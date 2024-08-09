Как убрать мигрантские гетто из Центральной России, - Ю.Банишевская

15:00 10.08.2024 ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ



ОБНИНСК ОККУПИРОВАН, КТО СЛЕДУЮЩИЙ? ОТКРЫТА НОВАЯ ДВЕРЬ В РОССИЮ.

Президент Путин подписал первый пакет законов, ужесточающих миграционную политику в России. Стонущие от засилья инородцев губернии просят федеральный центр полностью закрыть широко распахнутую дверь в Россию всем выходцам из Азии и Закавказья. Власть решила пополнить армию азиатами в обмен на гражданство. Однако против этого резко высказался известный русский спортсмен. Подробности - в материале Царьграда.



Выдавать гражданство только русским, славянам и другим коренным народам России - такие призывы все чаще звучат из народа. Многодетный отец чемпион по боям без правил ММА Дмитрий Арышев записал видеообращение, в котором высказался против отправки вчерашних мигрантов на фронт. Спортсмен уверен, что "новые граждане" после службы в армии не станут нам своими, продолжат обособление и при удобном случае возьмутся за нож.



Не пойму, что за дискуссии ведутся о выдаче гражданства за участие в СВО и прочее? Нигде в мире такого нет. Абсолютно везде мигранты из Средней Азии, Ближнего Востока и Африки не ассимилируются, а только замещают местное население в странах, куда они прибывают,



- говорит Арышев.



ДМИТРИЙ АРЫШЕВ ПРЕДЛОЖИЛ ДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ РОССИИ. СКРИН С ТГ-КАНАЛА "РУССКАЯ ОБЩИНА"



По поводу участия мигрантов в ZOV-операции он привел простую аналогию:



В свое время генерал Дудаев воевал в Афганистане, Масхадов был кадровым офицером с блестящей карьерой, а Басаев вместе с русской армией воевал против грузин в Абхазии. Но это не помешало им потом пойти убивать русских.



Да и свежие инциденты в наше время уже были, когда выходцы из Таджикистана расстреляли солдат на полигоне в Белгородской области.



Арышев напомнил, что ни одна "братская" республика из ОДКБ не дала своих дивизий в помощь России. Даже сейчас, когда Украина вторглась в Курскую область. Поэтому выдавать гражданство не нужно никому, кроме реально своих. А по поводу "трудолюбивых" гастарбайтеров спортсмен заметил:



Эти миллионы приезжих для кого строят дома? Целые микрорайоны они же потом и заселяют сами и пытаются нам диктовать свои правила. Нам эти десятки тысяч домов-человейников зачем?



Обнинск оккупирован. Кто следующий?

Об этом открыто говорят уже и в высоких кабинетах. Министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин, выступая на заседании Совета по правам человека при Президенте, предложил ввести мораторий на выдачу нашего гражданства приезжим из Средней Азии и Закавказья:



Для начала на 25–30 лет с возможностью продления. И провести ревизию всех выданных за последние 10 лет паспортов. И запретить трудовым мигрантам привозить в Россию родственников. Кормушка должна закрыться,



- настаивает Калугин.



МИНИСТР ИЗ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЛОЖИЛ ВВЕСТИ МОРАТОРИЙ НА ВЫДАЧУ ГРАЖДАНСТВА АЗИАТАМ И КАВКАЗЦАМ. СКРИН С ТГ-КАНАЛА "ЦАРЬГРАД"



И это мнение министра из региона, в котором один из городов уже на треть состоит из мигрантов. Элитный наукоград Обнинск превратился в этническое гетто. Он оккупирован буквально.



Недавно там судили одиозную "правозащитницу" Татьяну Котляр, которая в своих "резиновых" квартирах с 2009 года прописала 11 тысяч мигрантов. Увы, суд назначил весьма толерантное наказание - штраф 680 тыс. рублей, хотя прокуратура запрашивала полтора года колонии.



Калужская область на себе прочувствовала: чем больше мигрантов, тем больше у них возможностей создать "параллельное общество". Поэтому во благо коренного населения нужно срочно заткнуть этот фонтан, уверен Калугин. Министр здорового человека!



ВЫХОДЕЦ ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА СТАЛ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ, КОГО ЛИШИЛИ ГРАЖДАНСТВА ЗА ОТКАЗ СЛУЖИТЬ НОВОЙ РОДИНЕ. СКРИН С ТГ-КАНАЛА "ЦАРЬГРАД"



Не постучал в дверь военкомата - вышел

На фоне народного гнева Госдума приняла ряд "антимигрантских" законов. Послужить России новым гражданам все-таки придется. А кто не хочет - у тех будут забирать паспорта и депортировать. Первые прецеденты уже есть: в Мордовии выходца из Азербайджана лишили гражданства за отказ прийти в военкомат.



А скоро таких "лишенцев" станет намного больше, и Россия очистится от любителей халявы. Кроме того, надежду на "большую чистку" дает еще один новый закон, который наделил полицию правом выдворять из России нелегалов без решения суда. А это и есть та часть мигрантов, которая совершает львиную долю преступлений. Другое дело, а не породит ли эта норма новое количество взяточников в полиции?



Каждого на карандаш

Между тем в правительстве обсуждается федеральный проект "Качественная трудовая миграция", который предполагает, что на смену трудовым патентам придет организованный набор специалистов из-за рубежа. Иностранных специалистов "привяжут" к конкретному работодателю. В числе кандидатов на работу в России - граждане Северной Кореи и Индии.



Такая система хорошо зарекомендовала себя в странах Персидского залива. Там приезжие занимают до 90% рабочих мест, но не образуют криминальных диаспор и не кошмарят население.



Если нам не хватает рабочих рук, мы должны полностью перейти на систему оргнабора трудовых мигрантов. Иными способами мигрантскую преступность не остановить,



- уверен учредитель Царьграда Константин Малофеев.



Что с того?

Лоббисты пытались саботировать принятие новых антимигрантских законов, но здравый смысл возобладал. По данным МВД, за первые полгода тысяча мигрантов были лишены гражданства России. И более половины из них - это те, кто попался на наркотиках. Такими гражданами, по мнению лоббистов, должна прирастать Россия? Но теперь бояться нужно не только торговцам смертью, а всем, кто "забыл" прийти в военкомат или приехал в Россию нелегально. Не захотели постучать в "ту" дверь, добро пожаловать на выход. Источник - Царьград

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