Тяжко виновен: Саакашвили могут обвинить еще и в измене родине

15:30 10.08.2024 Бывшего президента Грузии планируют привлечь к ответственности за действия во время "пятидневной войны" 2008 года



Ксения Логинова



Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили могут обвинить по статье Уголовного кодекса "Измена родине" в связи с "пятидневной войной" 2008 года. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе пригрозил бывшему лидеру расследованием, посчитав преступлением его действия во время вооруженного конфликта в Южной Осетии. Накануне суд избрал для Саакашвили заключение в качестве меры пресечения по делу о незаконном пересечении границы в 2021 году. Это означает, что экс-лидер не сможет выйти на свободу даже в случае помилования по двум другим делам. Подробности - в материале "Известий".



Новые обвинения



"Правовая норма может быть разной, это может быть обращение депутатов в генеральную прокуратуру, может быть парламентская следственная комиссия или обращение в Конституционный суд, могут быть использованы все эти формы вместе. Главное, чтобы преступление, которое совершили тогда Михаил Саакашвили и его партия, было расследовано до конца", - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Он призвал расследовать обстоятельства "пятидневной войны" 2008 года, посчитав преступлением действия бывшего президента страны Михаила Саакашвили и правящей тогда партии во время вооруженного конфликта в Южной Осетии.



В том, что началось военное противостояние, Кобахидзе обвинил экс-лидера.



"Общественность получит информацию обо всем этом, но главное, чтобы преступление 2008 года, совершенное режимом Саакашвили, режимом правящего в 2004–2012 годах "Единого национального движения" (ЕНД), было полностью расследовано", - пояснил премьер.



Помимо этого, Кобахидзе выразил уверенность, что "территориальная целостность Грузии обязательно будет восстановлена" и сделано это будет мирным путем.



Революция доз: что известно о разоблачении госпереворота в Грузии

Власти страны назвали сроки и сценарии беспорядков



Грузия ввела войска в регион и начала бомбить Цхинвал в Южной Осетии в ночь на 8 августа 2008 года. Занимавший тогда пост президента РФ Дмитрий Медведев объявил о начале операции "по принуждению к миру", которая продлилась пять дней. Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии, Тбилиси назвал это оккупацией и вышел из СНГ.



Согласно официальной статистике, во время конфликта погибли 170 человек из состава Вооруженных сил Грузии, около 2 тыс. пострадали. Российская армия потеряла 64 человека, еще 291 пострадал.



Ранее председатель правительства, а также спикер парламента Шалва Папуашвили, лидеры правящей партии "Грузинская мечта" и союзной ей проправительственной парламентской фракции "Сила народа" заявили, что имеют в виду два эпизода 2008 года.



В частности, неспособность Саакашвили избежать войны и голосование по резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы осенью 2008 года. Тогда ЕНД проголосовало за документ, возлагавший ответственность на грузинскую армию за бомбардировку Цхинвала в ночь на 8 августа "без предупреждения" мирного населения.



По статье "Государственная измена" и "Измена родине" Саакашвили может грозить пожизненное заключение.



Подозрение в сговоре



В августе этого года судья Тбилисского городского суда Михаил Джинджолия избрал для Саакашвили заключение в качестве меры пресечения по делу о незаконном пересечении границы в 2021 году. Это означает, что бывший лидер не сможет выйти на свободу даже в случае помилования по двум другим делам.



"Саакашвили свято верит, что телекартинка правит миром"

Экс-глава аппарата президента Грузии Петр Мамрадзе - о протестах оппозиции из-за прибытия лайнера с россиянами, антироссийских настроениях и грядущих выборах



В оппозиционной партии ЕНД посчитали, что нынешние "власти боятся свободного Михаила Саакашвили". В правительстве, в свою очередь, расценили такие заявления со стороны сторонников бывшего лидера как срыв договора между нынешним президентом Саломе Зурабишвили и ЕНД.



Под сделкой они подразумевают возможное помилование Саакашвили перед выборами в обмен на то, что Зурабишвили удалось избежать отстранения от должности. Правящая партия "Грузинская мечта" не смогла объявить импичмент президенту, несмотря на решение Конституционного суда, поскольку оппозиция отказалась поддержать эту инициативу.



В "Грузинской мечте" сообщили о возможном сговоре между Зурабишвили и Саакашвили. При этом сама президент это категорически отрицает. На пресс-конференции 5 августа она сообщила, что уже ответила на вопрос о помиловании бывшего лидера "раз и навсегда" - в 2022 году она написала, что "никогда не помилует" его.



В ЕСПЧ жалобы отклонили



В настоящее время бывший грузинский лидер отбывает шестилетний срок за организацию избиения в 2005 году бизнесмена и оппозиционного лидера Валерия Гелашвили, который в газетном интервью оскорбил супругу Саакашвили Сандру Рулофс, и за помилование осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Всего против Саакашвили возбуждено пять уголовных дел с 2014 года. Среди них - о растрате госсредств, незаконном пересечении границы и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.



