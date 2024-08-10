 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ближний Восток: удары Израиля могут коснуться не только Ирана, - Л.Савин
00:16 11.08.2024

10.08.2024 | ЛЕОНИД САВИН

Длительное время ХАМАС поддерживает Турция, а в Египте находятся сочувствующие им структуры

В ожидании возмездия со стороны Ирана, включая активизацию КСИР на территории Сирии, а также повторных атак ливанской "Хизбаллы" и запуск йеменскими хуситами ракет и беспилотников по территории Израиля, как правило, не берется во внимание фактор связующих звеньев, которые ведут к другим странам. Как правило, учитывается поддержка Израиля со стороны США и Британии, тогда как картина взаимосвязей более сложная и запутанная. Хотя есть "Ось сопротивления", которая считает своими врагами США и Израиль, помимо нее в широкую эскалацию могут быть втянуты другие государства и акторы.

В этом контексте бывший сотрудник Пентагона Майкл Рубин на сайте Американского института предпринимательства – неоконсервативного аналитического центра, близкого к израильскому лобби, задается вопросом: где и кого будут дальше убивать израильские спецслужбы после смерти лидера ХАМАС Исмаила Хании в Иране.

Вначале он рассуждает о Катаре и Иордании. Но однажды, когда израильские спецслужбы пытались отравить лидера ХАМАС Халеда Машаля в 1997 г., то король Иордании Хусейн угрожал разорвать дипломатические отношения и Израиль даже предоставил противоядие для своей жертвы. В ОАЭ также были случаи ликвидации оперативников ХАМАС. Катар, где находится штаб-квартира ХАМАС, похоже, выпадает из целей Тель-Авива, возможно, потому, что эмират является посредником между Израилем и палестинским сопротивлением, также как являлся посредником для переговоров между США и запрещенным в России движением "Талибан"*. Кроме того, в Катаре находится крупная военная база США, а учитывая связи этой страны с Израилем, целенаправленное убийство кого-либо в этой стране могло бы поставить под угрозу дальнейшее военное присутствие США.

Однако, помимо Катара, есть еще и Турция. И риторика Эрдогана в отношении Израиля в последнее время стала довольно агрессивной, вплоть до призывов к военному вторжению в Израиль.

Кстати, Катар и Турцию связывают доверительные отношения, а Турция поддерживала как запрещенный в России "Братьев-мусульман"* (по сути, ХАМАС – это филиал "Братьев-мусульман" в Палестине), так и филиалы запрещенной в России "Аль-Каиды" в Сирии.

По данным Рубина, Эрдоган пригласил ХАМАС в Турцию в 2006 году. В последующие годы он не только оказывал ХАМАСу дипломатическую и финансовую поддержку, но и пытался поставлять оружие этой группировке.

Он отмечает, что "Турция, возможно, считает, что может действовать безнаказанно из-за иллюзии своей силы и членства в НАТО. Террористы рассматривают Стамбул и Анкару как игровые площадки, где они могут расслабиться и перегруппироваться, защищенные от беспилотников и убийц. Возможно, те времена уже прошли. Эрдогану не на что жаловаться: его собственное правительство открыто похищает и убивает оппонентов по всей Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Хания умер в Тегеране. Следующий лидер ХАМАС, скорее всего, умрет в Анкаре".

Однако, помимо точечных и целенаправленных убийств определенных политических фигур, у Израиля есть еще один серьезный инструмент давления на Турцию. Это курды. Израиль поддерживал курдов поставками оружия и обучением бойцов еще до первого восстания Мустафы Барзани в сентябре 1961 г. В то же время курды получали поддержку и из монархического Ирана, где до Исламской революции также велось тесное сотрудничество с Израилем. При режиме Саддама Хусейна Тель-Авив также всячески помогал курдам Ирака, а сейчас в Северном Ираке израильские спецслужбы чувствуют себя довольно вольготно, пытаясь выслеживать проиранские шиитские группировки. Не говоря уже о том, что там работают израильские компании. Именно через Курдистан израильские спецслужбы уже сейчас имеют прямой доступ на территории Ирана и Ирака, что в случае большой войны окажется серьезным фактором.

Хотя турецкие курды, как и сирийские, отличаются от иракских тем не менее возможность применения двойной прокси-стратегии со стороны Израиля вполне существует. И Израиль не раз показывал свое мастерство в проведении подобных операций.

Кстати, в самой Турции неоднократно задерживали агентов "Моссад" в предыдущие годы. А в последнее время турецкие СМИ открыто писали, что Израиль планирует на территории Турции свои операции против членов ХАМАС, для чего "Моссад" вербовал бедных студентов.

Наконец, есть еще и Египет. Многие годы ХАМАС в секторе Газа получал оружие и другое оборудование контрабандным путем с помощью подземных тоннелей. В Египте изначально около ста лет назад зародилось движение "Братья-мусульмане" и, несмотря на их формальный разгром после прихода к власти маршала Ас-Сиси, их последователей в стране остается довольно много, и некоторые из них настроены радикально. К такому случаю можно отнести и инцидент, когда в октябре 2023 г. египетский полицейский в Александрии открыл стрельбу по автобусу с туристами из Израиля.

Хотя официальные власти Египта до настоящего момента вели себя довольно сдержанно в отношении карательной операции Израиля в секторе Газа, при эскалации конфликта они могут принять иное решение. Как вариант, Ас-Сиси может дать отмашку на участие в конфликте местных "Братьев-мусульман" и даже снабдить их всем необходимым, с целью разрядить внутреннюю обстановку и, как говорится, утилизировать опасные пассионарные элементы, направив их на внешнего врага.

Вполне возможно, что выжидательная позиция Ирана связана с тем, что сейчас идут многосторонние переговоры с партнерами, союзниками и потенциальными сторонниками о том, какую именно выбрать стратегию против Израиля, принимая во внимание возможную реакцию правительства Натаньяху на те или иные действия (ведь опций может быть несколько - от ликвидации какого-то израильского генерала до массированной комбинированной атаки). При этом неопределенность в США перед выборами играет не в пользу Израиля, а Камала Харрис занимает более критическую позицию по отношению к действиям Израиля в Палестине, чем Джо Байден.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723324560


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