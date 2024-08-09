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Цари пируют, люди тонут: в Астане хаос во время очередного саммита
14:59 10.08.2024

Ольга Ибраева

8 августа в Астану вновь приехали высокие гости на саммит глав стран Центральной Азии "с участием премьер-министра Японии" (вот только он не приехал). В такие дни власти принимают стандартные меры безопасности, включая перекрытие дорог на левобережье. Астанчане к этому уже привыкли. Но на этот раз все вышло из-под контроля, и прежние небольшие заминки на дорогах превратились в масштабный коллапс. 10-балльные пробки, десятки ДТП, град размером с куриное яйцо, потоп в городе, сотни битых авто и даже авария на LRT. Подробности - в репортаже Orda.kz.

Теория хаоса

Предпосылки того, что вечером Астана погрузится в кошмарные пробки, были еще днем. Места, которые планировали посетить президенты соседних стран вместе с Токаевым, оцепили ранним утром. Чтобы обеспечить беспрепятственное перемещение кортежей по городу, власти весь день перекрывали главные улицы левого берега.

От этого жителям столицы приходилось от 30 минут до часу стоять в ожидании автобуса на остановке или простаивать в пробке. Некоторые не могли сдержать эмоции и высказывали свое недовольство правоохранителям.

Традиционно заботясь о комфорте наших гостей, власти абсолютно наплевали на жителей столицы. Для безопасности президентов людей выставили даже на крышах высоток. Вот, например, человек в форме, временно "возглавивший" парламент. На фото его трудно заметить, но, впрочем, так и задумано.

Например, по словам горожанки, пока ее автобус битый час стоял в пробке, пропуская очередной кортеж, маленький ребенок захотел в туалет. Мама и малыш хотели поскорее выйти из автобуса, но люди в форме им это запретили.

А вечером, после ужина в живописном заведении, главы стран отправились в "Астана опера".

Для почетных гостей организовали "Вечер дружбы", где они ознакомились с выставкой "Эхо творчества". Там были представлены работы известных казахстанских художников и мастеров изобразительного искусства стран Центральной Азии.

В эти же минуты тысячи казахстанцев не могли попасть домой из-за перекрытых дорог. Карты 2gis окрасились в бордовый цвет.

Превращение Астаны в Венецию

Ситуацию на дорогах усугубил дождь. Астанчане знают: чем он сильнее, тем выше цены на такси и труднее передвижение по городу. Левый берег начинает топить так, что ходить пешком можно только в резиновых сапогах, а машины погружаются в воду настолько, что со стороны кажется, будто они плывут.

Проспект Мангилик Ел, улицы Сарайшык, Кунаева, Туркестан и многие другие периодически перекрывали из-за кортежей, проспект Туран, улицы Улы дала, Бухар Жырау, Орынбор, Керей, Жанибек Хандар затопило, а на улице Сыганак и ее пересечениях вдобавок не завершили ремонт дорог. Вот и стояли астанчане в пробках вплоть до позднего вечера.

Бежал от дождя - попал под град

Тем же вечером в Астане прошел сильный град. Водители к нему готовы не были, предупреждения от 112 и "Казгидромета" не было тоже. Пострадали сотни машин: кому-то побило стекла, кому-то помяло крышу, капот или багажник.

Разъяренные автовладельцы даже собрались жаловаться в органы на плохую работу синоптиков.

Оказалось, что те, у кого пакет страховки минимальный, компенсацию не получат. Сумма ремонта у некоторых астанчан перевалила за полмиллиона тенге.

Разбитый памятник коррупции

Ближе к ночи, когда пробки более-менее рассосались, груженый спецтехникой трал въехал в конструкцию строящегося LRT. Сейчас место ДТП выглядит вот так:

Пострадали трое пешеходов, которые шли по краю проезжей части.

В том, что пострадали люди, виноват не только водитель, но и местные власти. Конструкцию, на которой идет стройка многострадального LRT, установили прямо на тротуаре, причем с двух сторон дороги. Людям попросту негде обходить этот участок, отчего приходится бежать по проезжей части.

При этом сами пострадавшие подчеркивают, что шли не по проезжей части, а по пешеходной. В компании City Transportation Systems пояснили, что конструкция была временной - это были строительные леса.

"В 22.30 на перегоне 107–108 произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобильный трал марки Shacman H3000S, груженый спецтехникой, наехал на временную конструкцию металлической арки (ограничение по высоте 4,2 метра). В результате происшествия обрушилась временная железная конструкция. Силами подрядной организации участок был очищен в течение трех часов. Знак ограничения по высоте там был", сообщили в компании CTS, отвечающей за транспортную систему Астаны.

Саммит С5 минус Япония

Самое смешное, а в то же время грустное, то, что негласный виновник торжества, премьер-министр Японии Фумио Кисида, отменил поездку в Казахстан в самый последний момент. В посольстве Японии сказали, что это произошло в связи с землетрясением в их стране.

"Как высшее должностное лицо, отвечающее за управление в кризисных ситуациях в стране, в качестве дополнительной меры предосторожности мне следует остаться в Японии по крайней мере на неделю", объяснил Кисида.

Источник - орда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723291140


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