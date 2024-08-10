 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 10.08.2024
11:47  Уже через 50 лет люди будут заниматься сексом с роботами и "реалистичными эльфами", - Уилл Стоун
10:56  На новые банкноты Украины поместили бандеровские лозунги
09:37  Казахстан не забыл о транзите нефти в обход России: в Нацплан заложили миллионы тонн
09:33  Дефицит или избыток рабочей силы в России, - Сергей Ануреев
08:55  О новых принципах воздушной войны на Украине, - Н.Сорокин
08:41  Курская битва: Ответом на вторжение ВСУ станет гражданская мобилизация, - СП
08:25  Бывший министр обороны Вэй Фэнхэ подорвал престиж армии Китая, - В.Скосырев

02:16  Китай и Саудовская Аравия заключили крупнейшее в истории соглашение, - СП
01:14  Что заставило Японскую империю сдаться - атомная бомба или советские танки?
00:46  Казахстан не хочет пропускать россиян к Алтайской горе Белуха
00:44  Перебежчик. "Семейский" Дерипаска нарушил договоренности с Кремлем
00:11  Мигрантам - красный свет: сигнал подан из Кремля, регионы услышали
Пятница, 09.08.2024
20:55  В Бразилии разбился борт местных авиалиний - 62 погибших
18:32  Какие документы подписали в Астане президенты пяти стран Центральной Азии
17:18  Какое дело нам до Бангладеш, - Игорь Караулов
17:15  Внешний долг Таджикистана составил $3,2 млрд
17:11  Дикий скандал. Вице-през Камалы Харрис Уолц фальсифицировал себе "подвиги" в Афганистане
16:22  Кадровые перестановки в Казахстане: где больно, там и смена, - Д.Матяшова
16:09  Аэропорт Атырау продают катарско-французскому консорциуму... с ушами Дерипаски
15:00  Украина засекретила судьбу 5 своих генералов
14:30  Пепел Газы. Антиколониальное восстание палестинцев, - Исраэль Шамир
14:01  В Таджикистане 52 чиновника обвиняются в хищении миллионов из казны Минобороны
12:28  Мир надо спасти, хочет он этого или нет.., - Иван Охлобыстин
11:52  Центральная Азия сближается, - Д.Ашимбаев
11:37  В Астане завершились командные ЧМ по ускоренным видам шахмат. В турнире по рапиду победил Al-Ain ACMG UAE, а в блице – WR Chess Team
11:35  Мигрантам в России больше не дадут поблажек. В Кремле утвердили новые правила
11:32  Доллару конец: Китай тайно скупает золото тоннами
11:29  Байден "не уверен", что после выборов будет мирная передача власти
11:25  Если будет война, на сторону Ирана встанут пять стран. Кто конкретно?
11:22  Узбекский тхэквондист Улугбек Рашитов - двукратный чемпион Олимпиады
11:18  Безответно: США уверены в отказе Тегерана от атаки на Израиль
11:15  Узбекский боксер Хасанбой Дусматов - двукратный чемпион Олимпиады
11:00  Прошляпили? ВСУ вторглись в Курскую область всерьез и планируют задержаться надолго
10:22  Рахмон решил окончательно запрессовать своих старых полит-оппонентов - Зарифи, Искандарова, Комилзода и Хакимова. Боится, однако...
09:43  Пора на нары?.. Дерипаска призвал немедленно завершить СВО
09:40  Чисто английские погромы: "можно" еще пуще прежнего, - Илья Титов
09:32  Час икс для Мадуро, - Арсений Латов
09:01  Редкий клоун. Японский премьер Кисида в последний момент отменил визит на 1-й саммит Япония-ЦА
08:59  А.Вайцкопф: Казахстан-Узбекистан: "табачок врозь" пока никто не отменял
08:54  Ирано-израильский конфликт стал испытанием для курдов, - И.Субботин
07:50  Как Путин ответит за Курск: раскрываем боевой план Кремля, - М.Ростовский
01:49  ЦентрАзия рассматривает предложение создать оборонный союз, - В.Панфилова
01:28  Центральная Азия рассматривает предложение создать оборонный союз, - В.Панфилова
00:43  Перезапуск мировой истории, - Андрей Фурсов
00:10  Хватит воевать постами Медведева! - Дм.Попов
00:06  Контейнерный поезд из Китая в Узбекистан прибыл за рекордно короткие сроки - 5 cуток
00:02  Азербайджан и Центральная Азия: Партнерство, способное изменить регион
00:01  В США по обвинению в кибермошенничестве арестованы граждане РФ и Казахстана
Четверг, 08.08.2024
21:28  Российский "Искандер" под Харьковом, похоже, похоронил 3-х генералов ВСУ - Драпатого, Гнатова и Горбатюка
19:34  Хуситы атаковали два эсминца США и коммерческое судно в Красном море
19:07  Китайцы заняли американское место. Теперь уже CHINADA обвиняет USADA в сокрытии допинговых нарушений, - Къ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Уже через 50 лет люди будут заниматься сексом с роботами и "реалистичными эльфами", - Уилл Стоун
11:47 10.08.2024

