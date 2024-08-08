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Китай и Саудовская Аравия заключили крупнейшее в истории соглашение, - СП
02:16 10.08.2024

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Китай и Саудовская Аравия заключили крупнейшее в истории соглашение

Дмитрий Капустин

Суверенный государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии подписал соглашения на рекордную сумму в $50 млрд с шестью ведущими финансовыми институтами Китая. Они направлены на стимулирование двустороннего притока капитала. Фактически, крупнейшие экономики планеты формируют альянс для обхода экономической гегемонии Запада, сходятся в оценках эксперты.

Соглашения заключены с Сельскохозяйственным банком Китая (ABC), Банком Китая (BOC), Китайским строительным банком (CCB), Китайской корпорацией по страхованию экспорта и кредитов (SINOSURE), Экспортно-импортным банком Китая (CEXIM) и Промышленно-коммерческим банком Китая (ICBC). То есть со всеми крупнейшими финансовыми структурами страны. Причем сумма, которая закреплена в соглашении, в полтора раза превышает общий приток прямых иностранных инвестиций изо всех стран в Китай в 2023 году.

Детали документа не раскрываются. Однако, как пишет посвященное в некоторые подробности гонконгское издание Soith China Morning Post, саудовские средства будут потрачены на крупные инвестпроекты. Саудовский суверенный фонд планирует даже открыть новый офис в Пекине.

Новость об историческим соглашении между Китаем и Саудовской Аравией появилась вскоре после того, как в Поднебесной крайне успешно дебютировали два биржевых фонда, которые аккумулируют ценные бумаги крупнейших саудовских компаний. Бумаги быстро ажиотажно раскуплены китайскими инвесторами в первый же день торгов и выросли почти на 8% на биржах Шанхая и Шэньчжэня.

В рамках еще одного шага по углублению связей между Саудовской Аравией и финансовыми рынками Большого Китая в настоящее время разрабатывается фонд, привязанный к гонконгскому биржевому индексу Hang Seng. Тем самым инвесторы на Ближнем Востоке получат доступ к некоторым крупнейшим компаниям Гонконга и материкового Китая. Среди них, например, Alibaba Group Holdings, оператор электронной коммерции PDD Holdings и биотехнологический гигант BeiGene.

Саудовский суверенный фонд является пятым по величине в мире с активами под управлением в размере $925 млрд ;почти триллион!). Причем его сотрудничество с Китаем выходит за рамки финансовых рынков и распространяется на энергетический сектор.

Естественно, у каждого школьника Саудовская Аравия ассоциируется с нефтью - это основа экономической мощи ближневосточной монархии. Но власти страны пытаются слезть с "нефтяной иглы", и для этого борются с чрезмерной зависимостью от углеводородов. И мечтают стать передовой в мире страной по внедрению "зеленых" технологий. И все благодаря сотрудничеству с китайцами, которые сейчас являются бесспорными мировыми лидерами в "зеленой" энергетике.

Саудовская Аравия уже объявила о планах создания совместных предприятий с китайскими гигантами по производству солнечной энергии Jinko Solar и TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology (это крупнейшие в мире производители солнечных модулей и кремниевых пластин), а также с китайским производителем ветряных турбин Envision Energy.

- Эти проекты также позволят Саудовской Аравии стать мировым центром экспорта возобновляемых технологий, - заявил Язид Аль-Хумид, глава отдела инвестиций саудовского суверенного фонда в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Китайские производители аппаратуры для ветряных и солнечных электростанций выпускать их будут именно в Саудовской Аравии. Тем самым китайцы убивают сразу нескольких зайцев: расширят свое присутствие на мировом рынке и преодолеют санкции США и Евросоюза.

В частности, Jinko Solar построит завод стоимостью $985 млн с годовой производительностью 10 гигаватт (ГВт) как для высокоэффективных солнечных элементов, так и для солнечных модулей.

Акционером совместного предприятия станет компания Vision Industries из Саудовской Аравии, частный разработчик экологически чистых источников энергии.

Еще круче планы у другой китайской компании, TCL Zhonghuan, которая инвестирует почти $2,й миллиарда в завод, способный производить 20 ГВт фотоэлектрических кремниевых слитков и пластин в год.

Наконец, третье совместное предприятие китайской Envision Energy с саудовским суверенным фондом будет заниматься производством и сборкой компонентов ветряных турбин. Предполагаемая годовая мощность составит 4 ГВт. Стороны не раскрывают сумму инвестиций.

По данным швейцарского банка UBS, многомиллиардные инвестпроекты в энергетическом секторе между Китаем и Ближним Востоком фактически изменят всю мировую экономику.

По оценкам банка, к 2030 году объем торговли между Китаем и странами Ближнего Востока, связанный с энергетикой, будет ежегодно увеличиваться на $423 млрд. При этом на возобновляемые источники энергии и нефтехимию придется $77 млрд и $325 млрд соответственно.

Источник - СвободнаяПресса
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