В Бразилии разбился борт местных авиалиний - 62 погибших

20:55 09.08.2024

INTERFAX.RU - Самолет, выполнявший внутренний рейс, разбился в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает в пятницу агентство EFE.



По данным бразильской пожарной службы, крушение произошло в сельской местности.



Бразильские СМИ сообщают, что речь идет о турбовинтовом среднемагистральном самолете ATR 72. Он принадлежал компании Voepass Linhas Aereas.



Согласно сообщениям СМИ, на борту находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Об их судьбе информации пока нет.