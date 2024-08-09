Узбекский тяжелоатлет Акбар Джураев завоевал "серебро" Олимпиады

15:41 10.08.2024

Узбекистанский тяжелоатлет Акбар Джураев завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Париже, подняв в толчке и рывке суммарно 404 кг. Это его вторая олимпийская медаль в карьере после "золота" в Токио.



Тяжелоатлет сборной Узбекистана Акбар Джураев завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Париже.



