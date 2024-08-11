Упадок и разрушение: грозит ли рецессия экономике США, - Дм.Мигунов

09:23 11.08.2024 11 августа 2024,



Некоторые индикаторы свидетельствуют о возможности снижения американского ВВП

Дмитрий Мигунов



Аналитики американского банка JP Morgan повысили прогноз вероятности рецессии в США до конца года до 35%. Хотя темпы роста американской экономики остаются высокими (по крайней мере в предыдущем квартале), есть довольно серьезные индикаторы, указывающие на вероятность спада в ближайшем будущем. Рецессия, если она случится, повлияет на весь мир, в том числе и на нашу страну, даже несмотря на то, что Россия сейчас в меньшей степени связана торговыми отношениями с США. Подробности - в материале "Известий".



История вопроса

Последняя на данный момент рецессия в США случилась в 2022 году. После бурного восстановления после пандемии в первые два квартала ВВП тогда сократился на 2 и 0,6% соответственно, что технически означает рецессию. Однако официально этот спад оформлен не был, поскольку ФРС решила, что низкий уровень безработицы не позволяет квалифицировать произошедшее как подлинную рецессию.



С тех пор американская экономика набрала обороты. В 2023 году рост ВВП составил 2,5%, а в первом полугодии ускорился до 2,8%. Для развитой экономики - отличные цифры, но есть два нюанса. Во-первых, все это происходит благодаря "байденомике", фактически означающей беспрерывное и масштабное бюджетное стимулирование даже в период роста. В 2023 году дефицит бюджета составил 6,3%, в этом он, по предварительным данным, достигнет 7%. При таком масштабном государственном импульсе рост мог бы быть даже повыше. А во-вторых, значительная часть этого роста обеспечивается за счет миграционного увеличения населения США. На душу цифры будут выглядеть не так впечатляюще, а на одного работника (большинство въезжающих в США - мужчины и женщины трудоспособного возраста) тем более.



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Четыре фактора

Как бы то ни было, к середине 2024 года появились первые признаки торможения экономики США, причем достаточно резкого. Крупнейший американский банк JP Morgan прогнозирует, что еще до исхода года она с высокой (35%) вероятностью окажется в рецессии. Еще в прошлом месяце вероятность составляла только 25%. Речь именно о полноценном спаде, а не о мягкой посадке с простым замедлением роста или снижением ВВП только в одном квартале. Действительно, в пользу такого развития событий существует несколько весомых аргументов:



Во-первых, ситуация с безработицей. О том, что США стоят на грани рецессии, еще в конце июля заговорили множество экономистов, опираясь на "правило Сэм". Речь идет о закономерности, выведенной бывшим экономистом Белого дома и ФРС Клаудией Сэм (правило впервые было разработано аналитиком Goldman Sachs Эдвардом Маккелви и модифицировано самой Сэм). Ее суть состоит в том, что если средний уровень безработицы за последние три месяца находится на половину процентного пункта выше минимального показателя за последние 12 месяцев, то экономика вошла в рецессию. Строго говоря, теоретических доказательств этой схемы нет, но на эмпирическом уровне имеется 100-процентная корреляция.



В прошлом месяце безработица достигла 4,3%, а США в целом создали только 114 тысяч рабочих мест. Это оказалось намного хуже ожиданий аналитиков и, кстати, стало одной из причин масштабного обвала рынков на этой неделе - нового "черного понедельника". При этом очень небольшая доля отраслей промышленности сигнализирует о новых рабочих местах, так что спад может начаться "по всему фронту".



Во-вторых, "плохие" долги. В первую очередь речь идет о задолженности по кредитным картам и автокредитам. Для первых масштабы просрочки (90+ дней) переросли за 10% впервые с 2012 года. Пока показатели не находятся в таком тяжелом положении, как в период кризиса 2008 года, когда уровень просрочки превышал 15%. Однако и нынешние цифры, вероятно, не достигли пика. В целом американцы в последние годы активно тратили накопленные во время пандемии сбережения, но сейчас, кажется, этот ресурс начал иссякать.



