белого предпенсионера, домоседа, любящего уют и воскресную церковь.

Отгадка, для чего Харрис понадобился Уолц, содержится в этой социологии:

"Дональд Трамп стал президентом "Белой Америки" – за него проголосовали 63% белых мужчин и 53% белых женщин. Клинтон заручилась поддержкой лишь 31% белых мужчин и 43% белых женщин.

Последним республиканцем, сумевшим привлечь на свою сторону молодое поколение, был Джордж Буш-старший в 1988 году. В свою очередь, последним популярным демократом среди пожилых стал Альберт Гор в 2000-м".

Вообще же американские социологи "стаю собак съели" на исследовании разных страт на выборах. Вот белых пожилых мужчин и должен привлечь Уолц (а не тот же 50-летний губернатор Пенсильвании, еврей Шапиро – которому многие пророчили вице-президентство. Евреи и так традиционно пойдут голосовать за Демов, так что нужен был именно более возрастной мужчина из протестантских церквей и из глубинки".

Но, как видим, расчеты расчетами, а уже со старта что-то пошло не так.

Источник - politnavigator.net
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