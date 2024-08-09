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|Узбекский борец Гуломжон Абдуллаев стал бронзовым призером Олимпиады
15:20 10.08.2024
Узбекистанский борец вольного стиля Гуломжон Абдуллаев завоевал бронзовую медаль Олимпиады, одолев соперника из Кыргызстана.
Представитель сборной Узбекистана по вольной борьбе Гуломжон Абдуллаев завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Париже.
25-летний Гуломжон Абдуллаев (до 57 кг) в предыдущий день остановился в полуфинале, уступив Спенсеру Ли из США. Его соперник вышел в финал, благодаря чему узбекистанец получил возможность сразиться за бронзовую медаль.
Ему противостоял 23-летний Бекзат Алмаз Уулу из Кыргызстана. Гуломжон Абдуллаев победил его со счетом 5:1 и стал бронзовым призером Олимпиады.
Первое место в этой весовой категории занял японец Рэй Хигучи, второе - американец Спенсер Ли, еще одну "бронзу" получил Аман Сехрават из Индии.
Таким образом, в копилку Узбекистана, где уже три золотые медали, добавилась третья "бронза". Национальная команда на момент публикации занимает 18-е место в медальном зачете.
Гуломжон Абдуллаев родился в 1998 году в Хорезмской области. Тренер - Бахтиер Собиров. В 2016 году был представителем молодежной сборной, а уже с 2018 года выступает в составе национальной команды.
В 18 лет борец становился бронзовым призером чемпионата мира U-20. Двукратный чемпион Азии среди молодежи. На Играх Исламской Солидарности Конья-2021 также завоевал "золото". Участник летних Олимпийских игр в Токио-2020.
Джабраил Шапиев
27-летний борец Джабраил Шапиев (до 86 кг) из Дагестана, с 2017 года выступающий за Узбекистан, в предыдущий день остановился в четвертьфинале, однако его соперник Магомед Рамазанов вышел в финал, благодаря чему у представителя национальной сборной появилась возможность принять участие в утешительных схватках за бронзовую медаль.
Он победил Алекса Мура из Канады (6:1), но в бою за "бронзу" уступил Аарон Брукс из США (0:5).