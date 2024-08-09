Казахстан не хочет пропускать россиян к Алтайской горе Белуха

00:46 10.08.2024

Россия и Казахстан пытаются решить территориальный вопрос доступа к горе

Россия и Казахстан обсуждают вопрос доступа к горе Белуха

0:51

09.08.2024 11:45

Мир

Между Россией и Казахстаном возник вопрос, связанный с доступом к горе Белуха, которая расположена на границе Алтайского края и Восточно-Казахстанской области, сообщает EADaily.



Для восхождения на эту гору необходимо пересекать территорию Казахстана, что требует специального пропуска в пограничную зону. Вопрос о подписании межправительственного соглашения для упрощения доступа был обсужден на встрече в Кремле с участием Министра экономического развития РФ Максима Решетникова и Президента России Владимира Путина.



Решетников отметил, что данная проблема находится под особым контролем и активно обсуждается с казахстанскими коллегами. Подписание соглашения необходимо для урегулирования пограничного режима и обеспечения свободного доступа к горе.