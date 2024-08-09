Власти Японии ждут спрогнозированного чудовищного землетрясения

|23:27 Капитал ставит на силу. США скатятся к фашизму при любых раскладах, - Сергей Кожемякин
18:37 Курская битва: Зеленский использовал все козыри, элитные бригады ВСУ зарываются в землю, там и останутся
17:37 "Очередная красная линия стерта", - Дм.Дризе
15:41 Узбекский тяжелоатлет Акбар Джураев завоевал "серебро" Олимпиады
15:35 Транскаспийский газопровод: Чем больше богатство, тем больше забот, - Нургозель Байрамова
15:30 Тяжко виновен. Сидельца Саакашвили могут обвинить еще и в измене родине
15:27 Узбекский боксер Лазизбек Муллажонов завоевал "золото" Олимпиады
15:23 Северные Негоро: финны держали тайских гастарбайтеров на положении рабов
15:21 Давно известные лица: объявились кандидаты в президенты Молдавии
15:20 Узбекский борец Гуломжон Абдуллаев стал бронзовым призером Олимпиады
15:19 О христианском летосчислении, - П.В.Густерин
15:16 Путина загоняют в опаснейший капкан, - Мих.Ростовский
15:14 Украинская авантюра в Курской области: военно-политические цели
15:10 Чем обернется удар по газовой инфраструктуре в Курской области
15:08 В конфликте с ЕС Венгрия ставит хитрую подножку Украине
15:03 Дебаты Харрис-Трамп решат судьбу президентского кресла, - Стивен Коллинсон
15:02 Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля
15:00 Как убрать мигрантские гетто из Центральной России, - Ю.Банишевская
14:59 Цари пируют, люди тонут: в Астане хаос во время очередного саммита
14:44 Миллеровский "Газпром" опять усиленно качает газ бандеровцам
14:38 Сергей Худиев: Олимпиада для Иман Хелифов. Гендерное безумие
12:07 Первые выводы Курской битвы: Суджа - кто и как ее "сдал", - Р.Маркуш
11:47 Уже через 50 лет люди будут заниматься сексом с роботами и "реалистичными эльфами", - Уилл Стоун
10:56 На новые банкноты Украины поместили бандеровские лозунги
09:37 Казахстан не забыл о транзите нефти в обход России: в Нацплан заложили миллионы тонн
09:33 Дефицит или избыток рабочей силы в России, - Сергей Ануреев
08:55 О новых принципах воздушной войны на Украине, - Н.Сорокин
08:41 Курская битва: Ответом на вторжение ВСУ станет гражданская мобилизация, - СП
08:25 Бывший министр обороны Вэй Фэнхэ подорвал престиж армии Китая, - В.Скосырев
02:16 Китай и Саудовская Аравия заключили крупнейшее в истории соглашение, - СП
01:14 Что заставило Японскую империю сдаться - атомная бомба или советские танки?
00:46 Казахстан не хочет пропускать россиян к Алтайской горе Белуха
00:44 Перебежчик. "Семейский" Дерипаска нарушил договоренности с Кремлем
00:11 Мигрантам - красный свет: сигнал подан из Кремля, регионы услышали
|Власти Японии ждут спрогнозированного чудовищного землетрясения
00:25 11.08.2024
В Японии впервые предупредили об угрозе мегаземлетрясения
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Власти Японии ведут подготовку к ожидаемому чрезвычайно сильному землетрясению в разломе Нанкай, сообщают в пятницу японские СМИ.
Японское метеорологическое агентство распространило первое в своей истории "предупреждение об угрозе мегаземлетрясения". Сотрудники агентства призвали 707 муниципалитетов в 29 префектурах проверить уровень готовности на случай подземных толчков.
Сейсмологи отмечают, что пока не известно, когда именно произойдет землетрясение. Жителям рекомендуют сохранять бдительность в течение ближайшей недели.
Накануне около восточного побережья японского острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. Пострадали 16 человек.
На фоне этой ситуации премьер-министр Японии Фумио Кисида отменил запланированную на период с 9 по 12 августа поездку в Казахстан, Узбекистан и Монголию.
"Я решил остаться в Японии хотя бы на неделю и убедиться, что все правительственные меры применены в полном объеме", - сказал он.
Разлом Нанкай проходит по дну Тихого океана от японской префектуры Сидзуока к островам Сикоку и Кюсю.
Мегаземлетрясение характеризуется магнитудой выше 9,0 по шкале Рихтера.