Внешний долг Таджикистана составил $3,2 млрд

17:15 09.08.2024

Сайфиддин Караев, Asia-Plus



Общий объем государственного долга Таджикистана на начало июля 2024 года составил $3,6 млрд, что соответствует 27,5% от ВВП. Об этом сообщил заместитель министра финансов страны Юсуф Маджиди 9 августа на пресс-конференции в Душанбе.



Из этой суммы $3,2 млрд (88%) составляет внешний долг и около $400 млн (12%) – внутренний долг. Общий объем внешнего долга соответствует 23,7% от ВВП.



В первом полугодии 2024 года на обслуживание внешнего долга республики направлено $135 млн, из которых основная часть долга составила $92,2 млн, а проценты – $42,8 млн.



Обеспечение выполнения финансовых обязательств государства осуществляется в рамках утвержденного плана, и задолженности перед международными финансовыми организациями и отдельными государствами отсутствуют.



По словам Юсуфа Маджиди, на обслуживание внешнего долга РТ ежегодно тратит не более 10% своего бюджета.



Крупнейшими кредиторами Таджикистана являются Китай, котогрому республика должна около $900 млн, а также Всемирный банк, Азиатский банк развития, Исламский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития.



Республика также имеет долг по евробондам ($500 млн), которые были привлечены в 2017 году для достройки Рогунской ГЭС. Они выплачиваются согласно утвержденному графику.