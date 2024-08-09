Дебаты Харрис-Трамп решат судьбу президентского кресла, - Стивен Коллинсон

15:03 10.08.2024 CNN

США



Дебаты между Харрис и Трампом могут стать очередным переломным моментом в этой необыкновенной кампании

Трамп и Харрис проведут дебаты 10 сентября



Победитель дебатов, назначенных на десятое сентября, с высокой долей вероятности одержит верх и на ноябрьских выборах президента США, пишет колумнист CNN Стивен Коллинсон. И для Трампа, и для Харрис мероприятие станет серьезным вызовом - и динамика текущей гонки, уверен автор, лишает их права на ошибку.



Стивен Коллинсон



Президент Джо Байден делал ставку на июньские дебаты, считая, что они развернут ход невыгодной для него гонки на 180 градусов.



Теперь такую же ставку делает Дональд Трамп, который согласился, наконец, провести в сентябре дебаты на ABC - после того, как увидел, что его соперница набирает очки.



Трамп явно не верит, что потерпит фиаско сродни тому, которое положило конец предвыборной кампании Байдена. Но его призыв провести дополнительные дебаты на NBC и Fox, на что Камала Харрис не согласилась, многое говорит о предстоящих выборах.



После гастрольной недели Харрис и ее нового напарника по гонке губернатора Миннесоты Тима Уолца, во время которой они выступили с многочисленными предвыборными речами, Трамп стал похож на осетрину второй свежести. Это дало экс-президенту совершенно новые, очень неприятные ощущения, поскольку он всегда гордился тем, что задает тон в информационной картине избирательной кампании.



Серьезное испытание для обоих кандидатов



Период до 10 сентября, когда состоятся дебаты (если они состоятся), будет очень напряженным. А усеченный характер новой предвыборной кампании говорит о том, что дебаты могут стать очередным переломным моментом в гонке кандидатов за Белый дом - гонке, которая становится все быстрее.



Трамп уже ведет весьма своеобразную игру, подвергая критике навыки и умения своей соперницы, которая может стать первой чернокожей женщиной с южноазиатскими корнями на посту президента. Давая в четверг пресс-конференцию в своем курортном местечке Мар-а-Лаго, он довольно неодобрительно отзывался о Харрис, сравнивая ее с Байденом, о котором Трамп уже давно говорит, что его умственные способности не позволяют ему исполнять президентские обязанности. "На самом деле, она не такая умная, как он. Его я тоже не считаю особенно умным, между прочим. Я не очень большой фанат его выдающегося гения", - заявил Трамп.



Дискуссия на дебатах грозит стать серьезнейшим испытанием для Харрис. У вице-президента весьма неоднозначная история участия в дебатах. В 2020 году во время неудачной президентской кампании она довольно уверенно и успешно выступала на таких мероприятиях. Но в других случаях она испытывала трудности. Самые неприятные конфузы случались с Харрис тогда, когда ее просили разъяснить свою позицию или ответить на сложные вопросы во время интервью.



Но став кандидатом от демократов, Харрис обрела больше уверенности в себе. Теперь она более опытный политик, чем четыре года назад. И сторонники Камалы очень рассчитывают на то, что она умело использует свои прокурорские навыки в борьбе с бывшим президентом, которому уже четыре раза предъявляли разные обвинения.



Харрис уколола Трампа, когда тот согласился с тем, чтобы дебаты проводила АВС. Она сказала, что с радостью поговорит о вторых дебатах, провести которые планируется позднее. "Я рада, что он, наконец, согласился на участие в дебатах 10 сентября. Я с нетерпением жду их и надеюсь, что он там появится", - заявила Харрис репортерам в Детройте перед посадкой в самолет.



Трамп пытается удержаться на уходящей из-под ног почве в изменившейся гонке



Когда Харрис менее чем за три недели перевернула всю кампанию вверх дном, Трамп продемонстрировал на пресс-конференции, что пытается найти эффективный ответ.



Похоже, экс-президент скучает по соперничеству с 81-летним Байденом и пытается отрицать успехи нового и весьма энергичного кандидата от демократов. Отвечая на вопрос о том, почему он проводит свои кампанию недостаточно активно и не может ничего противопоставить успехам штаба Харрис, Трамп заявил: "Я ее существенно опережаю. Я просто позволил их съезду состояться". Он подчеркнул, что не перенастраивал свою стратегию, а потом повторил свои хорошо известные аргументы о том, что США тонут в болоте открытых границ и преступности иммигрантов.



Но сейчас возникает явное ощущение, что его кампания нуждается в перезагрузке. Харрис свела на нет все прежние преимущества Трампа перед Байденом - и теперь они в президентской гонке идут практически вровень, о чем свидетельствует последний опрос CNN. В четверг утром появились данные нового опроса, проведенного юридическим факультетом Университета Маркетта, которые показывают, что среди зарегистрированных избирателей по всей стране Харрис набирает 52%, а Трамп - 48%.



