Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля

15:02 10.08.2024

Рамзану Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля



ГРОЗНЫЙ, 9 авг - РИА Новости. Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля, сообщил корреспондент РИА Новости.



Политика удостоили награды за личный вклад в проведение специальной военной операции, поддержку воинов, а также за гражданскую позицию, усилия по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия и защите традиционных ценностей.



Награду вручила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, лауреат премии Нобеля Ирина Винер.



"Я много вручала медалей […], но вот такую медаль великого Нобеля вручать великому Рамзану, это большая честь", - сказала она.



Винер поблагодарила Кадырова за работу, которую он выполняет в режиме 24/7.



Руководитель фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева отметила, что для них честь лично вручить медаль.



Глава Чечни, в свою очередь поблагодарил членов делегации за визит.