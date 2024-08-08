Курская битва: Ответом на вторжение ВСУ станет гражданская мобилизация, - СП

08:41 10.08.2024 Курская битва: Ответом на вторжение ВСУ станет гражданская мобилизация

"Немцы", впервые с 1941 года, идут с оружием в руках по территории России

Сергей Аксенов



Несколько сотен резервистов, тыловиков с других направлений и добровольцев из Донбасса приехали в Курскую область, пишет Mash утром 9 августа. Также известно, что в регион переброшены бойцы группы "Вагнер", батальоны добровольческого корпуса МО РФ (знаменитые БАРСы?), подразделение "Аида" и "Дикая дивизия Донбасса", более известная как "Пятнашка" под командованием Ахры Авидзбы. Задачи очевидны - блокировать продвижение ВСУ вглубь российской территории.



Судить о реальной обстановке сложно - слишком мало объективной информации. Поэтому лучше обратиться к бесспорным авторитетам. "Ситуация остается напряженной. Противник сконцентрировал на этом направлении большие силы, сформировав несколько эшелонов вторжения, среди которых есть и резервные части. Чтобы сформировать плацдарм на нашей территории, Украина стянула на этот участок огромное количество ПВО, которая усложняет работу нашей авиации", - делится своим видением "с земли" военкор Александр Коц.



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Плацдарм на территории России. Впервые со времен Великой Отечественной такое пришло на нашу землю. Пишут, Киев по этому поводу ликует. Там отказались, наконец, от "прокладок", современных власовцев из РДК*, которые ранее в формате ДРГ заходили в приграничные районы Белгородской и Брянской областей терроризировать местное население, и сделали ставку на регулярные войска. Один из атакующих батальонов ВСУ называется "Нахтигаль" - так в 1941-м себя величали бандеровцы в составе Абвера.



Неудивительно, что довольны этим не только в Киеве, но и в Берлине. Немецкие депутаты Бундестага (Маркус Фабер) с удовлетворением комментируют прорыв ВСУ на немецких БМП "Мардер" в Курской области. Танки "Леопард" тоже вспоминают. Поражение танкового гения Гудериана на Курской дуге мучило все послевоенные годы, а теперь появился шанс поквитаться? Именно так. Внимательные наблюдатели знают, как блестят глаза канцлера Олафа Шольца, когда он говорит об Украине…



Историки же напомнили об интересной ноте наркома Чичерина от апреля 1918 года: "Получено сообщение, что украинско-германские войска вошли в пределы Курской губернии. Народный Комиссариат Иностранных Дел протестует против занятия бесспорно русской территории; даже согласно одностороннему заявлению украинской делегации (на переговорах о мире в Брест-Литовске - „СП") Курская губерния находится за пределами границ Украинской Народной республики". Вот ведь как все закрутилось…



Неслабые исторические аллюзии возникают и в связи с информацией, что в рядах ВСУ под Курском много польских военных (Смута все ближе? А народное ополчение?) Современности же этой истории добавляет участие, прямое или косвенное, Вашингтона. "Мы в контакте с украинцами относительно той операции, которую они предприняли по другую сторону границы сегодня - признал Мэттью Миллер из Госдепартамента. Также известно, что американцы давали "добро" на применение своих ракет по территории РФ.



Интересно, что ВСУ, заняв курскую территорию, начали окапываться, строить капониры для техники, а значит, планируют там остаться. Если в течении короткого времени (недели?) не получится выбить их с нашей территории, противостояние станет позиционным. Если же подобное произойдет и у соседей - в Белгородской области (рядом заметны признаки сосредоточения ВСУ), в Брянской, то противодействовать такому в авральном порядке, перебрасывая отдельные подразделения с южных участков фронта, станет еще сложнее.



Но и без этого можно констатировать, что боевые действия приняли принципиально иной характер. Интервенция ВСУ, имеющих в своем составе европейских наемников, при покровительстве, военной помощи, а возможно и прямом руководстве (включая боевое планирование) Пентагона, на "каноническую" территорию России вынуждает отнестись к происходящему, как к эскалации конфликта на грани тотальной войны с Западом, требующей нового, более высокого, уровня вовлеченности государства и общества.



Какие именно возможны меры? Общественная дискуссия об этом в СМИ уже началась. Предложения самые разные, от супербрутальных - военного характера, до более спокойных - гражданских. Все они заслуживают внимания…



"Тактическое ядерное оружие России дождалось своего часа - именно оно должно стать оружием Победы. Конкретную точку удара определит военное командование, даст мирному населению 48 часов и закончит наконец эту войну", - пишет "Царьград". Этой позиции оппонирует эксперт "СП" Анатолий Лепехин: наступление ВСУ на Курск, возможно, служит тому, чтобы спровоцировать РФ, "вместо того, чтобы реально мобилизоваться, зачистить верхние эшелоны власти от торгашей и предателей и т. п.".



