Уже через 50 лет люди будут заниматься сексом с роботами и "реалистичными эльфами", - Уилл Стоун

11:47 10.08.2024

Daily Star Великобритания

10 августа 2024

Эксперты: уже через 50 лет люди будут заниматься сексом с роботами и "реалистичными эльфами"



Похоже, что времена моногамии прошли окончательно и бесповоротно. По мнению сексологов, со временем "друзей с привилегиями" станет только больше и, что интересно, в списке партнеров появятся эльфы и инопланетяне.

По словам сексологов, в будущем у большего количества людей будет несколько партнеров.

Эксперты пришли к выводу, что в ближайшие 50 лет динамика отношений изменится: люди либо будут заводить больше любовников, либо – оставаться одинокими.



Исследование, проведенное брендом секс-игрушек Lelo, предсказывает, что через полвека отношение к наличию нескольких партнеров смягчится.

"Люди, не состоящие в отношениях, все чаще разделяют секс и преданность, – пишут эксперты. – Секс полезен для нас, и чем быстрее мы это поймем, тем скорее „друзья с привилегиями" станут нормальным явлением".



"У нас будет больше партнеров, но в целом ситуация изменится. Подростки станут более сдержанными, а люди от 30 лет и старше – более распущенными", – говорится в исследовании.

"В зрелом возрасте больше шансов завести нескольких партнеров, ведь человек становится увереннее в себе и развивается как личность", – говорят авторы исследования.



Роль роботов в сексуальной жизни также изменится. Люди все чаще обращаются к виртуальным аватарам и искусственному интеллекту (ИИ), чтобы получить удовольствие.



"Реалистичные эльфы и инопланетяне заменят пожарных и медсестер", – говорится в исследовании.

"По мере развития технологий и повышения их доступности, очевидно, что все больше людей будут иметь сексуальный опыт с роботами. Через 50 лет роботов станет гораздо больше, кроме того, они получат индивидуальность – пускай и запрограммированную", – утверждается в исследовании.



"Мы будем чаще взаимодействовать с ними, будь то совместная работа, доставка посылок или помощь в быту. Вероятно, что человек начнет обращаться со многими этими роботами, как с другими людьми. При этом некоторые будут считать, что у них установились с этими роботами какие-то отношения, даже если речи о сексе и не идет", – отмечается в исследовании.

"У вас может случиться платоническая любовь с роботом-почтальоном", – заключают авторы работы.

Автор статьи: Уилл Стоун (Will Stone)