 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Давно известные лица: объявились кандидаты в президенты Молдавии
15:21 10.08.2024

Возглавить республику готовы бывшие мэры, прокуроры и министры

В Молдавии официально началась предвыборная кампания. На высший руководящий пост страны претендуют более 10 человек. Им предстоит собрать подписи и официально зарегистрировать свою кандидатуру в ЦИК. От итогов выборов зависит, какой курс выберут граждане: пророссийский или прозападный.

Председатель ЦИК страны Анжела Караман заявила, что к назначенным на осень выборам президента Молдавия откроет больше избирательных участков за границей. По ее подсчетам, необходимо увеличить их число минимум на 59. Пока неизвестно, будут ли открыты участки на территории России, где проживают порядка 150 тысяч молдаван. Бывший президент страны Игорь Додон предположил, что максимум в России могут быть организованы 4-5 участков.

"Задача тех, кто живет или работает в России, - чтобы на эти участки пришло максимальное количество наших граждан. Если будет пять участков, то при пяти тысячах бюллетеней проголосуют 25 тысяч - это почти 2%, 1,2-1,4%. Больше участков власти не откроют, они боятся. Потому что они знают, что там будут голосовать против них", - отметил он в своем Telegram-канале.

Требования к кандидатам следующие: иметь молдавское гражданство, быть не моложе 40 лет, проживать в стране не менее 10 лет и владеть государственным языком.

Против нынешнего президента Майи Санду выдвинулся бывший генпрокурор Александр Стояногло. Он баллотируется как независимый кандидат, но его уже поддержал Додон.

Своего кандидата объявили и в оппозиционном блоке "Вместе", в который изначально входили четыре правые партии. В воскресенье они предложили экс-министра молодежи и спорта Октавиана Цыку. Назначение привело к расколу внутри блока - его покинула партия "Коалиция за единство и благополучие" (CUB). Лидер партии Игорь Мунтяну заявил, что не готов поддерживать Цыку на президентских выборах.

О своих претензиях также объявили экс-мэр города Бельцы Ренато Усатый и бывший премьер-министр Влад Филат. Усатый начал свою кампанию с заявлений, что стране нужна "диктатура порядка в интересах страны и диктатура ответственности перед народом". Влада Филата накануне суд полностью оправдал по делу об отмывании денег в особо крупном размере.

Среди всех кандидатов у Майи Санду не только самый высокий рейтинг, но и антирейтинг, который превышает 50%. Жители недовольны состоянием экономики, коррупцией и судебной системой. За свое правление Санду добилась для страны получения статуса кандидата в Европейский союз. Однако без событий на Украине это вряд ли бы получилось.

Тем не менее у значительной части населения сохраняются пророссийские настроения. А жесткая критика России со стороны молдавских властей эти взгляды только усиливает. Эксперты убеждены: если действующий президент не победит в первом туре, то шансы на победу во втором туре сильно снизятся. При таком раскладе оппозиция поддержит единого кандидата, и тогда решающее значение будет иметь зашкаливающий антирейтинг президента.

Елена Синявская

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723292460


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