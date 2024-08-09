Узбекский борец Гуломжон Абдуллаев стал бронзовым призером Олимпиады

15:20 10.08.2024

Узбекистанский борец вольного стиля Гуломжон Абдуллаев завоевал бронзовую медаль Олимпиады, одолев соперника из Кыргызстана.



Представитель сборной Узбекистана по вольной борьбе Гуломжон Абдуллаев завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Париже.



25-летний Гуломжон Абдуллаев (до 57 кг) в предыдущий день остановился в полуфинале, уступив Спенсеру Ли из США. Его соперник вышел в финал, благодаря чему узбекистанец получил возможность сразиться за бронзовую медаль.