Daily Star Великобритания
10 августа 2024
Эксперты: уже через 50 лет люди будут заниматься сексом с роботами и "реалистичными эльфами"

Похоже, что времена моногамии прошли окончательно и бесповоротно. По мнению сексологов, со временем "друзей с привилегиями" станет только больше и, что интересно, в списке партнеров появятся эльфы и инопланетяне.
По словам сексологов, в будущем у большего количества людей будет несколько партнеров.
Эксперты пришли к выводу, что в ближайшие 50 лет динамика отношений изменится: люди либо будут заводить больше любовников, либо – оставаться одинокими.

Исследование, проведенное брендом секс-игрушек Lelo, предсказывает, что через полвека отношение к наличию нескольких партнеров смягчится.
"Люди, не состоящие в отношениях, все чаще разделяют секс и преданность, – пишут эксперты. – Секс полезен для нас, и чем быстрее мы это поймем, тем скорее „друзья с привилегиями" станут нормальным явлением".

"У нас будет больше партнеров, но в целом ситуация изменится. Подростки станут более сдержанными, а люди от 30 лет и старше – более распущенными", – говорится в исследовании.
"В зрелом возрасте больше шансов завести нескольких партнеров, ведь человек становится увереннее в себе и развивается как личность", – говорят авторы исследования.

Роль роботов в сексуальной жизни также изменится. Люди все чаще обращаются к виртуальным аватарам и искусственному интеллекту (ИИ), чтобы получить удовольствие.

"Реалистичные эльфы и инопланетяне заменят пожарных и медсестер", – говорится в исследовании.
"По мере развития технологий и повышения их доступности, очевидно, что все больше людей будут иметь сексуальный опыт с роботами. Через 50 лет роботов станет гораздо больше, кроме того, они получат индивидуальность – пускай и запрограммированную", – утверждается в исследовании.

"Мы будем чаще взаимодействовать с ними, будь то совместная работа, доставка посылок или помощь в быту. Вероятно, что человек начнет обращаться со многими этими роботами, как с другими людьми. При этом некоторые будут считать, что у них установились с этими роботами какие-то отношения, даже если речи о сексе и не идет", – отмечается в исследовании.
"У вас может случиться платоническая любовь с роботом-почтальоном", – заключают авторы работы.
Автор статьи: Уилл Стоун (Will Stone)

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723279620


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
- Центральная Азия сближается
- Кадровые перестановки
- Проблемные вопросы бизнеса обсудили в Правительстве
- Колониальная карма
- Мифы и реальность атомной энергетики: семейчане выслушали экспертов по вопросу строительства АЭС и озвучили свое мнение
- В Париже умер руководитель управления спорта Алматы
- О задержании религиозных радикалов
- Суд вынес приговор Т. за превышение власти
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  