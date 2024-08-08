О новых принципах воздушной войны на Украине, - Н.Сорокин

08:55 10.08.2024 против Запада сражается цивилизация, не уступающая ему технологически, но резко превосходящая его с точки зрения военных возможностей.

Николай Сорокин



Производство ракет MIM-104A - для перехвата аэродинамических целей уникальными комплексами "Пэтриот", которые никогда не противостояли серьезным ВВС и ракетным нападениям – увеличилось в 2024 году аж на 10%.



Начиная с 2025 года будет производиться около 650 ракет ежегодно. Себестоимость одной ракет 2,5 млн долларов США. Эффективность планирования зашкаливает! Только с начала года на Украине мы этих установок нащëлкали под два десятка.



Собственно, уникальность комплекса и заключается в том, что он впервые попал в боевую ситуацию, остальные похожие элементы ПВО/ПРО, произведенные в России, Китае и даже Германии, во всяком случае, имели определенный опыт. Но американским строителям высшей формы человеческой цивилизации такой опыт не нужен. "Мы сами можем формировать нашу реальность", – считают американские миссионеры. "Если скажем, что все хорошо с нашими ПВО, что они лучшие в мире, значит, так оно и есть. Доказывать ничего больше не надо, все и так купят, других-то нет, а реальность - лишь плод нашего воображения. И вообще-то, для этого у нас есть ручные всемирные СМИ. Главное, мы избранные, эксклюзивные, мы знаем это и не можем проиграть, остальное - не имеет значения".



Это была небольшая преамбула. Смысл раскроется по мере нагнетания драматургии.



***

Видите, опять чего-то не хватает для полной перемоги. Сначала хвастались своей гигантской оборонкой. Мол, у нас самая мощная оборонная промышленность в Европе, а в России ничего не осталось, все разворовали, а что сохранилось - никому не нужное старьë. А внезапно выясняется следующее.



"Россия производит 250 тысяч снарядов в месяц, что почти втрое больше, чем США и Европа производят для снабжения Украины вместе взятые".



Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на данные разведки НАТО.



"Россия производит около 3 миллионов снарядов разных калибров в год. США и Европа могут производить лишь около 1,2 миллиона боеприпасов в год для отправки в Киев", - пишет издание.



Армия США задалась целью производить 100 000 артиллерийских снарядов в месяц до конца 2025 года - менее половины месячного производства России. К тому времени Россия, по прикидкам большого количества экспертов, станет выпускать около 800 000 снарядов в месяц, то есть в 8 раз больше, чем планируют США.



Кроме того, имеется какой-никакой импорт. Практически нескрываемый, 3 миллиона разных снарядов и ракет в год из КНДР, но это только для начала разговора, все может увеличиться за короткое время в разы.



Маленькая Северная Корея экспортирует больше, чем производят в "эксклюзивных" США.



Далее. Неустановленный и вполне себе скрытый иранский импорт, например, по дронам. И еще более закрытый китайский, но там, видимо, дело идет не о готовых изделиях, а о компонентной базе.



"Сейчас мы находимся в производственной войне. Итог войны на Украине зависит от того, как каждая сторона оснащена для ее ведения", – заявил CNN авторитетный чиновник НАТО.



Сегодня выясняется, что Россия производит снарядов в 10 раз больше, чем совокупное НАТО, включая США, ракет в 4,5 раза больше, современных танков - в 20 раз. Украина выпускает, приготовьтесь, сравнимое с НУЛËМ количество ракет, ремонтирует убитые танки и производит около 2000 снарядов в месяц. Приплыли.



***

Украинскую оборонку классическим образом разворовали и распилили украинские олигархи, а потом в свойственной общезападной пропаганде манере дали команду СМИ экстраполировать такой алгоритм собственного поведения на Россию-матушку. Толково придумано, только у нас после ликвидации похожих форм власти в начале нулевых годов, оборонка, сильно ослабленная, тем не менее, сохранилась и сейчас стала локомотивом экономики.



Когда поняли, что об этом орать смысла не имеет, приняли новую тактическую установку, не менее гениальную. Как только Украина получит от Запада нормальное человеческое "Вундерваффе" - немедленно победит.



