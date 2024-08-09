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|Узбекский боксер Лазизбек Муллажонов завоевал "золото" Олимпиады
15:27 10.08.2024
Узбекистанский боксер Лазизбек Муллажонов в финале победил кубинского соперника из Азербайджана и завоевал золотую медаль на своих первых Олимпийских играх. Пятая золотая медаль стала для Узбекистана рекордной за все Олимпиады. Сборная поднялась на 14-е место в медальном зачете.
Боксер Узбекистана Лазизбек Муллажонов по итогам поединка в ночь на 10 августа завоевал золотую медаль на своих первых Олимпийских играх в Париже-2024.
В весовой категории до 92 кг в своей дебютной Олимпиаде 25-летний узбекистанец пробился в финал турнира. В поединке за "золото" против него противостоял азербайджанский боксер кубинского происхождения 29-летний Лорен Альфонсо Домингес, чемпион мира 2021 году и вице-чемпион мира 2023 года, бронзовый призер Игр в Токио-2020.
В первом раунде узбекистанец действовал первым номером, соперник работал на контратаках. Бой был близким, но за счет своей активности Муллажонов забрал первый раунд (5:0). Муллажонов продолжил оказывать давление и провел серию хороших атак, что позволило выйти победителем и во втором раунде (5:0). В последней трехминутке Домингес пытался перехватить инициативу и частично сделал это, но раунд все равно остался за представителем Узбекистана (3:2).
Итоговый счет - 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 29:28 и 29:28).
Бронзовых медалей удостоились Давлат Болтаев из Таджикистана и Энмануэль Рейес из Испании.
Таким образом, Лазизбек Муллажонов стал третьим боксером из Узбекистана, который на этой Олимпиаде завоевал "золото" после Хасанбоя Дусматова и Асадхужи Муйдинхужаева. Впереди также ожидаются финальные бои Баходира Жалолова и Абдумалика Халокова.
Это пятая золотая медаль Узбекистана на Олимпиаде - больше, чем было на лучшей Олимпиаде для Узбекистана в 2016 году (4). Это позволило национальной сборной подняться с 15-го на 14-е место в медальном зачете (по состоянию на 01:58).
Лазизбек Хасанжонович Муллажонов родился 13 мая 1999 года в Ферганской области. Его первый наставник - Шерзод Хусанов, а в к Олимпиаде готовился под руководством Алишера Туйчиева. С 2017 года является представителем национальной сборной Узбекистана.
Чемпион мира 2021 года среди военных. В 2022 году на континентальном первенстве в Иордании завоевал золотую медаль в супер тяжелой весовой категории. Бронзовый призер чемпионата мира 2023 года в Ташкенте. За свои успехи Муллоджонов награжден медалью "Келажак бунедкори".