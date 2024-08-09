Северные Негоро: финны держали тайских гастарбайтеров на положении рабов

15:23 10.08.2024 В стране процветает нелегальный рынок труда



Виктор Неделин



Финляндия нуждается в людях, готовых взяться за нелегкий труд - сбор брусники, черники, клюквы, малины, морошки. Финны привыкли использовать труд приезжих гастарбайтеров, но с этим возникли проблемы. Украина не выпускает своих граждан из-за боевых действий. Таиланд тоже не выпускает, но по другой причине: были выявлены многочисленные примеры ужасающей и бессовестной эксплуатации, которой подвергали тайцев в Финляндии. И поэтому лесной урожай нынешнего года, похоже, пропадет. Подробности - в материале "Известий".



Жертвы эксплуатации



В этом году в Финляндии отмечен богатый урожай лесных ягод. Увы, значительная часть его так и останется в лесах, так как собирать его на сей раз оказалось некому. Раньше в Суоми широко применяли труд украинских гастарбайтеров. В этом плане наплыв беженцев в 2022 году оказался выгоден финским предпринимателям, но потом Украина стала "конопатить" свои границы, препятствуя выезду мужчин, и поток рабочей силы оттуда иссяк. Однако еще раньше финны начали заменять украинцев на рабочих из Таиланда.



Одним из тех, кто продемонстрировал новый подход, оказался бизнесмен Веса Койвистойнен, в мае 2022-го сообщивший, что на тот сезон сбора ягод ему удалось нанять лишь с полсотни украинцев и в десять раз больше работников из Таиланда. Причем Койвистойнен жаловался, что на оформление тайцев уходит куда больше времени. "Дополнительная бумажная волокита, бюрократия, - объяснял предприниматель. - Тайцы имеют опыт в подобной тяжелой работе. У нас лет десять назад уже работали тайцы и зарекомендовали себя хорошо. Они очень трудолюбивые". А глава финской фирмы Polarica Юкка Кристо похвалялся в прессе, что, мол, лучшие тайские сборщики ягод в Суоми зарабатывают столько, сколько за пятнадцать лет на родине.



Однако в 2023 году разразился скандал. Финская полиция завела целый ряд уголовных дел - фигурантов обвинили в злонамеренном обмане наемных тайских рабочих и в бесчеловечном обращении с ними. Точное количество пострадавших не определено, но ясно, что речь идет как минимум о сотнях человек. На скамье подсудимых оказались руководители фирм Kiantama, Polarica и Arctic Group. В ходе судебных процессов до общественности были доведены факты эксплуатации тайцев - столь вопиющие, что аудитория поневоле задалась вопросом: неужели это происходило в современной Финляндии, а не где-нибудь в колониальной Африке XIX века? Во всяком случае, параллели просто напрашивались.



Жертвы современных рабовладельцев рассказали на суде, что сначала были исполнены радужных надежд на большой заработок. На родине они прошли тренинг по сбору ягод, по окончании которого подписали обязательства работать максимально добросовестно. Однако никаких трудовых договоров они так и не получили. Зато с тайцев взяли плату за участие в тренинге по сбору ягод, за авиабилеты в Финляндию. Уже на месте у них отобрали паспорта и обратные авиабилеты.



В Финляндии тайцев развозили по лагерям, расположенным в разных населенных пунктах. Условия в большинстве лагерей оказались самые неприятные: тесные помещения, в которых мужчин и женщин заставляли жить вместе, отсутствие горячей воды и туалетов... Еда - заплесневелый рис и тощий суп из рыбьих голов. Однако постоять за свои права сборщики не могли - ведь мало того, что они не владели финским, не все из них умели читать и на родном-то своем языке.



В конечном итоге выяснилось, что эти несчастные в долгах перед своими финскими работодателями. "Также со сборщиков взимали ежедневную плату за автомобили, которыми они пользовались, и они же должны были оплачивать расходы на топливо. Работники не были обучены поиску мест сбора ягод, что делало ежедневные поездки на автомобиле очень долгими. Сами же автомобили отслеживались с помощью GPS-трекеров", - говорится в обвинительном заключении.



Наказание причастных



От людей требовали беспрерывного изнурительного труда. "Нам не разрешали возвращаться в лагерь из леса слишком рано по вечерам. Если кто-то так поступал, начальник лагеря ругал или даже требовал возвращаться в лес", - рассказывали следователю эти фактические невольники. Притом что они вкалывали с утра до ночи без выходных и были обязаны ежедневно собирать ягод минимум на 90 евро, сами они получили в конечном итоге на руки в лучшем случае лишь по несколько сотен евро на человека. Так получилось еще и потому, что надсмотрщики при подсчете объема собранных ягод специально фальсифицировали их вес, для чего использовали особым образом настроенные весы. Тайских рабов инструктировали и на случай встречи с полицией. От людей требовали говорить полицейским, что в лагере все хорошо: и с условиями труда, и с оплатой, и с кормежкой.



Сигналы тревоги относительно положения тайцев в Финляндии поступали уже довольно давно. Так, власти Таиланда еще по окончанию ягодного сезона в 2020-м сообщали, что компания Polarica (та самая, чей директор Юкка Кристо разглагольствовал о баснословных зарплатах сборщиков) не полностью расплатилась с гастарбайтерами, а также слишком много вычла из заработанного на различные расходы. Тем не менее на следующий год Polarica вновь рекрутировала тайских сборщиков на работу в Финляндию. Один из нанятых тайцев Анунья Муангтонг рассказал, что в чаянии обещанных ему высоких заработков взял в долг большую сумму, чтобы добраться до Финляндии, круглосуточно собирал ягоды в течение более двух месяцев, но не получил в итоге ни евро.



