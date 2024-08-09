Узбекистан дополнительно направит в Казахстан 500 млн кубометров воды для нужд фермеров

00:02 11.08.2024

09.08.24

Узбекистан до конца поливочного сезона направит в Казахстан еще 500 млн кубометров воды для обеспечения потребностей фермеров южных регионов соседней республики. Об этом договорились руководители профильных ведомств двух стран, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана.



Чиновники напомнили, что глава казахстанского ведомства Нуржан Нуржигитов ранее договорился со своим коллегой, министром водного хозяйства Узбекистана Шавкатом Хамраевым, о поставках воды по реке Сырдарья. При этом Ташкент обещал направить в течение полугода 3,7 млрд кубических метров ресурсов. Но соседи даже перевыполнили план: с 1 апреля казахстанские аграрии получили свыше 4 млрд кубометров воды.



На сегодняшний день наполнение Шардаринского водохранилища составляет 1,5 млрд кубометров, что на 500 млн выше показателя прошлого года. Ресурсы из этого водоема также в большем объеме уходят вниз по течению Сырдарьи. В частности, в Кызылкумский канал было направлено свыше 850 млн кубометров, в Северное Аральское море - более 580 млн.



"Благодаря проводимым нашей стороной переговорам и предварительному согласованию с нашими соседями графиков работы Токтогульского водохранилища и водохранилища Бахри точик в казахстанскую часть межгосударственного канала Достық стабильно прибывает вода. Сейчас по каналу в нашу страну поступает 90 кубометров воды в секунду", - сказала представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана Молдир Абдуалиева.

По ее словам, этого объема достаточно, чтобы полностью обеспечить водой аграриев Туркестанской области.