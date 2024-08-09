Капитал ставит на силу. США скатятся к фашизму при любых раскладах, - Сергей Кожемякин

23:27 10.08.2024 Капитал ставит на силу. США скатятся к фашизму при любых раскладах



Драматизм предвыборной кампании в США отражает кризис политической системы страны и капитализма в целом. Столкнувшись с ростом левых настроений, правящий класс видит спасение в диктатуре фашистского толка.



Американская мифология



Колониальная зависимость не ограничивается экономическим и политическим подчинением. Не менее опасны информационные "путы". Они подрывают волю к сопротивлению, действуя даже после формального обретения суверенитета. Это видно по бывшим колониям в той же Африке. Многие местные жители лучше осведомлены о событиях в Европе и США, чем о положении в собственных государствах.



Нет ли симптомов подобной зависимости у России? Некоторое время назад официозный западнизм сменился официозным же антизападнизмом. Развернулся и вектор информационной политики, но ее зацикленность на внешней повестке сохранилась. Строго дозируя (или подавая под нужным "соусом") внутрироссийские проблемы, ведущие медиаресурсы денно и нощно пережевывают происходящее на Западе. Зрителю навязывается мысль, что приход новых лидеров (Трампа в США, "евроскептиков" в Европе) "обнулит" трудности Москвы. А это то же низкопоклонство - пусть и вывернутое наизнанку - перед мировым капиталом. Очевидно, элиты не оставили надежд вернуться под его крыло и ждут лишь более или менее приемлемых условий для примирения.



Такая политика умаляет значение собственных усилий для движения вперед и искажает суть процессов на самом Западе. В результате Орбан, Эрдоган или "Альтернатива для Германии" из выразителей интересов определенных кругов буржуазии, для которых в нынешних конкретных условиях выгодно лавирование между державами, становятся "героями-антиглобалистами" и "друзьями России". Антикоммунистические, а зачастую и профашистские взгляды этих сил замалчиваются.



После 2016 года "трампобесие" в России немного поблекло. Самые упорные симпатизанты политика не могли не признать провал обещаний "осушить вашингтонское болото". Концентрация представителей Уолл-стрит в администрации Трампа оказалась беспрецедентной: достаточно вспомнить экс-руководителя Goldman Sachs Стивена Мнучина на посту главы минфина и многолетнего сотрудника бизнес-империи Ротшильдов Уилбура Росса в должности министра торговли. Были значительно снижены корпоративные налоги, подоходные налоги для сверхбогатых, десятки корпораций освободили от каких-либо выплат. Миллиардеры увеличили совокупное состояние с 2,8 до 5 трлн долл. только в 2017-2021 годах, а снижение поступлений в бюджет вызвало рост госдолга на 8 трлн долл. Это сопровождалось урезанием программ социальной помощи, наступлением на права профсоюзов, отменой мер охраны труда.



Многое из этого позабылось, и старые мифы снова в ходу. Обывателю опять рисуют картину битвы "коварных глобалистов" и "благородных патриотов", намекая, что вторые будут считаться с интересами Москвы. Это не так. Две ведущие партии и стоящие за ними финансовые тузы стремятся к увековечению американской гегемонии и экспансии. Отличия лишь в тактике. Если демократы используют социальные подачки и спекулируют на ценностях свободы и демократии на международной арене, республиканцы предпочитают неприкрытую силу, паразитирование на "традиционных ценностях" и национализме.



Но преувеличивать глубину раскола не следует, кризис буржуазной системы сближает оба лагеря. Отчасти ситуация перекликается с событиями 1960-1970-х годов. Экономические проблемы, провальная война во Вьетнаме, рост протестного движения спровоцировали дрязги - вплоть до политических убийств (Джона и Роберта Кеннеди, Мартина Лютера Кинга) и громких скандалов наподобие "Уотергейта". Завершился этот период приходом к власти Рональда Рейгана и сплочением элит на неолиберальной платформе.



