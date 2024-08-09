 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 10.08.2024
15:41  Узбекский тяжелоатлет Акбар Джураев завоевал "серебро" Олимпиады
15:35  Транскаспийский газопровод: Чем больше богатство, тем больше забот, - Нургозель Байрамова
15:30  Тяжко виновен: Саакашвили могут обвинить еще и в измене родине
15:27  Узбекский боксер Лазизбек Муллажонов завоевал "золото" Олимпиады
15:23  Северные Негоро: финны держали тайских гастарбайтеров на положении рабов
15:21  Давно известные лица: объявились кандидаты в президенты Молдавии
15:20  Узбекский борец Гуломжон Абдуллаев стал бронзовым призером Олимпиады

15:19  О христианском летосчислении, - П.В.Густерин
15:16  Путина загоняют в опаснейший капкан, - Мих.Ростовский
15:14  Украинская авантюра в Курской области: военно-политические цели
15:10  Чем обернется удар по газовой инфраструктуре в Курской области
15:08  В конфликте с ЕС Венгрия ставит хитрую подножку Украине
15:03  Дебаты Харрис-Трамп решат судьбу президентского кресла, - Стивен Коллинсон
15:02  Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля
15:00  Как убрать мигрантские гетто из Центральной России, - Ю.Банишевская
14:59  Цари пируют, люди тонут: в Астане хаос во время очередного саммита
14:44  Миллеровский "Газпром" опять усиленно качает газ бандеровцам
14:38  Сергей Худиев: Олимпиада для Иман Хелифов. Гендерное безумие
12:07  Первые выводы Курской битвы: Суджа - кто и как ее "сдал", - Р.Маркуш
11:47  Уже через 50 лет люди будут заниматься сексом с роботами и "реалистичными эльфами", - Уилл Стоун
10:56  На новые банкноты Украины поместили бандеровские лозунги
09:37  Казахстан не забыл о транзите нефти в обход России: в Нацплан заложили миллионы тонн
09:33  Дефицит или избыток рабочей силы в России, - Сергей Ануреев
08:55  О новых принципах воздушной войны на Украине, - Н.Сорокин
08:41  Курская битва: Ответом на вторжение ВСУ станет гражданская мобилизация, - СП
08:25  Бывший министр обороны Вэй Фэнхэ подорвал престиж армии Китая, - В.Скосырев
02:16  Китай и Саудовская Аравия заключили крупнейшее в истории соглашение, - СП
01:14  Что заставило Японскую империю сдаться - атомная бомба или советские танки?
00:46  Казахстан не хочет пропускать россиян к Алтайской горе Белуха
00:44  Перебежчик. "Семейский" Дерипаска нарушил договоренности с Кремлем
00:11  Мигрантам - красный свет: сигнал подан из Кремля, регионы услышали
Пятница, 09.08.2024
20:55  В Бразилии разбился борт местных авиалиний - 62 погибших
18:32  Какие документы подписали в Астане президенты пяти стран Центральной Азии
17:18  Какое дело нам до Бангладеш, - Игорь Караулов
17:15  Внешний долг Таджикистана составил $3,2 млрд
17:11  Дикий скандал. Вице-през Камалы Харрис Уолц фальсифицировал себе "подвиги" в Афганистане
16:22  Кадровые перестановки в Казахстане: где больно, там и смена, - Д.Матяшова
16:09  Аэропорт Атырау продают катарско-французскому консорциуму... с ушами Дерипаски
15:00  Украина засекретила судьбу 5 своих генералов
14:30  Пепел Газы. Антиколониальное восстание палестинцев, - Исраэль Шамир
14:01  В Таджикистане 52 чиновника обвиняются в хищении миллионов из казны Минобороны
12:28  Мир надо спасти, хочет он этого или нет.., - Иван Охлобыстин
11:52  Центральная Азия сближается, - Д.Ашимбаев
11:37  В Астане завершились командные ЧМ по ускоренным видам шахмат. В турнире по рапиду победил Al-Ain ACMG UAE, а в блице – WR Chess Team
11:35  Мигрантам в России больше не дадут поблажек. В Кремле утвердили новые правила
11:32  Доллару конец: Китай тайно скупает золото тоннами
11:29  Байден "не уверен", что после выборов будет мирная передача власти
11:25  Если будет война, на сторону Ирана встанут пять стран. Кто конкретно?
11:22  Узбекский тхэквондист Улугбек Рашитов - двукратный чемпион Олимпиады
11:18  Безответно: США уверены в отказе Тегерана от атаки на Израиль
11:15  Узбекский боксер Хасанбой Дусматов - двукратный чемпион Олимпиады
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Тяжко виновен: Саакашвили могут обвинить еще и в измене родине
15:30 10.08.2024

Бывшего президента Грузии планируют привлечь к ответственности за действия во время "пятидневной войны" 2008 года

Ксения Логинова

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили могут обвинить по статье Уголовного кодекса "Измена родине" в связи с "пятидневной войной" 2008 года. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе пригрозил бывшему лидеру расследованием, посчитав преступлением его действия во время вооруженного конфликта в Южной Осетии. Накануне суд избрал для Саакашвили заключение в качестве меры пресечения по делу о незаконном пересечении границы в 2021 году. Это означает, что экс-лидер не сможет выйти на свободу даже в случае помилования по двум другим делам. Подробности - в материале "Известий".

