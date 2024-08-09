Перебежчик. "Семейский" Дерипаска нарушил договоренности с Кремлем

00:44 10.08.2024 Дерипаска нарушил договор с президентом и повел ельцинских в атаку на СВО

Елена Острякова. 09.08.2024



Российский миллиардер Олег Дерипаска, считающийся членом ельцинской "Семьи", назвал СВО на Украине "безумием", а расходы России на оборону черезмерными.



Об этом он заявил в интервью японскому деловому журналу Nikkei Asia, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Российский миллиардер Олег Дерипаска, считающийся членом ельцинской "Семьи", назвал СВО на Украине "безумием", а...



"Если вы хотите остановить войну, сначала нужно немедленно и безоговорочно прекратить огонь", - сказал Дерипаска.



В этом же интервью бизнесмен признался, что дал слово не лезть в политику президенту РФ Владимиру Путину. По всей видимости, своим заявлением он этот договор решил нарушить.



"Они меня не трогают, мы не трогаем политику", – сказал Дерипаска.



Примечательно, что в Японии он представлял Россию в заключительный день заседания Делового консультативного совета АТЭС.



Военкор Юрий Котенок считает, что Дерипаска высказал в интервью не личную точку зрения, а позицию своего элитного клана.



"А вот и ельцинские расчехлились. А ведь гражданин Дерипаска, исходя из статуса и капитала, имеет доступ в самые высокие кабинеты, в том числе самый, что ни на есть – самый высокий. И именно Дерипаска считается одним из "оплотов государственности". Ему, следовательно, можно так заявлять. Он не одинок в этом. Дискредитацию Дерипаске "не пришьют"", – написал Котенок в своем тг-канале.



Политолог Игорь Скурлатов считает, что скандальное интервью Дерипаски станет "проверочкой на стойкость и адекватность нашей правоохранительной системы", поскольку в нем есть заявка на "государственный переворот".



"После Суджи и угрозы захвата ВСУ курчатовской АЭС – началось, ибо Дерипаска, практически уверен, говорит языком не сам по себе, но и по согласованию со своими дружками из ОПГ – партии "мира" и измены. Как нам предотвратить подобные негативные сценарии? Побеждать! А не "жевать сопли", сосать "лапу" и другие органы не только себе, но и врагу", – написал Скурлатов.



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Вольности Дерипаски вызвали недоумение и в союзной Белоруссии.



"Давно и не единожды говорил об отмене результатов приватизации в России. И вот, богатейший олигарх России не впервой выступает против государства – причем в иностранной прессе. И он оказывается неприкасаемым. Вопрос, почему? Ответ понятен. Но возникает вопрос и о справедливости системы. Какая польза от таких лиц Российскому государству и обществу", – пишет Белорусский политолог Петр Петровский.



Писатель Андрей Рудалев предлагает лишить Дерипаску всего имущества в России.



"На мой взгляд, безумие – это то, что этот человек владеет каким-то состоянием в России. Влияет на политику и подкармливает оголтелое "белое братство", сеющее раздор", – написал он.



Политолог Марат Баширов считает, что скандальные заявления Дерипаски связаны с США и его бизнесом. Он напоминает: в 2005 году Манафорт (начальник штаба у Трампа) получил от Дерипаски ссуду в 10 млн$. В 2018-м Манафорт был осужден за финансовое мошенничество, но Трамп помиловал его. В тот же 2018 год Дерипаска попадает под санкции вместе со своими компаниями.



28 января 2019 года США сняли санкции с "Русала", En+ Group и "Евросибэнерго". Согласно договоренностям с OFAC (подразделение Минфина США) в 2018 г., одним из условий снятия санкций с РУСАЛ является изменение корпоративной структуры компаний РУСАЛ и En+. En+ формирует новый совет директоров (OFAС согласует кандидатуры), в котором 8 из 12 мест занимают независимые директора, причем 6 человек граждане США или Великобритании. Дерипаска может номинировать только четырех директоров. При этом En+, РУСАЛ должен ежемесячно отчитываться перед OFAC о выполнении согласованных условий.



"В апреле 24 новая напасть: введенные санкции США и Великобритании в отношении российского алюминия угрожают экспортным поставкам "Русала" объемом 1,5 млн тонн, или около трети общего экспорта. И вот выходит это скандальное интервью. Какие выводы?", – написал Баширов.



Политолог Дмитрий Севрюков считает, что скандальные заявления Дерипаски якобы были согласованы с Кремлем.



"Миссия Дерипаски, который и сам страдает от санкций, связанных с происходящим, явно направлена на то, чтобы на эмоциональном уровне попытаться перезагрузить безвыходную ситуацию и подвигнуть геополитических контрагентов. Безусловно, в одиночку Дерипаска кровопролитие не остановит, мир не приблизит, даже и санкции с себя такими проникновенными словами не снимет. Но сам по себе тот факт, что именитый и влиятельный предприниматель повел разговор в таком антивоенном и примирительном тоне, и при этом точно не получит нагоняй в Москве, свидетельствует о том, что в российских руководящих кругах имеется интерес именно к таким формулировкам, вложенным в уста бизнесмена-посланца.



Это не значит, что вслед за Дерипаской отдельные чиновники с политиками сейчас будут в точности повторять сказанное, чтобы усилить впечатление, произведенное на западную аудиторию. Но это значит, что в новом геополитическом раскладе был нужен именно такой сигнал с российской стороны, который можно трактовать и так и эдак, чтобы каждый мог принять сделанный пас и сделать такие выводы, которые удобнее", – рассуждал Севрюков.



Российский философ Александр Дугин назвал Дерипаску перебежчиком на сторону ВСУ.



"Раньше позиции Дерипаски в отношении СВО были не однозначными. Теперь он определился. Он на той стороне. Это удар в спину нашим и помощь террористам ВСУ, вторгшимся в Курскую область. Ничего себе олигархат у нас вышивает…", – написал Дугин в телеграм-канале. Источник - известия

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