Выбор корпораций



Современный процесс консолидации будет более стремительным. Это доказало бесславное правление Джо Байдена. Победив на фоне провалов республиканцев в борьбе с пандемией и всплеска недовольства (число участников забастовок в 2019 году было максимальным с 1986 года), он обещал заняться перераспределением доходов. Но положение трудящихся продолжало ухудшаться. Средняя зарплата за прошлый год увеличилась на 4 процента - меньше уровня инфляции, в то время как доходы топ-менеджмента ведущих корпораций подскочили на 13 процентов. С 748 до 813 выросло за год число миллиардеров, в то время как две трети американцев испытывают трудности с оплатой домашних расходов.



Новые рекорды ставят протесты. В 2023 году количество потерянных из-за забастовок дней достигло 25 млн - впятеро больше, чем годом ранее. С января по июль этого года только крупных стачек (с числом участников свыше 1 тыс.) произошло 12. Среди бастовавших были медработники в Иллинойсе, Орегоне и других штатах, коллектив завода Wentzville Lear по производству автомобильных сидений. Грозятся бросить работу тысячи сотрудников компании "Дисней".



Вопреки обещаниям, не ослабла репрессивная машина. Число людей, убитых полицией при задержании, достигло в прошлом году десятилетнего пика - 1247. Жестокому разгону подвергаются выступления в поддержку Палестины. Во время одной из протестных акций было арестовано руководство "Зеленой партии", включая кандидата в президенты Джилл Стайн.



Это осознанный выбор правящего класса. Даже имея большинство в конгрессе, демократы не воспользовались им для повышения корпоративных налогов и отмены неолиберальных инициатив предшественников. Сегодня капитал, судя по всему, решил сплотиться вокруг Трампа. Отсюда - "слив" частью верхушки Демократической партии и ее спонсорами избирательной кампании, начиная от организации провальных дебатов и заканчивая отстранением Байдена в пользу недостаточно популярной Камалы Харрис. Не исключено, что сигналом к сдаче позиций стало выступление руководителя крупнейшего американского банка JPMorgan Джейми Даймона на Давосском форуме. Традиционный донор демократов назвал верной политику Трампа в отношении Китая, налогов, иммигрантов и заявил, что готов иметь с ним дело.



За этим последовала встреча Трампа с ассоциацией Business Roundtable. Последняя объединяет генеральных директоров крупнейших корпораций, включая Blackstone, Apple, Walmart, General Motors и т.д. Дельцы предъявили ультиматум, главным пунктом которого стало продление введенных в 2017 году налоговых льгот. Трамп не только согласился с этим, но и анонсировал еще более ощутимые поблажки. "Самое большое снижение налогов, самое большое сокращение регулирования за всю историю. Мы так много сделали, и мы будем делать это дальше", - заявил он. В планах республиканцев - снижение корпоративного налога с 20 до 18 (или даже до 15) процентов, отмена налога на доход с инвестиций, сокращение регулятивных функций государства в области охраны труда и экологии. Также Трамп обещает ужесточить правила организации забастовок, расширить системы частного образования и медстрахования.



Переход корпораций на сторону республиканцев стал массовым. Среди жертвователей средств - соучредитель инвестиционной компании Blackstone Стивен Шварцман, гендиректор брокерской фирмы Cantor Fitzgerald Говард Лютник, основатель хедж-фонда Paulson & Co Джон Полсон (известный тем, что заработал 15 млрд долл. на ипотечном кризисе 2007-2008 годов), экс-директор по инвестициям фонда Сороса Скотт Бессент. Двух последних СМИ прочат в руководители экономического блока в случае победы Трампа.



Интересы большого бизнеса стоят за выбором в качестве вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса. Последний изображает из себя "парня из рабочего класса", упирая на свое детство в "Ржавом поясе". В то же время Вэнс - выпускник престижного Йельского университета и глава венчурной компании Mithril Capital, имеющей тесные связи с технологическими гигантами Кремниевой долины. Миллиардеры Питер Тиль (компания PayPal), Стив Кейс (AOL) и другие сначала помогли ему избраться в Сенат, а затем протолкнули в команду Трампа. Это весьма серьезный сдвиг, ведь прежде данный сектор делал ставку на демократов. Открыто высказал свою поддержку Трампу один из богатейших людей планеты Илон Маск.