Новые обвинения

"Правовая норма может быть разной, это может быть обращение депутатов в генеральную прокуратуру, может быть парламентская следственная комиссия или обращение в Конституционный суд, могут быть использованы все эти формы вместе. Главное, чтобы преступление, которое совершили тогда Михаил Саакашвили и его партия, было расследовано до конца", - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Он призвал расследовать обстоятельства "пятидневной войны" 2008 года, посчитав преступлением действия бывшего президента страны Михаила Саакашвили и правящей тогда партии во время вооруженного конфликта в Южной Осетии.

В том, что началось военное противостояние, Кобахидзе обвинил экс-лидера.

"Общественность получит информацию обо всем этом, но главное, чтобы преступление 2008 года, совершенное режимом Саакашвили, режимом правящего в 2004–2012 годах "Единого национального движения" (ЕНД), было полностью расследовано", - пояснил премьер.

Помимо этого, Кобахидзе выразил уверенность, что "территориальная целостность Грузии обязательно будет восстановлена" и сделано это будет мирным путем.

Революция доз: что известно о разоблачении госпереворота в Грузии
Власти страны назвали сроки и сценарии беспорядков

Грузия ввела войска в регион и начала бомбить Цхинвал в Южной Осетии в ночь на 8 августа 2008 года. Занимавший тогда пост президента РФ Дмитрий Медведев объявил о начале операции "по принуждению к миру", которая продлилась пять дней. Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии, Тбилиси назвал это оккупацией и вышел из СНГ.

Согласно официальной статистике, во время конфликта погибли 170 человек из состава Вооруженных сил Грузии, около 2 тыс. пострадали. Российская армия потеряла 64 человека, еще 291 пострадал.

Ранее председатель правительства, а также спикер парламента Шалва Папуашвили, лидеры правящей партии "Грузинская мечта" и союзной ей проправительственной парламентской фракции "Сила народа" заявили, что имеют в виду два эпизода 2008 года.

В частности, неспособность Саакашвили избежать войны и голосование по резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы осенью 2008 года. Тогда ЕНД проголосовало за документ, возлагавший ответственность на грузинскую армию за бомбардировку Цхинвала в ночь на 8 августа "без предупреждения" мирного населения.

По статье "Государственная измена" и "Измена родине" Саакашвили может грозить пожизненное заключение.

Подозрение в сговоре

В августе этого года судья Тбилисского городского суда Михаил Джинджолия избрал для Саакашвили заключение в качестве меры пресечения по делу о незаконном пересечении границы в 2021 году. Это означает, что бывший лидер не сможет выйти на свободу даже в случае помилования по двум другим делам.

"Саакашвили свято верит, что телекартинка правит миром"
Экс-глава аппарата президента Грузии Петр Мамрадзе - о протестах оппозиции из-за прибытия лайнера с россиянами, антироссийских настроениях и грядущих выборах

В оппозиционной партии ЕНД посчитали, что нынешние "власти боятся свободного Михаила Саакашвили". В правительстве, в свою очередь, расценили такие заявления со стороны сторонников бывшего лидера как срыв договора между нынешним президентом Саломе Зурабишвили и ЕНД.

Под сделкой они подразумевают возможное помилование Саакашвили перед выборами в обмен на то, что Зурабишвили удалось избежать отстранения от должности. Правящая партия "Грузинская мечта" не смогла объявить импичмент президенту, несмотря на решение Конституционного суда, поскольку оппозиция отказалась поддержать эту инициативу.

В "Грузинской мечте" сообщили о возможном сговоре между Зурабишвили и Саакашвили. При этом сама президент это категорически отрицает. На пресс-конференции 5 августа она сообщила, что уже ответила на вопрос о помиловании бывшего лидера "раз и навсегда" - в 2022 году она написала, что "никогда не помилует" его.

В ЕСПЧ жалобы отклонили

В настоящее время бывший грузинский лидер отбывает шестилетний срок за организацию избиения в 2005 году бизнесмена и оппозиционного лидера Валерия Гелашвили, который в газетном интервью оскорбил супругу Саакашвили Сандру Рулофс, и за помилование осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Всего против Саакашвили возбуждено пять уголовных дел с 2014 года. Среди них - о растрате госсредств, незаконном пересечении границы и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

Узнать меру: поправки о наказании за терроризм и госизмену рассмотрят в апреле
Когда нововведения вступят в силу и на кого они рассчитаны

Получивший украинское гражданство Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию осенью 2021 года, его задержали в Тбилиси. Вначале он находился в тюремной камере, потом в тюремной клинике, в военном госпитале в Гори, а с мая 2022 года бывший лидер пребывает в клинике "Вивамеди" в Тбилиси.

