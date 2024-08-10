США-Турция-Иран: Американские генералы через Эрдогана тайно уговаривают Тегеран пощадить Израиль, - Е.Тарасов

09:04 11.08.2024

Почему Анкара делает ставку на Камалу Харрис, а не на Дональда Трампа

Евгений Тарасов



После того, как турецкая разведка выступила посредником в проведении самой масштабной за последнее время операции по обмену заключенными из семи стран, бывший ее глава, а ныне министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что "провести эту акцию удалось только благодаря доверию к Турции со стороны США и России".



В данном случае Анкара сыграла на стороне демократической администрации Белого дома, которая праздновала "успех американской дипломатии", подчеркивая "важную роль в подготовке обмена" вице-президента, а ныне кандидата в президенты Камалы Харрис.



Но это был первый сигнал, говорящий о поддержке не бывшего хозяина Овального кабинета Дональда Трампа, с которым у его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана складывались доверительные личные отношения. Со стороны Анкары последовал и второй шаг. Турецкая разведка выступила посредником в организации секретного визита американских генералов в Иран в момент "изучения в Тегеране планов ответного удара по Израилю за убийство за убийство одного из лидеров ХАМАСа Исмаила Хании".



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Кувейтская газета "Аль-Джарида" сообщила с подачи турецкой разведки некоторые детали двухчасовых переговоров высокопоставленных иранских чиновников с делегацией из США в аэропорту Пайам в городе Кередж недалеко от Тегерана.



Американцы заявили, что администрация Белого дома не хочет войны с Ираном, что они недовольны премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, который "вышел из-под под контроля". Было также заявлено, что "в отношении Нетаньяху у Белого Дома есть свои планы, а Тегерану не стоит совершать атаку на Израиль ради престижа, помогая ему поджечь весь регион, который превратился в огненное кольцо".



Так по факту демократы США с поддержкой Турции действуют на упреждение, чтобы не дать Трампу развернуться на Ближнем Востоке в каком-то новом геополитическом обличии, вводя в оборот его прежнюю агрессивную антииранскую стратегию.



То есть Турция своими действиями стремится закрепить за собой имидж удачного посредника в широком контексте. В узком смысле она пытается не опоздать на ирано-российский поезд, который набирает скорость в сторону расширения военно- технического сотрудничества из-за угроз Исламской республике со стороны Израиля.



Тем более, что у Анкары складывается ощущение, что она, как и Тегеран, не имеет шансов реализовать свои национальные амбиции при соблюдении "западных стандартов", что объективно сближает два государства.



Эксперты полагают, что вторжение США в Ирак в 2003 г. стало переломным моментом, через призму которого и нужно оценивать региональную политику Анкары и Тегерана.



Во-первых, обе страны выступили против американской агрессии и оккупации, так как опасались, что это ограничит их возможности для маневра в их традиционной зоне влияния.



Во-вторых, они подозревали, что США поддержат курдских националистов в северном Ираке, и боялись, что вторжение окажет серьезное влияние на баланс суннитско-шиитских сил в регионе.



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С другой стороны, свергнув Саддама Хусейна, Вашингтон поставил себя в положение, которое требовало сотрудничества с Тегераном и Анкарой для стабилизации ситуации в Ираке.



Турция выступила в качестве посредника между Ираном и США и в ядерной сделке, а отказ Анкары от санкций против Тегерана позволяет последнему решать многие внутренние экономические проблемы.



В принципе этот тренд не изменился и из-за событий в Сирии. Но поддержка Турцией антиасадовских сил привела к тому, что в начале сентября 2015 г. в Сирию, в зону исторического противостояния между Турцией и Ираном, "втиснулась" Россия.



Кстати, не случайно с учетом этого момента Анкара пытается своеобразно интегрироваться в ирано-израильское противостояние. Но она оказывается перед непростым выбором.



В интересах национальной безопасности ей необходимо противостоять угрозам регионального расширения войны в Газе, к чему ведет политика Израиля, и сделать ставку именно на те силы в США, которые идут параллельным курсом.



С другой, Турция понимает, что в постгазовский период влияние Ирана в регионе значительно возрастет. В таком контексте шаги Турции по укреплению связей с Ираном и по еще более тесному сближению могут нейтрализовать реальные и потенциальные западные угрозы. Но игра на краю пропасти на Ближнем Востоке с участием Ирана и Турции будет продолжаться.



10 авг. 24