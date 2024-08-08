Первые выводы Курской битвы: Суджа - кто и как ее "сдал", - Р.Маркуш

12:07 10.08.2024

Без прямого натовского соучастия прорыв в наши приграничные села батальонов ВСУ был бы невозможен

Радомир Маркуш



9 августа в район курского прорыва ВСУ весь день прибывали резервы ВС РФ, многие из которых сразу вступали в бой. В российской "телеге" заметно снизились панические настроения, тем не менее "осадочек остался". Доверие к ряду источников подорвано, особенно к тем, кто "сдал Суджу". Как ни странно, более объективно освещали ситуацию картоделы, в том числе вражеские, которые опирались на видеозаписи.



Параллельно в рунете начался разбор полетов и поиск виновных, хотя по большому счету ничего нового "генерал 200" Сырский не предпринял. На этот момент обратил внимание телеграм-канал "Рыбарь": "ВСУ действовали почти по Балаклейскому сценарию: прорыв на максимальную глубину со сковыванием боем стационарных позиций и засадами на военные колонны и гражданскую технику.



Как правило, в составе одной украинской мобильной ДРГ от трех до шести бронеавтомобилей ("Казак" или "Хамви" - без разницы). Пока треть сковывает опорный пункт боем, другие его обходят, заходя в близлежащие населенные пункты и организуя засады".



В приграничье входят крупные силы ВС РФ и приступают к уничтожению бронетанковых "банд Махно" в районе Суджи

Напомним, так называемым Слобожанским наступлением осенью 2022 года командовал тот же Сырский при прямом участии военных спецов Британии и США, которые вычислили наши узлы связи, РЭБа, расчеты БПЛА и передали координаты ВСУ.



Сейчас благодаря натовскому соучастию, бандеровцам удалось доехать по трассе Суджа-Дьяконово до Большого Солдатского и дальше, а в направлении Льгова - до Ивницы. Закрепиться враг не мог в силу отсутствия надежной логистики и большого плеча снабжения.



По состоянию на полдень 9 августа армия России успешно контратакует под городом Суджа, выбив подразделения 22-й ОМБр с окраин населенного пункта. В Мартыновке украинских вояк, похоже, нет. Прорыв в эту сторону не подтверждается.



Со стороны более-менее адекватных источников поступает информация, что ВСУ потеряли Любимовку (примерно 8 км от границы). Во всяком случае, ряд вражеских пабликов "открасил" бандеровское присутствие на окраинах этого села, закрепив за ним статус серой зоны. Типа, надежного контроля над поселением ни у кого нет.



Также сообщалось, что наши зашли в Малую Локню, в которой идут встречные бои. На подмогу противнику, засевшему в этом селе, была спешно переброшена колонна техники, которая была атакована "вертушками" Ка-52М прямо на марше. Все машины были уничтожены непосредственно на трассе, а пехота ВСУ попыталась скрыться в ближайшем лесу, но была добита российской артиллерий.



Судя по всему, начались сражения и в районах Плехово, Леонидово и Новоивановки. Там ВС РФ удалось сковать силы врага. Все попытки ВСУ пробиться к Рыльску пресекаются вблизи Коренево, где наши бойцы окопались и успешно обороняются. Тем не менее угроза сохраняется из-за значительных сил противника, который греет моторы на границе.



Что касается Курской АЭС, то украинская "телега" со ссылкой на своих побратимов сообщает, что "русские подтянули СпН „Аида", „Вагнер" и другие боеспособные части", дескать, дорога на Курчатов заблокирована. Об этом направлении, мол, нужно забыть.



Из Суджи приходят противоречивые новости, но видео, что город взят врагом, пока нет

Инсайдеры из Генштаба ВСУ слили очередную порцию важной "инфы", согласно которой "российские войска отбили ряд позиций на направлениях Коренево и Кромские Быки, а также на окраинах Суджи. Столкновения с украинской армией происходят в районах Кубаткина, Зазулевки, Малой Локни и Николаевки".



Противник, по всей видимости, готовится закрепиться на нашей территории. Как сообщает заблокированный в РФ паблик Military analytics, ВСУ начали выстраивать укрепрайоны на линии Дарьино-Рубанщина. На армейском чате 22-й ОМБр пишут, что ВС РФ готовятся к контратаке с двух сторон, чтобы взять в окружение украинские войска, засевшие в Курской области. Для предотвращения такого развития событий Сырский якобы держит на границе подразделения восьми бригад.



Однако оголение на севере Украины соседних участков фронта привело к тому, что ВСУ в очередной раз потеряли Лукашовку (Сумская область) и Сотницкий Казачок (Харьковская область), в который любят наведываться наши разведчики. "Северный ветер" в этой связи пишет: "Взятие данных населенных пунктов стало возможным ввиду переброски сил ВСУ под Глухов для атаки Курской области".



Стоит напомнить, что именно из Лукашовки весной этого года отряды ГУР пытались проникнуть на территорию Белгородской области. Что касается Сотницкого Казачка, то взятие населенного пункта позволит создать условия для выдвижения на один из крупных райцентров Харьковской области г. Золочев по лесополосе южнее.