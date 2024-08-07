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Сказ про то, как вице-премьер Киргизии Россию напугать решил, - А.Каминская
00:29 11.08.2024

Сказ про то, как вице-премьер Киргизии Россию напугать решил
07.08.2024 Аля Каминская
Вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов пригрозил России выходом республики из состава Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в случае ужесточения миграционного режима. "Мы исходим из того, что обсуждаемые в Государственной Думе РФ поправки и ограничения не относятся к гражданам Кыргызской Республики. В случае иной интерпретации и уподобления наших граждан мигрантам из третьих стран нам будет очень сложно обосновать нашему народу смысл участия в ЕАЭС", - заявил Э. Байсалов.

Как относится к данным угрозам - сразу и не придумаешь. Посмеяться, не обратить внимания или ткнуть носом в реальность?

Начну с того, что согласно последним данным, в России находится более 411 тысяч граждан Киргизии (официально) и действует 124 киргизских диаспоры.

Для справки: в Казахстане проживает – 65 тысяч человек из Киргизии, в Турции – 60 тысяч, в США – 36 тысяч, в Южной Корее – 14 тысяч.

Доля денежных переводов из РФ в КР во внутреннем валовом продукте Киргизии достигает 25%. С января по ноябрь 2023 года в республику по системам переводов поступило 1 млрд 642,5 млн долл. США, что составляет 95% от всех денежных переводов в страну.

Впечатлились? Но это еще не все… Продолжаю.

В ЕАЭС Киргизия вступила в 2015 году. Что дает для нее членство в данной организации?

- Граждане КР могут трудоустроиться в России без оформления патента.

- Срок временного пребывания трудящихся из Киргизии и членов их семей на территории РФ определяется сроком действия трудового или гражданско-правового договора, заключенного с работодателем.

- Гражданам Киргизии не нужно проходить процедуру признания документов об образовании, выданных на родине. Исключение составляет педагогическая, юридическая, медицинская и фармацевтическая деятельность.

- В случае временной нетрудоспособности граждане Киргизии имеют право на получение медицинской помощи наравне с гражданами страны трудоустройства и пособия по обязательному социальному страхованию.

- С 1 января 2021 года вступило в силу Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС. Соглашение позволяет гражданам Киргизии, работающим на легальной основе, получать выплаты независимо от того, в какой стране союза они проживают. В период трудоустройства они делают отчисления в пенсионные фонды страны работодателя, а по возвращению на родину и достижения пенсионного возраста накопления будут экспортироваться и добавляться к местной пенсии.

И после такого количества преференций Эдиль Байсалов решил бросить камень в сторону не ЕАЭС, а именно России. Вся русофобская рать под его постом визжала от восторга, что услышала от него "единственно умную мысль, озвученную за последнее время".

После его "спича" возникает вопрос: чьи интересы он защищает? Что-то возмущения с его стороны не было после того, как въезд в США для граждан некоторых постсоветских республик сильно усложнился. А в июне и вовсе вышло специальное распоряжение, согласно которому агенты пограничного патруля обязаны выпустить мигрантов из более чем 100 стран до решения суда. И только мигрантов из Грузии, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии немедленно выдворить из США.

Возникает ощущение, что некоторые киргизские чиновники, на всякий случай, в свою копилку должны положить какое-нибудь русофобское высказывание. Этакая "восточная хитрость", чтобы счета на Западе не заблокировали или детям не усложнили жизнь "взаграницах". Ну не может государственный человек, который переживает за свою страну и защищает ее интересы, так опрометчиво высказываться. Ведь в случае реального следования советам Э. Байсалова, в первую очередь пострадают граждане Киргизии. Введут патенты, различные госпошлины и необходимость пересекать границу по несколько раз в год. И это только минимум неудобств, которые появятся. Как это вице-премьер Киргизии будет объяснять своим землякам – трудно представить, но, уверена, выкрутился бы.

Да только такой блеф до добра не доводит. Испортить отношения между Россией и Киргизией благодаря таким "умникам" достаточно легко, восстановить гораздо сложнее. А то ведь вдруг действительно придется Москве взять в руки рычаги давления в виде трудовых мигрантов и экономического сотрудничества, что делать будете?

Источник - anna-news.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723325340


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