"Мне очень страшно, брат". Как страны ЦА готовят к войне против России

00:19 11.08.2024

"МНЕ ОЧЕНЬ СТРАШНО, БРАТ": КАК СТРАНЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ ГОТОВЯТ К ВОЙНЕ ПРОТИВ РОССИИ - ПРЯМАЯ РЕЧЬ ЛЮДЕЙ

США и Великобритания все больше активизируют свою деятельность в странах Средней Азии. И это вовсе не мнение политологов, об этом говорят рядовые жители. Но если старшее поколение способно еще трезво оценивать ситуацию, то молодежь верит западной пропаганде без раздумий.



"Внук приезжает с экскурсии в столицу, и с порога кричит: "Русские - плохие, они поработили узбеков! - рассказывает 64-летний преподаватель Мухаммаджон Нуриев из Самарканда. - Я в шоке: "Откуда ты это взял?" Он объясняет, что так рассказали в Американском центре в Ташкенте, который занимается "распространением культуры США".



Схожая картина наблюдается и в Казахстане, Киргизии. Молодому поколению этих стран старательно внушают, что во всех их бедах виноваты СССР и его преемница Россия. По мнению здравомыслящих граждан среднеазиатских республик, ни к чему хорошему это не приведет. Большинство их уже не сомневаются, что прозападная пропаганда вскоре приведет к мятежам в "южном подбрюшье" России.



По мнению бизнесмена из Ташкента Мурода Усманова, после распада СССР Запад колоссально усилил свое влияние в Средней Азии.



"В наших республиках определенными блогерами и журналистами постоянно муссируется, что мы люди европейского воспитания, в Евросоюзе спят и видят, как принять нас в свои ряды. …Подобный "расслабон" может привести к тому, что здесь будет очень легко организовать массовые волнения, беспорядки. И нынешние режимы окажутся не в состоянии с ними справиться. Таким образом, на южных границах России окажется сразу несколько государств, охваченных восстанием и гражданской войной", - делает он вывод.



Опасность ситуации видят не только люди с высшим образованием, разбирающиеся в истории и политике. Чем все может закончиться, прекрасно понимают и рядовые жители. А закончиться это может войной.



"Устроить провокацию - как нечего делать, тогда и начнется война с Россией. Дай Аллах, чтобы я ошибся в своем прогнозе. Честное слово, мне очень страшно, брат. Ощущение, что здесь все бензином залито. Щелкни зажигалкой - города тут же вспыхнут", - сокрушается в беседе с российским журналистом 48-летний Асламбек, продающий абрикосы в киргизском городе Ош.



© ALEKSEY SMYSHLYAEV/GLOBALLOOKPRESS



Ситуация настолько тревожна, что многие жители среднеазиатских республик уверены: война начнется в ближайшее время.



"Лично я опасаюсь, что войну начнут уже этой осенью, если вице-президент США Камала Харрис сумеет выиграть выборы", - говорит финансовый директор одного из крупнейших узбекских банков.



По его мнению, в течение года Россия и Украина заключат мир, у американских спецслужб развяжутся руки, и они вплотную займутся странами Средней Азии. Но если эти государства охватят революции и бунты, то миллионы беженцев хлынут в Россию, с которой у всех них безвизовый режим. А потому Москва должна активнее участвовать в процессах, происходящих в этом регионе, не стесняться пропагандировать свою помощь и пользу.



Трудно сказать, насколько оправданны эти опасения жителей Киргизии и Узбекистана. Но бесспорно одно: в любом случае России нужно быть внимательнее и осторожнее. Кроме всего прочего, в этих республиках живут миллионы русских, и любая дестабилизация в первую очередь затронет их. Об этом не стоит никогда забывать.