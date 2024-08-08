 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бывший министр обороны Вэй Фэнхэ подорвал престиж армии Китая, - В.Скосырев
08:25 10.08.2024

8.08.2024

Бывший министр обороны подорвал престиж армии Китая

Кампания против коррупции развернута в Вооруженных силах страны
Владимир Скосырев

Китайские военные живут и работают с оглядкой на партию.
Через 10 дней после того как Си Цзиньпин в 2012 году возглавил КПК, он повысил в звании генерала Вэй Фэнхэ, который командовал артиллерийским корпусом, отвечавшим за ядерный арсенал. Казалось, карьерный рост ему гарантирован. Увы, сейчас Вэй ожидает суда за взятки и, возможно, за разглашение секретов. Кампания против продажных чиновников распространилась на Вооруженные силы КНР. Начальники наживались на продвижении подчиненных по службе и откатах от фирм за поставку вооружений.
Вэй занимал пост главы Минобороны с 2018 по 2023 год. Он, как и его сменщик Ли Шанфу, был исключен из партии. В июне было объявлено, что оба они были взяточниками и политически нелояльными элементами. Гонконгская The South China Morning Post пишет, что в ходе кампании против коррупции подвергся чистке ряд высокопоставленных генералов. Но характеристика Вэя, данная властями, особенно жесткая. Его обвинили в "нелояльности и потере чистоты".

Кампания против продажности в Народно-освободительной армии Китая (НОАК) длится 10 лет и далека от финала. Тут надо учитывать два фактора. Во-первых, то, что большие суммы денег были израсходованы на модернизацию, приобретение новых видов оружия. Во-вторых, НОАК является, по официальной терминологии, вооруженным крылом партии, у нее есть свои органы для контроля за дисциплиной, расходованием средств и соблюдением моральных устоев воинами.

Помимо двух бывших министров громко прозвучали в китайских СМИ имена других разоблаченных в нечистоплотности военачальников. Это Сунь Цзиньмин, начальник штаба ракетных войск, надзирающего за ядерным арсеналом (ранее вторым артиллерийским корпусом).

Естественно, за всем, что происходит в НОАК, пристально следят западные спецслужбы и эксперты. Лайл Моррисон, старший научный сотрудник Института исследований Китая в Asia Society (США), ссылаясь на данные американской разведки, утверждает: "Коррупция в войсках столь сильна, что военные акции Пекина, в частности, касающиеся Тайваня, стали менее вероятными в ближайшие годы". В сообществе китаеведов в США идут споры насчет того, насколько коррупция повлияла на боеготовность и мораль военнослужащих.

Американская исследовательница также утверждает, что еще 27 февраля 2024 года китайский парламент, высший законодательный орган страны, удалил из своего состава трех полных генералов, пять генерал-лейтенантов. Большинство из них служили в ракетных войсках, которые включают части как с конвенционными, так и с ядерными боеголовками.

Reuters освещает вопрос, ссылаясь больше на публикации в самом Китае. Так, государственный телеканал CCTV процитировал председателя КНР Си Цзиньпина, заявившего, что существуют глубокие проблемы в идеологии, политработе и дисциплине. "В армии не должно быть места для укрывательства коррумпированных элементов. Кадры должны отбросить соображения престижа, признать свои недостатки, провести серьезную рефлексию", – подчеркнул Си.

Характерно, что он выступил перед военными в городке Яньань, где во время гражданской войны жили в пещерах Мао Цзэдун и другие вожди КПК. Значит, нынешнему поколению военачальников следует брать пример со своих предшественников, которые работали в тяжелых условиях.

В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Си Цзиньпин борется с коррупцией давно. Сейчас в фокусе армия. Но это не значит, что в других сферах ее не искореняют. А с армией все сложнее. Это фактически государство в государстве. Армия, конечно, контролируется Коммунистической партией. Но с другой стороны, НОАК – это основа власти Коммунистической партии. Она привела к власти партию. У военных есть привилегии. Если вы полетите на самолете, поедете на поезде или пойдете в театр, то обнаружите везде надписи: военные идут первыми. Даже в правилах дорожного движения у них есть определенные привилегии. Очевидно, раньше НОАК стояла особняком. А теперь решено, очевидно, ввести и там надлежащий надзор.

Коррупция есть не только в армии. Даже в СССР после Сталина не было таких скандалов со знаменитыми партийцами. Бо Силай был кандидатом в члены политбюро, мэром громадного города Чунцин. Там жена Бо с помощью охраны устроила убийство англичанина, который, как сообщалось, распоряжался ее деньгами.

Коррупция в армии есть. Но не стоит ее уподоблять тому, что происходит у нас. В России и Китае политические системы разные. В Китае все делается централизованно и системно. А у нас, мне кажется, берут тех, кто попался".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - НГ
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