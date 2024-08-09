Миллеровский "Газпром" опять усиленно качает газ бандеровцам

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14:44 10.08.2024

Транзит газа через Украину растет, заявка "Газпрома" на субботу - 39,6 млн куб. м

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Транзит российского газа через Украину в субботу может вырасти, свидетельствуют номинации нового газового дня.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 39,6 млн куб. м на 10 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Заявка на пятницу была 38,5 млн куб. м.

Этот маршрут остается единственным путем поставки российского газа через Украину в Европу.

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) объявил форс-мажор приема газа для транзита через газоизмерительную станцию "Сохрановка" (Ростовская область), так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

В Суджанском районе Курской области на границе с Украиной идут боевые действия.

На фоне обострения ситуации в регионе спотовая цена газа в Европе выросла с начала недели на 9%.

Контракт "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах в пятницу закрылся на уровне $444 за тысячу кубометров.

Физический поток на выходе из Украины в ЕС до настоящего момента остается непрерывным, свидетельствуют почасовые данные европейской информационной платформы ENTSOG.

Источник - INTERFAX.RU
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