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В-третьих, вновь начался спад в промышленности. После неплохого первого полугодия показатели деловой активности в промпроизводстве (индекс PMI) упали ниже отметки в 50 пунктов, что означает снижение. В целом, несмотря на сильное стимулирование промышленности, в последние два года она скорее демонстрировала стагнацию. Справедливости ради, промышленность США, хотя и велика в абсолютных размерах, составляет лишь чуть более 10% ВВП (в Германии и Японии, для сравнения, около 20%, в Китае - 25%) и играет важную, но не решающую роль в национальной экономике. В этом плане более важны показатели сферы услуг, которые пока находятся в плюсе. Впрочем, промышленность часто выступает неплохим опережающим индикатором развития событий в экономике в целом.



Продажа автомобилей в СШАФото: Global Look Press/Michael Nagle

И, наконец, продажи легковых машин. В одной из самых автомобилизированных стран мира это важный индикатор, который снижается на протяжении третьего месяца подряд. В июле он упал на 2,4%. Одновременно растет нераспроданный остаток машин у дилеров. Само по себе это еще не доказательство резкого ухудшения конъюнктуры, но с учетом совпадения сразу нескольких негативных индикаторов картина вырисовывается достаточно пессимистическая.



Продажа дома в СШАФото: Global Look Press/Jim West

Справедливости ради, не вся экономика демонстрирует явную тенденцию к спаду. Есть и "просветы", например продолжающийся рост цен на жилье. Хотя подорожание жилья вносит свой вклад в инфляцию и является источником раздражения для граждан, домами не владеющими, обычно это все-таки индикатор того, что экономика находится в состоянии роста. В то же время оно обусловлено не столько высоким спросом, сколько небольшим предложением на рынке. В любом случае стоит дождаться данных по объему продаж и ценам на жилье за июль.



Уникальный случай

Если в США рецессия все же случится, то это будет достаточно уникальный случай спада, происходящего на фоне сильного стимулирования экономики. В этой связи интересно, как отреагирует правительство США (вне зависимости от того, какая администрация будет сидеть в Белом доме), поскольку нынешний уровень дефицита придется резко увеличивать в рамках контрциклической политики, что создаст дополнительное давление на рынок американского госдолга.



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Аналитик ФГ "Финам" Ольга Беленькая считает, что Федеральная резервная система еще имеет возможность предотвратить угрозы рецессии.



- У ФРС сейчас есть большой запас возможности для снижения ставки с текущих 5,25–5,5% до долгосрочного нейтрального уровня, который она оценивает в 2,8%, и этот запас может быть задействован в случае угрозы рецессии. Однако инфляция все еще остается повышенной, поэтому, скорее всего, ФРС будет проявлять осторожность. Джером Пауэлл часто ссылался на негативный опыт 70-х гг., когда преждевременное снижение ставки привело к новому витку инфляции и "разъякориванию" долгосрочных инфляционных ожиданий, выход из этой ситуации потребовал более высокого уровня ставки и глубокой рецессии.



Что американская рецессия означает для мировой экономики и, в частности, для России? Хотя РФ в значительной степени "отвязалась" от "коллективного Запада", эффект может оказаться достаточно серьезным, считает Беленькая.



- На российскую экономику риски рецессии в США в сочетании с неуверенным ростом в Китае могут повлиять через снижение спроса на товары сырьевого экспорта. Быстрое снижение ставки ФРС может способствовать ослаблению доллара к мировым валютам, однако курс рубля сейчас в меньшей степени, чем раньше, реагирует на ситуацию на мировых финансовых рынках в силу изолированности от нерезидентов.



- Если негативный сценарий все-таки реализуется, то это может оказать отрицательное воздействие на другие страны за счет эффекта глобализации, - сказала начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко. - Из-за санкций Россия не в полной мере зависит от ситуации в мировой экономике. Негативным фактором в случае наступления рецессии в крупнейших странах может стать падение цен на сырье, в частности нефть. Источник - Известия

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