Взгляды Вэнса изложены в его книге "Элегия деревенщины". Политик и мультимиллионер читает в ней нотации бывшим землякам, коря их за праздность и зависимость от государственной помощи. В бедности трудяг, поучает он, виноваты не корпорации, а лень и потакающие ей чиновники, выдающие пособия. Идеал Вэнса - верующий, самостоятельный американец, приверженный свободному рынку. Политик выступает против социальных программ и профсоюзов. Последние он предлагает заменить корпоративными объединениями, где руководство и работники, забыв про классовые различия, будут вместе отстаивать интересы предприятия.



Спираль фашизма



Это, уточним, калька с итальянских корпораций времен Муссолини. В целом перекличка с режимами первой половины прошлого века очевидна. Переговоры Трампа с бизнесменами Business Roundtable сильно напоминают встречу Гитлера с промышленниками и банкирами 20 февраля 1933 года. Магнаты дали добро на установление нацистской диктатуры, а ровно через неделю произошел поджог рейхстага - провокация, использованная для расправы над оппозицией.



Много неясного и в покушении на Трампа - начиная от бездеятельности спецслужб и заканчивая личностью стрелка, оказавшегося зарегистрированным избирателем Республиканской партии. Инцидент использован элитами для легитимизации ультраправого поворота. Либеральные СМИ как по указке прекратили критику оппонентов, призвав к "единству нации", а окружение Трампа сразу обвинило в случившемся "левых радикалов". На съезде Республиканской партии спасение политика было объявлено "божьим промыслом".



Никуда не делся образ врага, на роль которого избраны иммигранты. Скопом записывая их в убийцы, насильники и наркокурьеры, Трамп со товарищи обещает депортировать до 20 млн человек с использованием армии. "Это не гражданские лица. Это вторжение, подобного которому еще не видела ни одна страна", - вещает он. "Угрозой нации" провозглашены сторонники левых взглядов. "Наши гражданские права исходят не от правительства, а от бога. Левые презирают эти принципы. Они хотят разрушить устои страны и превратить нас в марксистскую социалистическую утопию без границ и законов", - запугивал делегатов съезда спикер Палаты представителей Майк Джонсон.



С врагом внутренним связан враг внешний. Им объявлен Китай - "самая большая угроза будущему нашей страны", словами Вэнса. Трамп пригрозил прекратить ввоз из КНР стали, электроники, фармпрепаратов, а на всю остальную продукцию ввести пошлины до 100 процентов. В выступлении на съезде Трамп повторил избитые мифы, назвав COVID "китайским вирусом" и связав наплыв иммигрантов с происками Пекина.



Наивно полагать, что курс Вашингтона станет более дружественным к России. Обещая "в 24 часа" завершить конфликт на Украине, Трамп не скрывает, что это будет сделано за счет политического и экономического давления на Москву, включая обрушение цен на нефть и газ. "При Буше Россия вторглась в Грузию, при Обаме захватила Крым, при нынешней администрации Россия нацелилась на всю Украину. Только при Трампе Россия ничего не получила. Россия меня боялась", - бахвалится он. В прошлом остались и обещания лишить Киев финансирования, и угрозы покинуть Североатлантический альянс. "НАТО - это превосходно", - говорит сегодня Трамп, а Вэнс сулит "предоставление военной помощи Украине на протяжении длительного периода".



Другое и немыслимо, учитывая лозунг республиканцев "мир через силу". Они обещают сделать армию "самой мощной, смертоносной и современной", добавляя, что "сильная Америка" поставит на место Китай и защитит "американские ценности". "В XX веке Соединенные Штаты победили фашизм, а затем советский коммунизм. Мы должны вернуться к американскому духу, сделавшему возможными эти победы", - призывает предвыборная платформа Трампа.



Чтобы отстоять имперские позиции, капиталу нужна полностью контролируемая внутренняя политика. Для этого он создает спаянную железной дисциплиной и идеями национализма систему. Верховный суд США недавно постановил, что президенты обладают иммунитетом, если действуют в рамках полномочий. "При любом использовании официальной власти президент теперь стоит выше закона, - отметила судья Соня Сотомайор, не поддержавшая вердикт. - Приказывает "морским котикам" убить политического оппонента? Неприкосновенен. Организует военный переворот? Неприкосновенен. Берет взятку в обмен на помилование? Неприкосновенен". США скатываются к крайне правому авторитаризму, и альтернативы этой тенденции не видно.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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