Звучат и более системные предложения. "Вторжение на территорию Российской Федерации означает автоматическое объявление войны. Не пора ли?" - пишет в своем Тг-канале политик Олег Царев. Что думают об этом в Кремле, никто не знает, но скорее всего там не в восторге от такой перспективы. Иначе, не было бы столь строгого надзора сверху за безусловным использованием в СМИ для обозначения боевых действий термина "СВО". Оно и понятно, спецоперацию открутить назад легче, чем… сами знаете что.



Более разумным представляется введение военного положения только в приграничных с Украиной регионах. Особый правовой режим среди прочего позволит создавать отряды территориальной обороны и привлекать к ней гражданских лиц, эффективно организовывать эвакуацию, вводить, если надо, ограничения на свободное передвижение, цензуру, ограничивать конституционные и иные права граждан. Правда, по закону во время военного положения всем "рулят" военные. Можно им доверить такое?



Больная тема - новая мобилизация. Частичная или всеобщая. О том, что "мобики" первой волны давно заслуживают ротации, не говорил только ленивый. Но их приказом главнокомандующего оставили в армии до конца СВО. И все равно избытка военнослужащих не наблюдается. Иначе, Курскую область и соседей давно прикрыли бы основательно - муха не пролетит, как Запорожье перед "контрнаступом" ВСУ 2023-го. Но наверху пока предпочитают добровольный способ рекрутинга и поэтому повысили выплаты.



Другое дело, что в стране уже имеется огромный резерв для пополнения фронта - сотрудники силовых ведомств. Любой руководитель знает, что там где справляется десяток человек, в случае крайней нужды справятся и 9, и 8. А сейчас ситуация чрезвычайная. Отбор 10−20 процентов сотрудников не скажется фатально на профильной деятельности ведомств, а вот на фронт сотни тысяч новых подготовленных бойцов повлияют решающим образом. Формировал же НКВД многие батальоны и даже дивизии из своих сотрудников.



И еще… Вот мнение некогда эксперта "СП", историка и этнографа, а ныне бойца СВО с позывным "Гайдук": "В ту войну был лозунг „Коммунисты вперед!" и миллион представителей правящей партии погибли, ведя за собой народ. Организовывали и вели за собой. Сидор Ковпак был между прочим „мэром" не маленького города Путивля. А где лозунг „едроссы вперед"? Где партийный набор в армию? Где добровольцы из единороссовских молодежек?" Резонно, но дождется ли страна такого?



Александр Казаков: Противник смог нас обмануть. Такое бывает. Иногда мы его, иногда - он. Но это успех временный, не стратегический

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Скорее, российскому обществу пора влиять на ситуацию самостоятельно, ни у кого не спрашивая на то разрешения. Жители Курской области нуждаются в эвакуации, размещении в спокойных пока регионах, средствах на первое время, работе, наконец, чтобы чувствовать себя независимыми, устройстве детей в детсады и школы, моральной поддержке соотечественников. Непаханое поле для работы как гражданских активистов, так и обычных людей, ранее далеких от подобных дел. Нужна гражданская мобилизация.



В принципе, она должна и будет похожа на поддержку волонтерами в последние десять лет жителей народных республик Донбасса, а затем и армии. С той лишь разницей, что теперь речь идет о "большой России", а значит, для многих оказание такой помощи станет более… естественным что ли. Все-таки не все еще привыкли к наличию новых регионов, для кого-то, "война" началась лишь три дня назад - под Курском. Винить их в этом нельзя, порог восприимчивости у всех разный, уровень понимания тоже. Все наладится.



Особенно, если власти озаботятся созданием инфраструктуры приема помощи россиян. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Совбез собирается второй день подряд. Прозвучал призыв президента к регионам помогать Курской области, туда перечислены деньги. Прибыли десятки бригад "Скорой помощи". В зону боев отправились добровольцы на авто - эвакуировать жителей. Пострадавшим выдается гуманитарка. Сделали полностью бесплатной телефонную связь и интернет. Да мало чего еще…



Гражданская мобилизация набирает обороты.



* Украинская националистическая организация "Русский добровольческий корпус" признана судом террористической, ее деятельность в РФ запрещена. Источник - свободная пресса

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