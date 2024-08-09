Узбекский боксер Лазизбек Муллажонов завоевал "золото" Олимпиады

15:27 10.08.2024

Узбекистанский боксер Лазизбек Муллажонов в финале победил кубинского соперника из Азербайджана и завоевал золотую медаль на своих первых Олимпийских играх. Пятая золотая медаль стала для Узбекистана рекордной за все Олимпиады. Сборная поднялась на 14-е место в медальном зачете.



