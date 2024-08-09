 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Путина загоняют в опаснейший капкан, - Мих.Ростовский
15:16 10.08.2024

Путина загоняют в опаснейший капкан: Зеленский пытается перехватить инициативу
Попытка понять, что происходит

Никогда не надо недооценивать противника – особенно если он старательно изображает из себя "умирающего лебедя". Все последние месяцы официальный Киев вел себя как "уходящая натура". Зеленский сменил риторику о невозможности переговоров с Москвой и делал прозрачные намеки на то, что на самом деле такие переговоры и возможны, и желательны – даже несмотря на то, что они будут означать болезненные территориальные уступки украинской стороны. Теперь становится ясным, что такое поведение было не только отражением реальных проблем Киева, но и сознательной политической стратегией, направленной на усыпление бдительности Москвы. "Лебедь" (или, если кому от этого станет легче, "гадкий утенок) оказался совсем не умирающей, а очень даже прыткой "птицей" с острыми когтями и не менее острым клювом.

Что является конечной целью этой "залетной птицы" на "старой" территории России? По этому поводу есть две основные версии, которые, правда, не исключают, а взаимно дополняют друг друга. Украинское издание "Страна": "В оценках наступления ВСУ в Курской области и в России, и на Западе и даже в Украине преобладает точка зрения, что эти действия имеют в большей степени информационно-политический смысл, а не военный. Показать, что Украина может наступать, поднять этим боевой дух в украинском обществе и среди западных партнеров, а в российском обществе, наоборот его опустить, заодно вызвав раздрай внутри элит и в информационной сфере". Иными словами, речь прежде всего идет о классической – правда, очень дерзкой – политической диверсии.

Но, учитывая масштаб происходящего, мы не имеем права сбрасывать со счета и вторую версию, суть которой тоже очень четко и понятно сформулировало украинское издание "Страна": "На этот раз ВСУ осуществляют полноценную общевойсковую операцию. То есть, возможно, речь идет о стратегическом наступлении ВСУ, которое ранее анонсировалось СМИ и экспертами и о котором ранее в разговоре с российскими пранкерами говорили Хиллари Клинтон и Дэвид Кэмерон".

Вне зависимости от того, о какой именно версии (или о каком именно сочетании двух версий) на самом деле идет речь, реакция российского государства может быть, должна быть и обязательно будет совершенно одинаковой. Три глагола: выдавить, уничтожить, разгромить. Если глобально смотреть на соотношение сил, то ситуация после вторжения ВСУ в Курскую область (а также после атаки ВСУ на Липецкую область, что тоже немаловажно) ничем не отличается от той ситуации, которая существовала неделю тому назад. Россия по-прежнему больше. Россия по-прежнему сильнее. У России по-прежнему больше ресурсов. Конечно, на стороне ВСУ сейчас эффект неожиданности. Руководство в украинской столице (или, во всяком случае, его военное звено) четко знало, что оно собирается делать и к чему ему следует готовится. У Москвы такого преимущества, к сожалению, не было. А переброска и развертывание сил, средств и ресурсов для их максимально эффективного использования, как известно, требует времени.

Но время течет, эффект неожиданности истончается – принципиальная разница в соотношении сил вновь станет определяющей. Один из самых известных и уважаемых политических деятелей ДНР Александр Ходаковский в своем телеграмм-канале: "На мой взгляд противник совершил большую ошибку. Направление, с военной точки зрения, было выбрано оптимальное: там, где идут постоянные бои, линия фронта цементируется и прорвать ее сложно. Но это же работает и против противника: не сумев закрепиться и создать эшелонированную оборону – удержать плацдарм ему будет сложно". Подобные прогнозы и оценки никоим образом не снижают горечи и шока от происходящего? Да, не снижают. Но на этот счет Александру Ходаковскому тоже есть что сказать.

На мой взгляд, эти строки заслуживают того, чтобы прочесть их даже не один, а два или три раза: "Три дня назад война не началась – это лишь очередная ее страница. В этой войне бывали и более драматичные моменты. И то, что противник пересек некую условную линию на карте, не делает этот момент особенно драматичным… А если кого-то больно ранит тот факт, что теперь враг орудует именно в тех местах, которые особенно дороги, направьте свой праведный гнев на то, чтобы помочь победить врага". Я отношусь как раз к тем, кого особенно "больно ранит" указанный Александром Ходаковским факт. Все мое существо громко протестует против употребленного им термина "некая условная линия на карте". Но если рассуждать не сердцем, а головой (простите за корявость, но сейчас точно не время для лакировки языкового стиля), то неизбежен вывод: Ходаковский абсолютно прав.

Для официального Киева и ВСУ нет никакой разницы между "старой" и "новой" территориями России. Единственное, что имеет значение для противника это нанесение максимального ущерба его противнику – то есть нам. И никакими криками в стиле "да как они посмели! Это же нарушение международного права!" здесь делу не поможешь. Это же не заседание в ООН, а судьбоносный военный конфликт. Здесь все определяется не голосованиями или какими-то "нормативными документами", а старым как мир принципом кто кого.

Звучит слишком пафосно? Не без этого. Но одновременно это абсолютно аналитическое и лишенное эмоций описание сути ситуации. Если этого кто-то еще не понял, то это реальность, в которой мы все сейчас живем – и будем жить дальше еще неизвестно какое время.

Михаил Ростовский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723292160


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