Курская битва: Зеленский использовал все козыри, элитные бригады ВСУ зарываются в землю, там и останутся

У Киева было три задачи перед вторжением - торг с Россией, атомный шантаж, дорогой СПГ в пользу Америки

Пентагон несколько дней не комментировал украинский рейд в Курскую область. Однако затем пресс-секретаря Пентагона Сабрину Сингх как прорвало: на брифинге для американских журналистов она заявила, что расценивает действия ВСУ как "защиту от атак". По словам Сингх, события в Курской области не грозят эскалацией конфликта.



При этом, однако, у янки осталась последняя частица благоразумия: Пентагон отказался давать ВСУ разрешение на применение американского оружия вглубь территории России, пишет The Washington Post. Представители киевского режима обращались в Пентагон, требуя разрешить им применение ракет ATACMS большого радиуса действия.



Пентагон отказался комментировать The Washington Post, использовалось ли американское оружие для террористического рейда ВСУ. Однако тут и комментировать ничего не нужно, все видно по многочисленным видеозаписям. Боевики ВСУ передвигаются на International MaxxPro, Stryker, Bradley (также задействованы немецкие Marder), а для прикрытия вылазки используются американские РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot.



Председатель комитета по обороне немецкого Бундестага Маркус Фабер заявил, что "не видит проблем" в том, что Украина использует оружие, поставляемое Германией.



- После передачи Украине - это украинское оружие, - сказал Фабер, член неолиберальной партии "Свободные демократы", в интервью изданию Funke Media Group.



The Washington Post пишет, что одна из целей украинской вылазки - захват газораспределительной станции "Суджа" и территории вокруг нее. Именно эта станция, через которую осуществляется транзит российского газа через Украину в Европу, представляет наибольший интерес для украинских бандформирований.



Предыдущие украинские рейды на территорию России (в Белгородской и Брянской областях) возглавлялись добровольческими группами боевиков, формально не связанными с ВСУ. Хотя эти рейды непосредственно и готовились ГУР. Однако сейчас и численность украинской группировки, и ее оснащенность намного выше.



Во время прошлогодней попытки прорыва в Белгородской области украинские боевики использовали штурмовые винтовки FN Scar (Бельгия), БТР International M1224 MaxxPro и Humvee (США) и AMZ Dzik (Польша). Причем Бельгия, например, выразила возмущение по поводу того, что для диверсий на суверенной территории России применяется ее оружие И потребовала независимого международного расследования. Которое, естественно, даже не было проведено.



На этот раз все европейцы как воды в рот набрали. Видимо, до конца еще не соображают, что захват украинскими боевиками "Суджи" грозит полным параличом газовых поставок в Европу. Основную часть газа Австрия и Венгрия по-прежнему получают именно из России. Неудивительно, что цены на газ уже начали бурный рост.



К утру 9 августа газ все еще поступал через "Суджу". Украина получает выгодные транзитные сборы от прокачки российского газа, однако неоднократно пыталась использовать газопровод в Европу для шантажа. Киевский режим давил на Брюссель, требуя перекрыть оставшийся энергетический бизнес России в Европе. Европейцы не поддались на эти провокации. Теперь же, если "Суджа" будет просто уничтожена в ходе военных действий, то прокачка газа остановится якобы по форс-мажорным обстоятельствам.



В пятницу представитель "Газпрома" Сергей Куприянов опубликовал в Telegram-канале комментарий по поводу текущих событий. По его словам, вторжение ВСУ на территорию Курской области привели к резкому росту цен и на природный газ, и на СПГ. 9 августа был зафиксирован годовой пик биржевых цен, хотя еще только лето.



Существенным фактором, который подстегнет дальнейший рост цен на газ, могут стать запланированные планово-профилактические работы (ППР) на объектах норвежской газовой отрасли. Не исключено, что эти работы могут затянуться, как это случилось в прошлом году. Все вместе приведет к ажиотажу на биржах.



Напомним, что после подрыва "Северных потоков" одним из основных поставщиков газа в Европу стали компании США. В конце июля 2024 года Европа импортировала 1,5 млн тонн американского СПГ. На фоне новостей вокруг наступления ВСУ в Курской области газовые котировки в Европе подскочили выше 460 долл. США/1000 м3.



Безусловно, вторжение украинских войск в районе Суджи преследовало цель сыграть на биржевых котировках в угоду нефтегазовому лобби в США. Но вряд ли эта цель была главной, и точно - не единственной.



Опрошенные The Washington Post военные аналитики задались вопросом, зачем Владимир Зеленский Киев решил открыть новый участок фронта, растянуть фронт в целом, когда его войска каждый день теряют позиции в ДНР и Запорожской области?



Видимо, ВСУ хотят таким образом отвлечь российские войска из восточной части ДНР, где сейчас идет уверенное и устойчивое продвижение. Армия России уже находится в 15−20 километрах от Покровска (бывш. Красноармейск), который является последним крупным центром добычи угля на Донбассе, подконтрольным Киеву. Без коксующего угля покровских шахт металлургия Украины встанет. Это по сути означает крах всей экономики страны.



У Российской армии больше личного состава и маневренности, чем у ВСУ, пишет The Washington Post. В последние месяцы Киев мобилизовал тысячи военнослужащих в рамках усиленной призывной кампании, но этим новобранцам необходимо пройти недели обучения, прежде чем они попадут на поле боя.



Для вторжения Зеленский использовал самые боеспособные части. Но после того, как они будут обескровлены в боях под Суджей, полноценных резервов у ВСУ не останется.



Также захваченную территорию в Курской области киевский режим может попытаться использовать на будущих переговорах, пишет The Washington Post.



В Киеве уже звучат предположения, что Зеленский намерен "обменять Курск на Харьков". Правда, на Украине почему-то не учитывают, что такая постановка вопроса неприемлема для России в принципе. Даже окопавшись, у ВСУ нет шансов длительное время удерживать занятые позиции.



Украинские боевики могут попытаться прорваться к Курской АЭС, чтобы устроить теракты на ее территории (как ранее неоднократно ВСУ бомбили территорию Запорожской АЭС, на что обращала внимание МАГАТЭ).



The Washington Post пишет, что Росгвардия усилила меры безопасности вокруг Курской АЭС. Соответствующие указания на этот счет даны и Минобороны. Также выделены дополнительные силы в распоряжение оперативного штаба под руководством врио губернатора Курской области Алексея Смирнова…



На Западе плохо знают историю России, особенно историю Великой Отечественной войны. Украина от нее вообще отказалась.



Между тем 80 с лишним лет назад, в июле-августе 1943 года, именно в тех местах, куда вторглись сейчас ВСУ, шли кровопролитные бои советских войск с фашистскими захватчиками.



Сражение получило название Курская битва. Эта битва начиналась боями в обороне, а завершилась мощным наступлением и разгромом гитлеровских армий. После Курска противник только отступал.



В России чтят свою историю и свои традиции. И в этом ее главное отличие от нынешней Украины и Запада в целом. Источник - свободная пресса

