 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На новые банкноты Украины поместили бандеровские лозунги
10:56 10.08.2024

"Героям слава": Украина начала выпуск банкнот с нацистским лозунгом
Комментируя это решение, глава нацбанка Андрей Пышный заявил: деньги - не просто платежное средство, а символ государства

8 авг. 24

Национальный банк Украины в канун очередной годовщины независимости страны, отмечаемой 24 августа, начал выпускать купюры с лозунгом, использовавшимся членами "Организации украинских националистов" (она же – ОУН, в России признана экстремистской и запрещена – TRUD.RU). Об этом украинский финансовый регулятор сообщил на своем сайте.

"Национальный банк Украины к 33-й годовщине Независимости Украины выпустил модифицированные банкноты национальной валюты, дополнив их дизайн лозунгом современной Украины: "Слава Украине! Героям слава", - говорится в публикации нацбанка.

Помимо этого, в финрегуляторе сообщили, что с 8 августа в стране постепенно начнут вводиться в обращение новые банкноты номиналом в 500 и 1000 гривен, а с 23 августа в оборот войдут купюры 50-гривнового номинала.

Комментируя новость о печати на украинских банкнотах скандально известного лозунга, председатель нацбанка Андрей Пышный заявил: делается это, поскольку деньги являются не просто платежным средством, а символом государства.

В январе текущего года Минюст РФ включил ОУН в перечень нацистских организаций. Атрибутика ОУН, в частности – упомянутый лозунг, также была признана нацистской.

Источник - TRUD.RU
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