Узнать меру: поправки о наказании за терроризм и госизмену рассмотрят в апреле

Когда нововведения вступят в силу и на кого они рассчитаны



Получивший украинское гражданство Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию осенью 2021 года, его задержали в Тбилиси. Вначале он находился в тюремной камере, потом в тюремной клинике, в военном госпитале в Гори, а с мая 2022 года бывший лидер пребывает в клинике "Вивамеди" в Тбилиси.



Юристы Саакашвили пытались вызволить его на свободу по состоянию здоровья. На суд они пригласили американских экспертов, заявивших, что экс-лидер отравлен тяжелыми металлами и находится при смерти. Однако суд в Грузии отказался освобождать бывшего президента, посчитав более убедительными аргументы специальной пенитенциарной службы минюста.



Адвокаты настаивают на том, что у Саакашвили кахексия, деменция и выраженный атактический синдром. Нино Надирадзе, генеральный директор клиники "Вивамеди", в которой находится экс-лидер, подтвердила наличие у него кахексии, которая, по ее словам, вызвана отказом от нормального питания.



Весной прошлого года защита бывшего президента обратилась в ЕСПЧ, однако суд в Страсбурге отказал в переводе Саакашвили в Варшаву и не стал поручать грузинским властям перевести бывшего президента в другую клинику внутри страны. В конце мая этого года в ЕСПЧ также отклонили жалобы экс-лидера против Грузии относительно возможного нарушения его прав в рамках двух уголовных дел.



Научный сотрудник ИНИОН РАН, кандидат политических наук Лариса Алексанян в разговоре с "Известиями" отметила, что на Западе оппозиционные силы в Грузии рассматривают в качестве альтернативы "Грузинской мечте".



- Местные власти четко понимают, что западные стремления не всегда отвечают национальным интересам Грузии. Западные партнеры надеются, что оппозиция в случае прихода к власти станет исполнителем антироссийской политики в регионе, - уверена политолог.



По ее словам, Саакашвили "сильно поддерживает Запад".



- Это неслучайно, так как у него сохранилось довольно сильное лобби в евроструктурах, - подытожила эксперт.



"Грузинская мечта" может позволить себе поругаться с Западом



Грузинский политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в беседе с "Известиями" отметил, что возможные новые обвинения против Саакашвили - это часть предвыборной кампании.



- Проблема в этих заявлениях заключается в том, что одно дело инициализировать дело, а второе - это продвигать его. Непонятно, насколько правящая партия сможет это сделать, потому что грузинское правосудие сейчас намного свободнее, чем оно было до этого. Поэтому поднять тематику будет тяжело, - считает эксперт.



По мнению специалиста, это больше предвыборная кампания, поскольку главное обещание "Грузинской мечты", которое было дано около десяти лет назад, что люди, виновные в каких-то фундаментальных делах, будут наказаны.



- Это обещание не было выполнено. В свое время министр юстиции Тея Цулукиани прямо сказала, что это было связано с требованием некоторых высокопоставленных европейских чиновников, которые просили не трогать их людей в ЕНД, - пояснил аналитик.



Край мер: хищения в оборонке предлагают приравнять к госизмене

Наказание за срыв гособоронзаказа хотят повысить до 20 лет



Сихарулидзе добавил, что Михаил Саакашвили всегда рассматривался "как политический проект".



- В первую очередь американский проект, и Запад лоббировал его и его коллег, чтобы они продолжали существовать в политическом поле, думая, что это поможет плюрализму, но и, конечно, защите их интересов. Люди, курирующие Грузию на Западе, делают ставку на Михаила Саакашвили и ЕНД, что большая ошибка, и "Грузинская мечта" может теперь использовать это в своих целях, - полагает политолог.



По его мнению, в партии могут назвать этих людей предателями, выдвинуть против них обвинения.



- Сейчас дружбы с Западом не может быть, поскольку Запад в одностороннем порядке отказался дружить с Грузией и грузинским народом. И решил дружить только с теми людьми, которые проводят интересы западных коллег, - уверен эксперт.



Специалист уверен, что нынешние заявления Кобахидзе напрямую связаны с предвыборной кампанией.



- Если "Грузинская мечта" выиграет, то делать какие-то фатальные агрессивные шаги не в ее стиле. Более того, что-то "Грузинская мечта" может себе позволить, а что-то нет. Она может поругаться с Западом, выдать какие-то свои претензии, но устраивать в Грузии дебош она точно не может, - резюмировал аналитик. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723293000





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию

- Центральная Азия сближается

- Кадровые перестановки

- Проблемные вопросы бизнеса обсудили в Правительстве

- Колониальная карма

- Мифы и реальность атомной энергетики: семейчане выслушали экспертов по вопросу строительства АЭС и озвучили свое мнение

- В Париже умер руководитель управления спорта Алматы

- О задержании религиозных радикалов

- Суд вынес приговор Т. за превышение власти

