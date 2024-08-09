Власти Японии ждут спрогнозированного чудовищного землетрясения

00:25 11.08.2024

В Японии впервые предупредили об угрозе мегаземлетрясения



Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Власти Японии ведут подготовку к ожидаемому чрезвычайно сильному землетрясению в разломе Нанкай, сообщают в пятницу японские СМИ.



Японское метеорологическое агентство распространило первое в своей истории "предупреждение об угрозе мегаземлетрясения". Сотрудники агентства призвали 707 муниципалитетов в 29 префектурах проверить уровень готовности на случай подземных толчков.







Сейсмологи отмечают, что пока не известно, когда именно произойдет землетрясение. Жителям рекомендуют сохранять бдительность в течение ближайшей недели.



Накануне около восточного побережья японского острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. Пострадали 16 человек.



На фоне этой ситуации премьер-министр Японии Фумио Кисида отменил запланированную на период с 9 по 12 августа поездку в Казахстан, Узбекистан и Монголию.