***

Общеизвестно, что на Западе полно "Вундерваффе", это же технологический лидер планеты, а не отсталая Россия, где нет даже унитазов. Русские солдаты, как известно, воруют унитазы на захваченных территориях и немедленно почтой отсылают диковины домой, где их сразу же прикрепляют к дырам деревенских сортиров.



Сначала орали, что необходимы новейшие системы залпового огня, они наведут ужас на русских, когда в их пещеры будут залетать ракеты, выпущенные "Хаймерсами".



"Хаймерсы" - это довольно продвинутые РСЗО, типа нашего "Торнадо", только у нас их сотни, а у них единицы. Поэтому и потери один к десяти, но об этом позже.



Вопрос не в этом, а в причине причисления рядовых пусковых реактивных систем к "чудо-оружию". Это, как обычно, тупорылая фантазия пришедших к политической власти представителей доиндустриальной цивилизации? Не совсем.



Дальше - танки. Вот, мол, у России тысячи танков, но это все вчерашний день, отстой, слегка переделанные Т-34, плохо только, что у нас совсем никаких танков нет. Это крайне прискорбно. Дали бы нам продвинутых западных "Леопардов", "Абрамсов", мы бы им устроили разгром по всей линии фронта.



Им, конечно, понимая, чем все закончится, сначала ничего давать не хотели, потом поняли, что это выглядит несколько странно. Можно ли ругать пса за нерадивость, если ты его кормишь свекольной ботвой?



Ну и дали сдуру, их сожгли; те, которые не сожгли, охраняют западные границы Незалежной.



Потом выяснилось, что это все еще не "Вундерваффе". Настоящее "Вундерваффе" - это самолеты. Особенно F-16. Русский хлам с ними просто не сможет тягаться.



Такая тенденция будет продолжаться и впредь. Есть общеидеологическая установка: Россия слабая, коррумпированная, отсталая полуфеодальная империя, Запад - это чистый непогрешимый слиток выдающихся идей, технологий и ценностей, он никогда не ошибается и не проигрывает.



Украинские руководители вполне вписались в эту парадигму. Они всегда только побеждают отсталых русских злодеев. Но поскольку на фронте почти ничего не получается, а идеологические установки никуда не делись, нужно рассказывать прогрессивному человечеству разнообразные байки.



Мол, вы нас послали воевать с агрессивными пещерными троллями, а вооружаете даже хуже, чем вооружены они, но вы же высшая раса, а у высшей расы всегда есть специальная магия. Именно это и отличает ее от всяческого быдла. Ну так давайте это волшебство применим, и все закончится. Опять "Вундерваффе", снова Артур Кларк. "Магия - это всего лишь продвинутая технология".



***

Проблема в том, что против Запада сражается цивилизация, не уступающая ему технологически, но резко превосходящая его с точки зрения военных возможностей. Дело не в технологиях, с ними и у нас, и у НАТО полный порядок, в целом, паритет. Дело в наличии либо отсутствия воинов, реальных солдат, героев.



Культура избранности золотого миллиарда и ситуационно наложившийся тренд гендерности похоронили культ героизма, присущий людям Запада на протяжении многих столетий. А без героев война невозможна. Последние герои, согласные воевать на стороне НАТО, живут на Украине. Большая часть из них, правда, уже перебралась в лучший мир.



***

Но установку, повторяю, никто не отменял, западные руководители, влюблëнные в свой вымышленный мирок, физически не способны к внесению корректив. Нужно побеждать любой ценой, восточные варвары не могут на равных сражаться с силами света, посмотрите любой голливудский фильм, там про это все снято, зло будет повержено.



Разумеется, Зеленский и его подельники ни во что такое не верят. Но надо находить осмысленные оправдания, понятные для той культуры, которая сложилась на либеральном Западе. В принципе, подойдет любое фуфло, лишь бы все было окрашено в яркие идеологические тона.



Как же вы допустили, чтобы мы сражались с Империей Зла без самолетов? Конечно, у Путина самолеты примитивные, но зато их много, а у нас нет. Дайте же нам самолеты, мы отгоним русских до Москвы.



Заметьте, где украинские самолеты, которых до войны было под тысячу, никто давно не спрашивает, не политкорректное это дело. Умолчим уже о том, куда пропали авиастроительные заводы и институты, доставшиеся от СССР.



