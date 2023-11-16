Курская битва: ВСУ контролируют неправильной формы прямоугольник, порядка 155 кв. км

08:41 11.08.2024 Курская битва: ВСУ будто бы контролируют неправильной формы прямоугольник, 155 кв. км - но это не точно

Враг перестал "шифроваться" и стал пиарится на нашей земле - первый признак возможного драпа

Радомир Маркуш



На западной границе "исторической" России продолжаются тяжелые бои.



Днем 10 августа Минобороны РФ сообщило: в приграничном районе Курской области оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", получив данные разведки, нанес удар по командному пункту ВСУ. Уничтожено 15 солдат и офицеров противника.



По данным военного ведомства, за время боевых действий на этом направлении было уничтожено до 1.120 военнослужащих ВСУ и 140 единиц бронетехники.



При этом в ведомстве отметили, что подразделения ВС РФ, продолжают отражать попытку вторжения украинских боевиков на территорию России. Так, в течение суток активными действиями подразделений группировки "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации, а также огнем артиллерии в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки пресекались попытки прорыва мобильных групп противника вглубь территории РФ.



Украинский профессор журналистики Никита Василенко дал неожиданный для киевских шапкозакидателей прогноз о том, как могут развиваться события в дальнейшем. По его мнению, далеко пройти украинским войскам точно не получится. "Мы уже остановились, до Курска мы не дойдем и не возьмем его при всем своем желании", - подчеркнул он.



"У ВСУ для этого нет сил и средств", значит, уже в ближайшее время "гвардии прорыва" придется окопаться в глухой обороне. "И это будет кровавая мясорубка", - резюмировал самостийный эксперт.



Оценка Василенко перекликается с аналитикой Института изучения войны (ISW), который в своей оперативке, опубликованной 10 августа, приходит к выводу: "Украинские войска, вероятно, больше не действуют так далеко на север или запад, как ранее утверждали…



Видеозапись с геолокацией, опубликованная 9 августа, показывает, что украинские войска находились к западу от Суджи, к северу от Суджи, недалеко от Казачьей Локни, и к северо-востоку от Леонидово (к северо-западу от Суджи и примерно в 10 километрах от международной границы) и в Дмитриевке".



В целом, западные военные аналитики оценивают успехи ВСУ в Курской области куда скромнее, чем российские всепропальщики, в том числе популярные телеграм-каналы, которые ссылаются на свои "источники" или получают "сообщения с мест".



В частности, популярный в "америках и европах" OSINT-эксперт War Mapper вечером 9 августа опубликовал карту боевых действий в Курской области.



Он подсчитал площадь возможного контроля украинскими войсками российской территории - примерно 155 квадратных километров. Это неправильной формы прямоугольник 10 на 15 км. Ни о каких 20 или 30 км прорыва речь не идет.



По его данным, группировка "Север" ВС РФ отбросила передовые подразделения "генерала 200" Сырского от Коренево еще 8 августа. Бандеровцы засветились на западных окраинах Суджи (не контролируют весь город), частично находятся в Новоивановке и полностью удерживают Свердликово.



"ВСУ предпринимают рейды в тыл российских войск, но прочного контроля там не имеют", - подчеркивает War Mapper. Причем даже те 155 квадратных километров отмечены как оспариваемые - на них идут бои.



Добавим, что паблик DeepState (заблокированный в РФ), за которым торчат уши главы ГУР Кирилла Буданова*, неожиданно прекратил обновлять свои карты, якобы по соображению "военной тайны". Мол, был неофициальный приказ придерживаться протокола OPSEC (не разглашать любую информацию).



Похоже, и впрямь блицкриг Сырского резко затормозился и, как метко подметили некоторые аналитики, перешел в стадию "прорваться до Рыльска". Впрочем, и здесь не все так однозначно.



Все больше поступает информации о диверсионном, а не военном характере вторжения ВСУ в Курскую область. Основные силы Сырского по-прежнему кучкуются недалеко от границы, как на нашей территории, так и на Сумщине. На ЛБС преимущественно действуют крупные ДРГ врага, а не БТГ (батальонно-тактические группы), как того предписывает военная наука, если было бы реальное наступление.



ТГ "Северный ветер", описывая обстановку в Курской области по состоянию на 9 августа, сообщает, что группировка войск "Север", усиленная новыми резервами, продолжила отражение атак ВСУ в приграничье.



"Большие потери вынудили ВСУ менять планы относительно дальнейших действий и перейти к диверсионной работе. Для этого задействуют ДРГ, до 20 боевиков каждая, из числа иностранных наемников и РДК**. Им противодействуют подразделения СпН ВС РФ. За сутки уничтожены 3 штурмовые группы противника при попытке совершения диверсионных действий и прорыва обороны Северян".



У Киева было три задачи перед вторжением - торг с Россией, атомный шантаж, дорогой СПГ в пользу Америки

А тем временем Зе-боты и киевские ЛОМы (лидеры общественного мнения) разгоняют нарратив скорой "перемоги" над Россией. Дескать, нужно еще "напылесосить ухилянтов", чтобы дойти до Москвы. Так, русофоб и главный по военным новостям незалежной Богдан Мирошников на полном серьезе заявил: "Считаю, что жители Суджи должны получать любые услуги только после прохождения фильтрации и сдачи экзаменов на знание истории Украины и языка".



В общем, враг, по сути, отказался от протокола OPSEC (не разглашать любую информацию), а начал на всю катушку пиариться на нашей территории. Как иронизирует тг-канал "Равреба пишет", комментируя кадры, якобы подтверждающие контроль ВСУ над Суджей, "и снова шары ожидания и гуано реальности. Теоретически это Суджа, а на самом деле северо-западная окраина за частным сектором. ГИС Суджа. Перестали шифроваться, боевые задачи кончились, началась отработка пропаганды. Признак близкого шухера".



По данным "Военной хроники", "в Судже противник за прошедшие 2 суток провел только одну медийную вылазку до „Пятерочки" (51.200005, 35.247871) в Заолешенке и там же до здания „Курскгаз". А также мародерил в Гончаровке. В городе активных боев нет, восточная его часть, как, возможно, и центральная, находится в серой зоне или под частичным контролем ВС РФ".



Таким образом, ситуация в Курской области покрыта густым "туманом войны", делать прогнозы о завершении кризиса пока преждевременно.



* Внесен Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.



** Украинская националистическая организация "Русский добровольческий корпус" решением 2-го Западного окружного военного суда от 16.11.2023 признана террористической; ее деятельность в России запрещена. Источник - свободная пресса

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