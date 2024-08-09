Курдские отряды YPG вновь атаковали сирийскую армию Асада

00:14 11.08.2024

Курдское ополчение YPG вступило в бой с сирийской армией

09.08.2024 14:21:57 Наиль Джафаров 377 0 0

С 1 января 2019 года, согласно ранее достигнутым договоренностям, начался отвод курдских отрядов самообороны из района сирийского города Манбидж. Вместе с тем, продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

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В сирийской провинции Дейр-эз-Зор начались столкновения между сирийской армией и проамериканским курдским ополчением YPG (часть "Сирийских демократических сил").



Командование YPG перебрасывает дополнительные силы из городов Камишли и Аль-Хасака в район Дейр-эз-Зора, из-за начавшихся боевых действий с племенным ополчением местных арабских племен, лояльных правительству Сирии.



Столкновения начались в ночь с восьмого на девятое августа в ряде районов восточной Сирии и быстро охватили часть провинции Дейр-эз-Зор по течению реки Евфрат. Проправительственные ополченцы атаковали позиции курдов в населенных пунктах Аль-Бусайра, Ибрахия, Альхариджа, Тайяне, Абу-Хамам, Газаник, Кашкия, Дхибан и Латва.



В районе отмечается активность авиации сил международной коалиции во главе с США, которые поддерживают отряды YPG.



Сирийская армия ведет наступление

По данным курдских СМИ, в ходе боевых действий 8 бойцов ополчения погибли и 16 получили ранения. Также курдские отряды начали обстрелы позиций сирийской армии на правом берегу реки Евфрат.



Курдское ополчение, при поддержке армии США, оккупировало ряд территорий по левому берегу Евфрата. На этой территории была создана лояльная Вашингтону местная администрация, которая препятствует сирийской армии восстановить контроль над регионом. Отряды YPG также занимаются нелегальной добычей сирийской нефти и ее контрабандой перепродажей через территорию Ирака.



Правительство Сирии неоднократно требовало от американских военных покинуть регион.



В последние месяцы обстановка в регионе резко обострилась, поскольку местные арабские племена поддерживают правительство Сирии в Дамаске и выступают против американской оккупации региона.