|Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля
15:02 10.08.2024
Рамзану Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля
ГРОЗНЫЙ, 9 авг - РИА Новости. Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля, сообщил корреспондент РИА Новости.
Политика удостоили награды за личный вклад в проведение специальной военной операции, поддержку воинов, а также за гражданскую позицию, усилия по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия и защите традиционных ценностей.
Награду вручила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, лауреат премии Нобеля Ирина Винер.
"Я много вручала медалей […], но вот такую медаль великого Нобеля вручать великому Рамзану, это большая честь", - сказала она.
Винер поблагодарила Кадырова за работу, которую он выполняет в режиме 24/7.
Руководитель фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева отметила, что для них честь лично вручить медаль.
Глава Чечни, в свою очередь поблагодарил членов делегации за визит.