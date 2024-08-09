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Казахстан не забыл о транзите нефти в обход России: в Нацплан заложили миллионы тонн
09:37 10.08.2024

9 августа 2024

Казахстан рассматривает возможность наращивания поставок нефти в обход России - через Азербайджан. Речь идет об объеме до 20 млн тонн в год. В условиях текущей добычи, отмечают эксперты, рентабельность перенаправления потоков крайне сомнительна.

Президент Казахстана утвердил своим указом Национальный план развития Республики Казахстан до 2029 года. Среди прочего - в документе речь идет об увеличении транспортировки нефти в обход России. Если в прошлом году, она составила небольшие 1,46 млн тонн, то в будущем, как видят в Астане, может вырасти и до 20 млн тонн.

"В среднесрочной перспективе планируется увеличение транскаспийских перевозок нефти в пределах существующих мощностей порта Актау (до 7 млн тонн в год). Также будет рассмотрена возможность реализации проектов по строительству нефтепровода Ескене - Курык, морских терминалов на казахстанском и азербайджанском побережьях Каспийского моря, а также специального крупнотоннажного танкерного флота для дальнейшего увеличения транскаспийских перевозок до 20 млн тонн в год и более",
- говорится в стратегическом документе Казахстана.

Эксперты считают, что говорить о реальности планов наращивать обходные пути есть смысл только после принятия инвестиционных решений как по проектам нефтепровода, так и терминалов.

"Потому что не совсем понятно, зачем Казахстану идти на увеличение транспортировки нефти через Азербайджан. Пока страна не планирует так наращивать добычу и на это требуются огромные инвестиции",
- говорит ведущий аналитик ФНЭБ и эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
В 2023 году добыча нефти в Казахстане выросла до 90 млн тонн. В тоже время в самом Национальном плане ставятся под сомнение возможности резкого наращивания добычи.

"Ежегодно перспективы добычи нефти в Казахстане не оправдывают ожиданий. На сегодняшний день, согласно актуальному прогнозу, с учетом модернизации производств на крупных месторождениях пиковый уровень добычи составит 104 млн тонн до 2030 года. Среди действующих крупных месторождений основное снижение добычи прогнозируется по Кашагану: в 2021 году его ожидаемый объем пиковой добычи сократился на 40% относительно прогноза 2017 года". - говорится в документе.
В нем же отмечается, что значительная часть прочих месторождений находится на этапе истощения.

"Например, согласно прогнозу международных экспертов, по ряду крупнейших компаний группы АО НК „КазМунайГаз" ожидается снижение добычи на 15−30% к 2030 году. В этих условиях важными являются вопросы устойчивого снижения добычи и закрытия истощающихся месторождений как с экологической, так и с социальной стороны".
Более того в Нацплане указали на то, что, помимо ограничений ресурсной базы, риск дефицита сырья усугубляется ускоренными темпами роста потребления топлива в Казахстане.

"Если Казахстан планирует наращивать поставки в обход России из нынешних объемов, то ему придется отказываться от транзита именно казахстанской нефти через Россию. Та, что идет не по КТК (Каспийскому трубопроводному консорциуму), а по системе „Транснефти": на Балтику и через Каспийское море в Новороссийск. Это примерно 17 млн тонн в год",
- продолжает ведущий аналитик ФНЭБ.
По его мнению, обходной маршрут имеет сомнительную экономику.

"Необходим нефтепровод на своей территории. Также необходим флот танкеров. Да и у Азербайджана сейчас нет таких свободных пропускных способностей - по нефтепроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса. То есть нужны колоссальные инвестиции на объемы, которые Казахстан и так качает через Россию по более низким тарифам. Я бы подождал решения, так как особого экономического смысла в этом проекте нет",
- добавил Игорь Юшков.

Разговоры о строительстве нефтепровода Ескене - Курык идут уже второе десятилетие. Однако пока ничего не принесли. Так как и объемы, которые Казахстан пустил в обход России, крайне низкие.

В 2023 году Казахстан экспортировал 70,5 млн тонн нефти. И, если в обход России подали 1,46 млн тонн, то, например, по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийск - 56 млн тонн. Остальное составили поставки по системе "Транснефти" и экспорт в Китай и Узбекистан.

Отличительной особенностью Казахстана является то, что западным компаниям принадлежит значительная доля всех трех нефтяных мега-проектов в стране. И именно они могут быть инициаторами альтернативных маршрутов поставок.

Источник - eadaily.com
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