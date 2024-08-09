В конфликте с ЕС Венгрия ставит хитрую подножку Украине

15:08 10.08.2024 Василий Стоякин

автор издания Украина.ру



То, что ЕС устроен несколько абсурдно, было понятно уже давно. Ну не может быть такого, чтобы европейский экономический флагман Германия имел такие же права, как какая-нибудь Эстония… Тем не менее, с формальной точки зрения все обстоит именно так – решения принимаются консенсусом, а реальная власть принадлежит легендарной брюссельской бюрократии.



Абсурдность ситуации было понятна еще на раннем этапе существования ЕС, и в 2004 году была сделана попытка принять европейскую Конституцию, превратив союз в приличную федерацию. Однако референдумы в ведущих странах ЕС положили конец этому проекту – идея урезать свой суверенитет в интересах той самой "брюссельской бюрократии", формируемой эстониями, понравилась только этим самым эстониям, у которых суверенитета все равно нет.



Сейчас, однако, ситуация изменилась, причем благодаря особой позиции Венгрии по украинскому кризису.



Собственно, позицию Венгрии нельзя назвать "пророссийской" – венгры решают свои собственные вопросы. Конкретно у них претензии к Украине по поводу прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье. В Береговском районе их 43%, хотя формальное большинство составляют украинцы (в Закарпатье в эту категорию, помимо собственно украинцев, записывают гуцулов, бойков, русин и собственно закарпатцев, которые украинцами себя не считают).



Главное, впрочем, даже не в самом по себе меньшинстве, а в исторических комплексах – Закарпатье с XIV века и по 1918 год входило в состав Венгрии, на ее территории происходили важные для венгров исторические эпизоды, крупнейшие города региона – Ужгород и Мукачево – даже сейчас считаются "венгерскими" (в противоположность "украинскому" Хусту). Современная Венгрия на присоединение этих территорий не претендует, но по-прежнему считает их зоной своих интересов.



Украина же к венгерским интересам относится наплевательски, не желая выполнять даже те обязанности, которые она взяла на себя как член ПАСЕ. Хотя накануне СВО Украина все же пошла на определенные уступки, в частности, создав в рамках административно-территориальной реформы "венгерский" район (изначально в области предполагалось иметь два, а не три района), хотя и оформив его границы так, чтобы венгры не имели большинства.



Именно с этим, а вовсе не с желанием как-то договориться с Россией были связаны действия Будапешта, направленные на блокирование евроаталантической и европейской интеграции Украины, а также финансовой помощи со стороны ЕС – зная, что Европа не будет настаивать на соблюдении на Украине прав человека, венгры пытались воздействовать на болевые точки Украины.



Отдельная линия венгерской политики – противодействие структурам Сороса (урожденного Дьердя Шороша), что вызывает у Европы сомнения в достаточной демократичности Венгрии (хотя, на наш взгляд, одним из маркеров демократического государства и должен быть запрет "соросни").



Также в ЕС недовольны миграционной политикой Будапешта, который отказывается соблюдать миграционный пакт ЕС, предусматривающий квотное расселение мигрантов. Венгрия предлагает усилить контроль на внешних границах и сделать так, чтобы мигранты подавали заявки на въезд в ЕС только за его пределами. Были также претензии к защите персональных данных и судебной системе в Венгрии.



Впрочем, миротворческая инициатива Виктора Орбана явно выходит за пределы защиты прав закарпатских венгров (хотя непропорционально большой призыв в Закарпатье давал основания полагать, что киевские власти пытаются искусственно изменить национальный состав населения региона).



Орбан, скорее всего, решил капитализировать наработанный ранее авторитет "пророссийского политика" и не только защитить венгров на Украине, но и повысить внешнеполитический авторитет Венгрии (все же помним, что у этой страны тоже имперский комплекс, как у Польши, и мечты о "Великой Венгрии"). К тому же он, вероятно, исходил из того, что в Европе не так много людей, которые хотели бы помогать Украине и ссориться с Россией.