***



ВСУ начали размещать F-16 около границы с Румынией. "По замыслу противника, это обеспечит возможность быстрой дозаправки иностранных машин, а также их своевременное техническое обслуживание. Эксперты также полагают, что так противник намеревается спрятать дефицитные истребители от российских ракет – и решение этой задачи станет новым вызовом для русской разведки".



Зеленский подтвердил получение Украиной F-16. По его словам, машины уже эксплуатируются украинскими летчиками. Точное количество самолетов не афишируется. Однако известно, что местом базирования выбран аэродром Лиманское в Одесской области, расположенный всего в нескольких километрах от границы Румынии.



Телеграм-каналы пишут, что "в воскресенье в Констанце приземлился Airbus A330 Stratotanker ВВС Великобритании. Он должен будет дозаправлять украинские истребители, которые взлетают с авиабазы НАТО в Румынии и приземляются на аэродром Лиманское. Хитро задумано.



Переданные Украине старые машины (самый пожилой член команды нидерландских самолетов - 1974 года выпуска) несут ракеты класса "воздух – воздух" средней дальности AIM-120 AMRAAM и малой дальности AIM-9 Sidewinder, а также оснащены системами раннего предупреждения о нападении".



***

Думаете, это все? Нет, так не бывает, опять произошла зрада. На Украине заявили о поисках вариантов получения дальнобойного оружия для F-16. Оружие-то у вас - дерьмо, воевать с этим немыслимо, пояснили украинские продвинутые специалисты западным поставщикам. Это не "Вундерваффе", а опять отстой.



ВСУ будут настаивать на предоставлении дальнобойного оружия для истребителей F-16. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Егор Чернев. "Также прорабатываются все возможные варианты, чтобы дальше для этих машин мы получили и дальнобойное оружие, которое производится в Европе и США. Процесс продолжается, и надеюсь, что мы увидим такие ракеты на Украине", - заявил депутат.



А теперь подведем маленький итог всех этих историй.



Первое. F-16 никогда не сражался с равным противником. Все рассказы про победы в Югославии, Ираке и Ливане - при полном господстве в воздухе, на земле и на море - ничего не стоят. Это обыкновенный и очень даже неплохой самолет 3-го поколения с внедряемыми много лет подряд элементами поколения 4-го. Я думаю, многие догадываются, что такая интеграция крайне проблематична. Это не истребитель в классическом понимании слова, он резко уступает в маневренности не только одноклассникам МиГам-29, но и переросткам СУ-27. F-16 - именно ударный самолет.



Вся надежда на крепкий тыл, а по-другому США никогда и не собирались воевать, и на дальнобойные ракеты (нажал-забыл). С Россией такой номер не пройдет, охота на "Фальконы" будет нешуточная.



Второе. Зеленский объявил, что машины будут базироваться в Одесской области на румынской границе. Это вообще что за заявление? Главком объявляет противнику куда надо стрелять? Но ведь в это никто не поверит, и искать самолеты будут по всей территории. Никто не станет ежедневно перерывать ракетами аэродром Лиманское. И тут ответ очевиден: Зеленский хочет втянуть в конфликт натовскую Румынию.



Дело в том, что даже среди шестерок "града на Холме" такого счастья больше никому не надо. Хлебайте его ситечком, как говорится. Венгрия послала всех в известном направлении, Польша отказалась категорически, в Польше давно уже все поняли, в Прибалтике нет серьëзных баз снабжения. Но англичанам удалось уломать Румынию, терпилой будет Бухарест, можно только поздравить наших бывших румынских коллег.



Третье. Становится все более очевидным, что натовские стратеги ждут главного удара ВС РФ на южном направлении. "Одесса - русский город", - заявил Верховный, и понятно, что не просто так. Да и завершать противостояние с Западом без освобождения Одессы и Приднестровья - это полумера и откладывание операции на будущее. Без отрезания Украины от морей все успехи и усилия, приложенные народом России в этой войне, будут считаться незавершенными.



Отсюда и очередная попытка втянуть в конфликт НАТО, на этот раз - через Румынию. Источник - завтра

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