|20:55 В Бразилии разбился борт местных авиалиний - 62 погибших
18:32 Какие документы подписали в Астане президенты пяти стран Центральной Азии
17:18 Какое дело нам до Бангладеш, - Игорь Караулов
17:15 Внешний долг Таджикистана составил $3,2 млрд
17:11 Дикий скандал. Вице-през Камалы Харрис Уолц фальсифицировал себе "подвиги" в Афганистане
16:22 Кадровые перестановки в Казахстане: где больно, там и смена, - Д.Матяшова
16:09 Аэропорт Атырау продают катарско-французскому консорциуму... с ушами Дерипаски
15:00 Украина засекретила судьбу 5 своих генералов
14:30 Пепел Газы. Антиколониальное восстание палестинцев, - Исраэль Шамир
14:01 В Таджикистане 52 чиновника обвиняются в хищении миллионов из казны Минобороны
12:28 Мир надо спасти, хочет он этого или нет.., - Иван Охлобыстин
11:52 Центральная Азия сближается, - Д.Ашимбаев
11:37 В Астане завершились командные ЧМ по ускоренным видам шахмат. В турнире по рапиду победил Al-Ain ACMG UAE, а в блице – WR Chess Team
11:35 Мигрантам в России больше не дадут поблажек. В Кремле утвердили новые правила
11:32 Доллару конец: Китай тайно скупает золото тоннами
11:29 Байден "не уверен", что после выборов будет мирная передача власти
11:25 Если будет война, на сторону Ирана встанут пять стран. Кто конкретно?
11:22 Узбекский тхэквондист Улугбек Рашитов - двукратный чемпион Олимпиады
11:18 Безответно: США уверены в отказе Тегерана от атаки на Израиль
11:15 Узбекский боксер Хасанбой Дусматов - двукратный чемпион Олимпиады
11:00 Прошляпили? ВСУ вторглись в Курскую область всерьез и планируют задержаться надолго
10:22 Рахмон решил окончательно запрессовать своих старых полит-оппонентов - Зарифи, Искандарова, Комилзода и Хакимова. Боится, однако...
09:43 Пора на нары?.. Дерипаска призвал немедленно завершить СВО
09:40 Чисто английские погромы: "можно" еще пуще прежнего, - Илья Титов
09:32 Час икс для Мадуро, - Арсений Латов
09:01 Редкий клоун. Японский премьер Кисида в последний момент отменил визит на 1-й саммит Япония-ЦА
08:59 А.Вайцкопф: Казахстан-Узбекистан: "табачок врозь" пока никто не отменял
08:54 Ирано-израильский конфликт стал испытанием для курдов, - И.Субботин
07:50 Как Путин ответит за Курск: раскрываем боевой план Кремля, - М.Ростовский
01:49 ЦентрАзия рассматривает предложение создать оборонный союз, - В.Панфилова
01:28 Центральная Азия рассматривает предложение создать оборонный союз, - В.Панфилова
00:43 Перезапуск мировой истории, - Андрей Фурсов
00:10 Хватит воевать постами Медведева! - Дм.Попов
00:06 Контейнерный поезд из Китая в Узбекистан прибыл за рекордно короткие сроки - 5 cуток
00:02 Азербайджан и Центральная Азия: Партнерство, способное изменить регион
00:01 В США по обвинению в кибермошенничестве арестованы граждане РФ и Казахстана
|В Бразилии разбился борт местных авиалиний - 62 погибших
20:55 09.08.2024
INTERFAX.RU - Самолет, выполнявший внутренний рейс, разбился в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает в пятницу агентство EFE.
По данным бразильской пожарной службы, крушение произошло в сельской местности.
Бразильские СМИ сообщают, что речь идет о турбовинтовом среднемагистральном самолете ATR 72. Он принадлежал компании Voepass Linhas Aereas.
Согласно сообщениям СМИ, на борту находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Об их судьбе информации пока нет.