Возможно, его расчеты были и правильны, но пока что Венгрия оказалась в Европе в изоляции и конфликт с ней опять поднял вопрос относительно внутреннего устройства ЕС. Во всяком случае, "наезды" на Венгрию носят именно такой характер.



Еще 2 июня глава МИД Бельгии Хаджа Лабиб предложила странам ЕС рассмотреть вопрос о лишении Венгрии права голоса, а 4 июня издание Politico сообщило, что с такой же инициативой выступил МИД Австрии, чем представитель заявил:



"Мы ожидаем, что все 27 членов ЕС будут полностью придерживаться принципов, на которых основан наш Союз. Это особенно верно для будущего председательства в ЕС. Учитывая это, мы поддерживаем строгое соблюдение процедуры по седьмой статье против Венгрии".



22 июля глава МИД Финляндии Элина Валтонен предложила исключить Венгрию из ЕС.



28 июля заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский высказался так:



"Я действительно не понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые ей так не нравятся и которые якобы так плохо к ней относятся (имеются в виду ЕС и НАТО – Авт.). Почему бы не создать союз с Путиным и некоторыми авторитарными государствами такого типа".



30 июля представительница Еврокомиссии Анитта Хиппер выразила недовольство тем, что Будапешт включил россиян и белорусов в программу упрощенного получения долгосрочных виз на территорию Венгрии:



"Еврокомиссия будет на связи с венгерскими властями, чтобы прояснить сферу действия этой схемы и то, попадает ли она под действие правил ЕС. Как вам хорошо известно, соответственно нашей политике, Россия представляет угрозу безопасности ЕС, и, следовательно, все инструменты на уровне союза, на уровне государств-членов должны обеспечивать безопасность Евросоюза".



3 августа, министр внутренних дел федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген призвал страны ЕС усилить контроль на границе с Венгрией, а 5 августа 70 депутатов Европарламента обратилась в Еврокомиссию с требованием приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне.



ЕС также встал на сторону Украины в вопросе о транзите российской нефти, на которой работают венгерские НПЗ – Украина фактически начала экономическую блокаду Венгрии (правда, нельзя сказать, что в одностороннем порядке и, главное, сделала она это с согласия, а возможно и по инициативе Брюсселя).



Пока что большая часть этих заявлений беспочвенна.



Прежде всего потому, что ЕС и НАТО не могут исключать из своего состава те или иные государства, даже если они вызывающим образом не соответствуют стандартам ЕС – выход возможен только по собственной инициативе (как это было с Великобританией).



А вот прекратить действие Шенгенского соглашения в отношении Венгрии можно, потому что тут есть еще один абсурдный момент – хотя свобода внутренней миграции является одной из четырех ключевых свобод ЕС, она не дается автоматически, а требует подписания отдельного соглашения (поэтому некоторые новые члены ЕС, как, например, Болгария и Румыния, не сразу попали в Шенгенскую зону).



Как представляется, одним из направлений реформирования ЕС сейчас будет ужесточение условий членства вообще и выработка механизмов временного или постоянного ограничения прав членов союза или даже полного их исключения.



Последнее маловероятно, поскольку основной принцип ЕС и НАТО – свобода присоединения желающих этого и соответствующих критериям стран. Конфликт вокруг Украины в некоторой степени как раз связан с тем, что Россия требует отказаться от этого принципа в отношении, хотя бы, тех стран, членство которых в НАТО представляет угрозу для России.



Тем не менее, в будущем принятие таких норм представляется логичным, поскольку ЕС все равно будет менять свою структуру. Только направлены такие меры будут не против Венгрии (пусть она и ведет себя как еnfant terrible), а против заведомо неадекватных кандидатов, вроде Албании и… Украины.



Причем в Киеве, судя по всему, об этом догадываются – при всем раздражении позицией Орбана до последнего времени на Украине на сколько-нибудь высоком уровне наказания Венгрии не требовали.



О потенциальных территориальных претензиях Венгрии к Украине можно прочитать в статье Олега Хавича "День национального единства Венгрии и Закарпатье" Источник - Ukraina.ru

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