Сейчас руководителям фирм Kiantama, Polarica и Arctic Group "светит" тюремное заключение на срок до трех лет и большие денежные штрафы. Кроме них на скамье подсудимых оказался экс-сотрудник финского министерства труда и экономического развития Олли Сорайнен, специализировавшийся на вопросах иммиграции. Ему вменяют то, что он за деньги и за ценные подарки помогал бизнесменам-рабовладельцам со ввозом рабочей силы, снимая к ним претензии со стороны государства. Дело в том, что каждая из фирм, специализирующихся в сфере ягодного бизнеса, имеет выдаваемую государством квоту на ввоз иностранцев. Если с ее стороны выявлены какие-то злоупотребления, то квоту могут снизить, а то и вовсе отобрать. Но Сорайнен заметал жалобы на тяжелое положение иностранных рабочих "под ковер" и помогал бизнесменам избегать неприятностей.



В Хельсинки обещают, что извлекли урок из случившегося. Во-первых, введен запрет на ввоз рабочей силы по турвизам. Во-вторых, иностранным сборщикам ягод теперь необходимо перед въездом получать специальное разрешение на пребывание. Минувшей весной финские власти стали готовить поправки к "Закону о сезонном труде" - впрочем, как предполагается, они вступят в силу к началу сезона сбора урожая 2025 года. Этими поправками работодателей заставят заключать с гастарбайтерами договоры. Министр труда Арто Сатонен сообщил, что "в дальнейшем сбор ягод не будет приравнен к туризму, а компаниям придется нанимать работников по договору". По словам Сатонена, "договор обеспечит сборщикам ягод преимущества наемного работника и минимальную оплату труда, а также облегчит контроль за соблюдением их прав".



Плакали ваши денежки



В середине июля этого года в финской миграционной службе сообщили, что к ним поступило около 1300 заявлений от граждан Таиланда, из которых одобрили 900. В финских госорганах подчеркнули, что оценивали эти заявления крайне тщательно и 400 человек получили отказ, поскольку были подозрения, что они снова окажутся в рабских условиях. Но ряд фирм все же сумели доказать, что на этот раз будут обращаться со своим персоналом достойно. В частности, одна только компания Qberry из города Пиетарсаари забронировала авиабилеты для 220 сборщиков. Их ждали с огромным нетерпением, так как в этом году финские леса буквально переполнены ягодой.



Однако в июле таиландское издание Bangkok Post оповестило, что власти отказались выпустить в Финляндию 43 ягодников (в том числе семерых женщин). Их обвинили в попытке выехать из Таиланда тайком, без разрешения властей. Гендиректор финского департамента занятости Сомчай Моракоцриван сообщил, что "экспорт сборщиков дикорастущих ягод в Финляндию приостановлен" и что финские работодатели должны "продемонстрировать решимость уладить проблему торговли людьми и защитить права тайских работников".



И теперь финские фирмы, занимающиеся сбором лесных ягод, бьют тревогу. Исполнительный директор ассоциации производителей натуральных продуктов Arctic Aromas Биргитта Партанен пожаловалась, что они с коллегами не знают, как и кем заменить тайских сборщиков. Сами финны заниматься таким трудом - тяжелым и малооплачиваемым - категорически отказываются. И хотя в стране насчитывается около 270 тыс. безработных, даже их в леса на сбор ягод не заманить. Правительство в Хельсинки пообещало бизнесменам разрулить ситуацию. В конце июля финский министр труда Арто Сатонен провел беседу со своим таиландским коллегой Пхипхатом Ратчакитпракарном и уверил его в том, что "была проделана большая работа для обеспечения безопасных условий в отрасли". Финская пресса стала публиковать явно преждевременные победные реляции - якобы Таиланд удалось уговорить вновь отпустить своих граждан в Суоми.



Однако 8 августа Биргитта Партанен сообщила информагентству STT, что прибытие таиландских сборщиков ягод в Финляндию задерживается настолько, что уже теряет всякий смысл. По ее словам, сезон сбора ягод уже близится к концу, а организовать новые рейсы из Таиланда взамен отмененных полетов очень сложно и требует дополнительных затрат. Партанен уточнила, что в последний раз на данный момент власти Таиланда рассматривали вопрос в среду, 7 августа. Но они до сих пор так и не пришли к определенному мнению - стоит ли разрешить выезд сборщиков или нет? Дату, когда они примут то или иное решение, госчиновники Таиланда не называют.



Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в разговоре с "Известиями" говорит, что финские предприниматели продемонстрировали худший образчик капитализма. "С одной стороны, налицо нещадная эксплуатация безропотных, не знающих языка гастарбайтеров. С другой - нельзя не отметить несовершенство системы, где лесные угодья передаются в аренду или собственность конкретных компаний, где они собирают ягоды. В иной системе местные жители сами могли бы собирать дикорастущие ягоды и приносить их в приемные пункты. Но бизнесу это невыгодно, ведь труд местных сборщиков пришлось бы достойно оплачивать, поэтому ему выгоднее завозить украинцев или тайцев. Еще один важный итог этой истории - полное отсутствие уважения к пресловутым правам человека. И эти люди поучают нас "демократии"! Тут надо напомнить, что в 90-е, когда в России был экономический кризис, финны завозили к себе на работу россиян - и эксплуатировали их точно так же, как сейчас тайцев. Кстати, значительная часть йогуртов и киселей, изготовленных из этих ягод, раньше направлялась на продажу сюда, в Россию. Но теперь обширный российский рынок для них потерян, размеры прибыли значительно усохли, и сейчас финны пытаются компенсировать убытки за счет сверхэксплуатации бесправных иностранных рабочих", - отмечает Еремина. Источник - Известия

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