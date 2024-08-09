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Какие документы подписали в Астане президенты пяти стран Центральной Азии
18:32 09.08.2024

9 августа 2024 года под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялась VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.
По итогам этой встречи президентами подписаны следующие документы:

Совместное заявление глав государств Центральной Азии по итогам VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.
Концепция развития региональной кооперации "Центральная Азия – 2040".
Решение VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии "О награждении президента Республики Узбекистан Мирзиеева Шавката Миромоновича Почетным Знаком глав государств Центральной Азии".
Совместным заявлением глав государств Центральной Азии были одобрены следующие документы:

Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2025-2027 годы;
План действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии на 2025-2027 годы.
В рамках VI Консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии членами официальных делегаций подписаны следующие документы:

Меморандум о взаимопонимании по развитию транспортно-логистических центров в государствах Центральной Азии;
Коммюнике по итогам первой встречи министров энергетики Центральной Азии;
Астанинское коммюнике второй встречи министров транспорта государств Центральной Азии.
Во время встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что стратегический курс Казахстана на всемерное укрепление регионального партнерства и повышение роли Центральной Азии на мировой арене остается неизменным

"На национальном уровне мы твердо придерживаемся формулы "Успешная Центральная Азия – это Успешный Казахстан". Убежден, что будущее нашего региона зависит исключительно от доверительного диалога и сотрудничества наших стран, совместного поиска адекватных ответов на все внутренние и внешние вызовы".
Касым-Жомарт Токаев
Какие документы подписали в Астане президенты пяти стран Центральной Азии, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 13:37
Фото: akorda.kz

В завершение президент Казахстана пожелал президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву больших успехов на посту следующего председателя Консультативной встречи.

16:03, 09 августа 2024
Анастасия Московчук

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723217520


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