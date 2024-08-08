Мигрантам - красный свет: сигнал подан из Кремля, регионы услышали

00:11 10.08.2024 МИГРАНТАМ - КРАСНЫЙ СВЕТ: СИГНАЛ ПОДАЛИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ. РЕГИОНЫ УСЛЫШАЛИ

Мигрантам, которые считали, что Россия создана для того, чтобы обогащаться на ней, не считаясь с ее законами, правилами и культурой, дан красный свет. "Лавочка" сворачивается, и этот сигнал был подан на федеральном уровне. Регионы его услышали.



Закон и точка

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому приобретенного гражданства мигрант может лишиться, отказавшись встать на воинский учет.



Согласно документу, который разместили на официальном сайте правовой информации, для лиц, которые получают русское гражданство, устанавливается обязанность по первоначальной постановке на воинский учет.



Отныне процессы постановки граждан на воинский учет и получения ими гражданства страны синхронизируются - для этого МВД будет предоставлять сведения о новых гражданах в электронной форме перед принесением ими присяги гражданина России.



Закон вступил в силу со дня официального опубликования.



Стоит отметить, что закон о лишении гражданства не единственная мера, которая была принята в России накануне. Также 8 августа президент России утвердил федеральный закон, согласно которому вводится новый правовой режим высылки нелегалов. Что это означает? Отныне мигранты, которые не имеют законных оснований на пребывание в нашей стране - попросту без каких-либо причин шатаются по улицам русских городов, будут подчиняться особому регламенту.



На деле это будет означать, что "гости", находящиеся в режиме высылки, не смогут менять место жительства без уведомления ОМВД, не смогут управлять транспортом, приобретать имущество, заключать браки и открывать банковский вклад. Впрочем, осуществлять необходимые платежи данной категории мигрантов будет разрешено, но под надзором.



Так, нелегалу будут разрешены осуществление перевода денег на счет контролируемого лица и снятие наличных в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц.



При этом в России планируется создать реестр мигрантов, находящихся в режиме высылки. Его оператором станет МВД.



Те нелегальные мигранты, в отношении которых было вынесено решение о выдворении, будут отправлены в "специально отведенные помещения органов безопасности либо в специальные учреждения и содержатся в них до исполнения решения об административном выдворении за пределы России".



В случае если речь будет идти о высылке несовершеннолетнего, то соответствующее решение будет принято в отношении его законного представителя.



ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАД



Сигнал услышан

Сигнал, поданный из Москвы, услышали регионы. Так, уже сегодня стало известно, что "лавочку" для мигрантов прикрывают и в Красноярском крае. В частности, глава региона Михаил Котюков запретил мигрантам водить такси, а также торговать алкоголем и табаком.



Губернатор подписал указ о запрете работы мигрантов в такси и розничной торговле алкоголем и табаком. Ранее 35 регионов России ограничили трудоустройство иностранцев в некоторых сферах.



Напомним, что ранее очередным регионом, который ввел ограничительные меры на трудоустройство мигрантов, стала Новгородская область. Губернатор Андрей Никитин своим указом запретил иностранцам устраиваться на основании патентов в сферу розничной торговли алкоголем, в табачные магазины, а также в такси и в общественный транспорт.



ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАД



"Русские без нас не выживут!"

Тем временем сами мигранты очевидно не ожидали, что ситуация повернется таким образом, что гостеприимные и терпеливые займут жесткую позицию по защите своей страны от иностранного беспредела. Например, мигранты резко негативно восприняли законопроект одной из думских фракций, который увеличивает налог для иностранных специалистов с 13% до 30%.



В чатах трудовых мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии обсуждают и ругают автора проекта. По словам трудолюбивых гостей, система патентов, позволяющая им платить налоги по ставке 13% без необходимости получать разрешение на работу, была "комфортной и удобной".



Зачем менять систему? Русские без нас просто не выживут,



- самонадеянно сокрушаются некоторые ценные иностранные специалисты. Удивительным образом они повторяют нарративы лоббистов миграции о незаменимости иностранцев в самой России.



ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАД



Теперь по новому законопроекту ценным иностранным специалистам придется платить за патент не 46,5 тысячи рублей в год, а около 100 тысяч, а официально трудоустроенным курьерам и таксистам - до 700 тысяч. Мигранты опасаются, что закон будет принят на волне антимигрантских настроений.



Согласно пункту 3 статьи 224 Налогового кодекса, доходы физлиц, не являющихся налоговыми резидентами России, облагаются налогом в размере 30%. Однако под эту норму не попадают доходы иностранцев, работающих в стране на основании патента. Для них ставка НДФЛ остается равной по сравнению с гражданами России и составляет 13%.



Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, почти 2,2 млн человек получили разрешение на работу в России за 2022 год. Автор документа назвал несправедливыми для жителей России существующие условия налогообложения. Он отметил, что мигранты должны платить больше налогов, так как большая часть заработанных ими средств отправляется семьям за рубеж.



Пауза в 30 лет

Тем временем народ настолько устал от беспредела приезжих, что останавливаться на принятых мерах, похоже, в России не намерены. И это не может не радовать.



В России могут приостановить выдачу паспортов мигрантам. В регионах прозвучало предложение поставить предоставление гражданства на паузу на 30 лет. С такой инициативой выступил министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин. Он призвал федеральные власти ввести мораторий на выдачу гражданства мигрантам на 25-30 лет.



Чиновник отметил, что засилье мигрантов создает для страны не просто огромные проблемы, но и "параллельное общество", которое живет по своим законам и правилам.



Я считаю, что надо объявить мораторий лет на 25-30 минимум на предоставление гражданства представителям некоренных народов России, прибывающих к нам из Средней Азии и Закавказья,



- заявил министр в разговоре с РБК.



ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАД



Представители диаспор также предложили изменить подход к интеграции мигрантов в общество. Они призывают начать работу с приезжими еще до отправления в Россию. Но для этого надо, чтобы страны Средней Азии и Закавказья вновь начали открывать русские школы и русские классы. Иначе проблему решить будет нельзя.



Сегодня многие мигранты, приезжающие в Россию на работу, не говорят по-русски. Некоторые покупают сертификат о знании русского языка, не сдавая самого экзамена.



О проблеме массовой и неконтролируемой миграции эксперты говорят уже давно. Они обращают внимание, что это приводит к росту преступности, угрозам терроризма, социальной напряженности и экономическим проблемам. Источник - Царьград

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