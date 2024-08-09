"Очередная красная линия стерта", - Дм.Дризе

17:37 10.08.2024

"Очередная красная линия стерта"



Дмитрий Дризе - об эскалации конфликта между Россией и Украиной

ООН вновь не смогла сформулировать свою позицию относительно вторжения украинских сил на территорию России. США и ЕС ранее ограничились заявлениями общего характера. Официальный Киев на высшем уровне также продолжает хранить молчание. Украинские паблики в основном ссылаются на российские источники. Военные эксперты за рубежом также воздерживаются от каких-либо детальных прогнозов. Политический обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Дризе считает, что команда президента Владимира Зеленского решилась на серьезное повышение ставок.



Цивилизованный мир, видимо, по-прежнему не до конца осознал, что именно происходит, поэтому реакции или нет совсем, или она выглядит несколько странно. Здесь прослеживается принцип "сказать что-то надо, но что именно, непонятно". Так, например, уважаемая авторитетная газета The Washington Post, ссылаясь на аналитиков, выдвинула версию, что одной из причин вторжения ВСУ в Курскую область является срыв поставок российского газа в Европу.



В Курской области идет эвакуация жителей приграничных территорий

Основанием для таких утверждений стала ситуация вокруг той самой газоизмерительной станции в районе Суджи, о которой в последнее время очень много пишут. Причем непонятно, под чьим контролем она сегодня находится. Если вентиль перекрыть, то газ действительно перестанет поступать, это как бы понятно, как дважды два. Не будем все это разоблачать, но, для того чтобы сорвать поставки, не нужно переходить российскую границу. Это можно сделать на украинской территории без всяких сложностей. Как бы то ни было, на сегодня топливо исправно движется по трубе в заданном направлении, несмотря ни на что.



В этом циничная специфика момента - бизнес превыше всего, и даже боевые действия ему не помеха.



В остальном полное молчание. Президент Украины Владимир Зеленский ограничивается общими фразами о том, что, мол, Россия заслужила наказание, и он получает доклады командующих. Запад вообще ничего не говорит. Комментарий на уровне главы оборонного комитета Бундестага о том, что Киев может использовать танки Leopard непосредственно в Российской Федерации, звучит несерьезно.



Украинская атака в Курской области вызвала вопросы на Западе

Можно предположить, что Запад не ожидал подобного разворота событий. Никто с ним не советовался и разрешения не спрашивал. Таким образом мы подошли к самому главному: характер противостояния меняется, очередная красная линия стерта. Раньше существовала негласная формула - Америка и Европа не хотят эскалации, тем более прямого конфликта с Москвой; Украина отбивается, но не атакует, по российской территории западное оружие не применяет и границу, естественно, не переходит; конфликт является управляемым, находится в заданных рамках. Не нужно быть экспертом, чтобы понимать, что подобное невозможно. На короткой дистанции, месяц-другой, такое лишь вероятно.



В целом это тенденция - во всем мире красные линии стираются, нет больше старых правил игры и управляемых конфликтов.



Так что выбор, собственно, очень простой - или дальнейшее усиление боевых действий, или переговоры. Или сначала первое, а потом второе. Но лучше, конечно, без эскалации.