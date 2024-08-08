На новые банкноты Украины поместили бандеровские лозунги

10:56 10.08.2024

"Героям слава": Украина начала выпуск банкнот с нацистским лозунгом

Комментируя это решение, глава нацбанка Андрей Пышный заявил: деньги - не просто платежное средство, а символ государства



8 авг. 24



Национальный банк Украины в канун очередной годовщины независимости страны, отмечаемой 24 августа, начал выпускать купюры с лозунгом, использовавшимся членами "Организации украинских националистов" (она же – ОУН, в России признана экстремистской и запрещена – TRUD.RU). Об этом украинский финансовый регулятор сообщил на своем сайте.



"Национальный банк Украины к 33-й годовщине Независимости Украины выпустил модифицированные банкноты национальной валюты, дополнив их дизайн лозунгом современной Украины: "Слава Украине! Героям слава", - говорится в публикации нацбанка.



Помимо этого, в финрегуляторе сообщили, что с 8 августа в стране постепенно начнут вводиться в обращение новые банкноты номиналом в 500 и 1000 гривен, а с 23 августа в оборот войдут купюры 50-гривнового номинала.



Комментируя новость о печати на украинских банкнотах скандально известного лозунга, председатель нацбанка Андрей Пышный заявил: делается это, поскольку деньги являются не просто платежным средством, а символом государства.



В январе текущего года Минюст РФ включил ОУН в перечень нацистских организаций. Атрибутика ОУН, в частности – упомянутый лозунг, также была признана нацистской.