Юристы Саакашвили пытались вызволить его на свободу по состоянию здоровья. На суд они пригласили американских экспертов, заявивших, что экс-лидер отравлен тяжелыми металлами и находится при смерти. Однако суд в Грузии отказался освобождать бывшего президента, посчитав более убедительными аргументы специальной пенитенциарной службы минюста.

Адвокаты настаивают на том, что у Саакашвили кахексия, деменция и выраженный атактический синдром. Нино Надирадзе, генеральный директор клиники "Вивамеди", в которой находится экс-лидер, подтвердила наличие у него кахексии, которая, по ее словам, вызвана отказом от нормального питания.

Весной прошлого года защита бывшего президента обратилась в ЕСПЧ, однако суд в Страсбурге отказал в переводе Саакашвили в Варшаву и не стал поручать грузинским властям перевести бывшего президента в другую клинику внутри страны. В конце мая этого года в ЕСПЧ также отклонили жалобы экс-лидера против Грузии относительно возможного нарушения его прав в рамках двух уголовных дел.

Научный сотрудник ИНИОН РАН, кандидат политических наук Лариса Алексанян в разговоре с "Известиями" отметила, что на Западе оппозиционные силы в Грузии рассматривают в качестве альтернативы "Грузинской мечте".

- Местные власти четко понимают, что западные стремления не всегда отвечают национальным интересам Грузии. Западные партнеры надеются, что оппозиция в случае прихода к власти станет исполнителем антироссийской политики в регионе, - уверена политолог.

По ее словам, Саакашвили "сильно поддерживает Запад".

- Это неслучайно, так как у него сохранилось довольно сильное лобби в евроструктурах, - подытожила эксперт.

"Грузинская мечта" может позволить себе поругаться с Западом

Грузинский политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в беседе с "Известиями" отметил, что возможные новые обвинения против Саакашвили - это часть предвыборной кампании.

- Проблема в этих заявлениях заключается в том, что одно дело инициализировать дело, а второе - это продвигать его. Непонятно, насколько правящая партия сможет это сделать, потому что грузинское правосудие сейчас намного свободнее, чем оно было до этого. Поэтому поднять тематику будет тяжело, - считает эксперт.

По мнению специалиста, это больше предвыборная кампания, поскольку главное обещание "Грузинской мечты", которое было дано около десяти лет назад, что люди, виновные в каких-то фундаментальных делах, будут наказаны.

- Это обещание не было выполнено. В свое время министр юстиции Тея Цулукиани прямо сказала, что это было связано с требованием некоторых высокопоставленных европейских чиновников, которые просили не трогать их людей в ЕНД, - пояснил аналитик.

Край мер: хищения в оборонке предлагают приравнять к госизмене
Наказание за срыв гособоронзаказа хотят повысить до 20 лет

Сихарулидзе добавил, что Михаил Саакашвили всегда рассматривался "как политический проект".

- В первую очередь американский проект, и Запад лоббировал его и его коллег, чтобы они продолжали существовать в политическом поле, думая, что это поможет плюрализму, но и, конечно, защите их интересов. Люди, курирующие Грузию на Западе, делают ставку на Михаила Саакашвили и ЕНД, что большая ошибка, и "Грузинская мечта" может теперь использовать это в своих целях, - полагает политолог.

По его мнению, в партии могут назвать этих людей предателями, выдвинуть против них обвинения.

- Сейчас дружбы с Западом не может быть, поскольку Запад в одностороннем порядке отказался дружить с Грузией и грузинским народом. И решил дружить только с теми людьми, которые проводят интересы западных коллег, - уверен эксперт.

Специалист уверен, что нынешние заявления Кобахидзе напрямую связаны с предвыборной кампанией.

- Если "Грузинская мечта" выиграет, то делать какие-то фатальные агрессивные шаги не в ее стиле. Более того, что-то "Грузинская мечта" может себе позволить, а что-то нет. Она может поругаться с Западом, выдать какие-то свои претензии, но устраивать в Грузии дебош она точно не может, - резюмировал аналитик.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723293000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
- Центральная Азия сближается
- Кадровые перестановки
- Проблемные вопросы бизнеса обсудили в Правительстве
- Колониальная карма
- Мифы и реальность атомной энергетики: семейчане выслушали экспертов по вопросу строительства АЭС и озвучили свое мнение
- В Париже умер руководитель управления спорта Алматы
- О задержании религиозных радикалов
- Суд вынес приговор Т. за превышение власти
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  