Проблема Трампа не в том, что у него отсутствуют солидные аргументы против Харрис и ее нового напарника по гонке. Миллионы американцев страдают из-за высоких цен и экономической незащищенности. Мир становится все опаснее, так как враги Америки объединяются с намерением бросить вызов власти и влиянию Вашингтона. А Харрис тесно связана со всем тем, что сделала в этих областях непопулярная администрация Байдена. Новая команда демократов не предложила конкретных мер по решению данных проблем, а действующий вице-президент пока не ответила на подробные вопросы репортеров и не дала ни одного развернутого телевизионного интервью. Многие республиканцы и независимые правого толка охотно прислушиваются к доводам Трампа в вопросе кризиса на южных границах, хотя после ужесточения Байденом мер правоприменения в этом году поток мигрантов без документов ослаб.



Но Трамп не использует свои аргументы эффективно - и вместо этого пытается отыграться за личные обиды. В характерной для него манере он изменил ход недавней пресс-конференции и отвлек внимание аудитории, сравнивая количество присутствующих на его митингах и на митингах Мартина Лютера Кинга.



А еще бывший президент как будто готовит почву для того, чтобы оспорить результаты выборов в случае своего поражения. В четверг он сказал неправду, назвав неконституционным решение Демократической партии заменить кандидата. "У нас есть конституция. Это очень важный документ, и мы живем по нему", - заявил Трамп, не обращая внимания на парадоксальность таких утверждений. Ведь именно он в 2020 году попытался украсть выборы и создал угрозу основам американской демократии.



Штаб Харрис выступил с заявлением, попытавшись представить бредни Трампа как доказательство того, что он проигрывает, попутно заклеймив Трампа и его напарника по гонке сенатора Дж. Вэнса как "неадекватных" политиков.



"Дональд Трамп сделал перерыв в перерыве от работы, чтобы собрать себя в кучу и провести пресс-конференцию, превратившуюся в публичный провал, - говорится в заявлении демократов. - Он целую неделю не вел предвыборную кампанию. На этой неделе он не побывал ни в одном неопределившемся штате. Но он, конечно же, вне себя от ярости - ведь он видит, как Камала Харрис и Тим Уолц собирают большие толпы в таких колеблющихся штатах".



Американское побоище возвращается



Стратегия Трампа в четверг была знакомой. Он вернулся в круг новостей, из которого исчез, с мрачным антиутопическим посланием. "Наступил самый опасный период для нашей страны", - заявил он, предсказав в случае своего поражения Великую депрессию и третью мировую войну.



Возврат Трампа к политике страха и мрачные предсказания об американском побоище резко контрастируют с атмосферой легкости и веселья, царившей на этой неделе на митингах демократов после того, как Харрис назвала имя напарника по гонке и они вместе отправились в поездку по колеблющимся штатам, голоса которых и определят исход ноябрьских выборов.



Несмотря на возобновившуюся угрозу рецессии, уровень безработицы сегодня составляет 4,3%, а экономический рост весьма солиден. Ни один авторитетный экономист не говорит о возврате к безработице 1930-х годов, когда она составляла 25%. И хотя диктаторы в России, Китае и Северной Корее бросают вызов американскому процветанию и могуществу, а на Ближнем Востоке и на Украине продолжаются военные действия, нет никаких признаков приближения третьей мировой войны.



Характер избирательной кампании 2024 года меняется стремительно. Три недели назад республиканские делегаты уезжали со съезда в Милуоки в приподнятом настроении, веря в высокие шансы Трампа. Многие предсказывали экс-президенту уверенную победу на выборах после покушения и его дерзкого ответа на него, видя, какой заряд энергии это придало его кампании.



А сейчас Трамп как будто замер в состоянии политического паралича. Но это будет продолжаться недолго. Вся его политическая карьера, и особенно предвыборная кампания 2024 года - это пример того, как Трамп использует самые серьезные угрозы так, чтобы они принесли ему политические выгоды. Ведь этот бывший президент сумел воспользоваться фотографией, снятой в тюрьме Джорджии, и построил на ней всю свою кампанию, сокрушив соперников утверждениями о том, что они превратили его в жертву в угоду своим политическим интересам.



Главное достижение Харрис на сегодня - это то, что она снова сделала гонку борьбой на равных в расколотой стране.



Но хотя на этой неделе Камала собирала обожающие ее толпы сторонников, вице-президент пока не прошла испытание яростной схваткой всеобщих президентских выборов. Набрать 270 голосов выборщиков демократам по-прежнему сложно, пусть даже есть признаки того, что Харрис удалось вернуть в игру несколько неопределившихся штатов.



Помощники Трампа в четверг настаивали на том, что первоначальные успехи Харрис были "вполне ожидаемы".



"Они радуются тому, что вернули избирателей, с которыми вообще-то должны были начать гонку, - сказал репортерам один из помощников. - Мы знаем - и они знают - что основные показатели гонки не изменились. Если спросить избирателей, хотят ли они вернуться к экономике Трампа, или их устраивает экономика Байдена, мы выиграем два к одному".



Именно поэтому многие республиканцы верят, что их версия реальности скоро вновь заявит о себе. "Медовый месяц закончится", - заявил в четверг Трамп.



Однако бывший президент вряд ли знает, как этого добиться. Источник - ИноСМИ

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