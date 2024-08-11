Неадекватность, русофобия и смерть международного права, - Дм.Ростов

09:30 11.08.2024 11.08.2024 | ДМИТРИЙ РОСТОВ



Претензии на части территории Курской области и ряда других российских регионов выдвигались украинскими националистами еще более века назад



Совсем недавно американское и подконтрольное ему "международное правосудие" в очередной раз продемонстрировали общую неадекватность. Характерным примером стало т. н. "дело Ассанжа" и окончание 14-летнего преследования его главного фигуранта спецслужбами и юстицией США. Это дело и особенно его финал в очередной раз выявили, что безумные сроки и общая неадекватность англосаксонского "правосудия", готового жестоко преследовать неугодных и наказывать по своей избыточной "повестке" по всему миру, вне общественного контекста преступлений, будучи перенесенными на европейскую почву, становятся токсичными и де-факто подрывают легитимность сотрудничества США / ЕС / Великобритании в правовой сфере.



Что касается собственно т. н. международного права, то в его современном виде это, по сути, производная от евро-американской гегемонии по итогам холодной войны. Реальное международное право мертво. И де-факто, и де-юре его уже нет – по крайней мере, если одной из сторон договора является Россия. В свое время на практике многое обкатали на балканских славянах, "венцом" чего стала прямая агрессия НАТО против сербов. В подобных случаях, как показывает практика, даже элементарные двусторонние договоры безнаказанно попираются прозападными лимитрофами. И делать вид, что еще есть или действуют какие-то общие "международные" нормы права, к которым можно апеллировать, – означает обманывать себя.



В настоящее время наглядной иллюстрацией к сказанному является террористическая провокация ВСУ в Курской области, причем сразу в нескольких плоскостях. Дело не только в нарушении государственных границ России: происходит уничтожение всех границ вообще, включая правовые и даже спортивные. Не зря же боевики ВСУ напали на Россию прямо во время Олимпиады (в Париже), когда объявляется перемирие. А ведь в свое время Международный олимпийский комитет (МОК) "забанил" Россию именно из-за нарушения такого же перемирия на Олимпиаде (в Пекине), под предлогом "вторжения". А сейчас почему-то о том, чтобы "забанить" Украину никто даже не заикается, включая тот самый МОК, который затем в очередной раз будет нести что-то в духе "спорт вне политики"!..



Судя по нынешним событиям, также неслучайно в начале 2024 года Зеленский издал специальный указ о землях России, "исторически населенных украинцами". Сегодня Российскую Федерацию, де-юре созданную в начале 1990-х гг., часто обвиняют в "имперских замашках", но в то же время почти никто не вспоминает, что украинский национальный проект был экспансионистским изначально, с момента его запуска в начале ХХ века, причем не только УНР и прочие "жовто-блакитные" химеры, но и УССР изначально разевали рот и на Курскую землю, и на Кубань с Белгородчиной, вплоть до Дальнего Востока.



Напомним, руководство т.н. "Украинской народной республики" выдвинуло свои претензии на территории Курской области, на которых сегодня, судя по поступающей отрывочной информации, пытаются закрепиться ВСУ, еще в 1919 году, т. е. более столетия назад! Оно считало, что "граница" должна проходить чуть севернее Льгова (откуда сейчас эвакуируют население). В 1924 году Госплан УССР потребовал вывести из состава РСФСР и передать Украине весь юг Курской губернии, включая Суджанский уезд. Свои претензии руководители УССР "обосновывали" тем, что 44 (из 132) волости Курской губернии являются "сплошной полосой украинского расселения"... Это было ровно сто лет назад. И вот, прямо сейчас, мы наблюдаем, как давние экспансионистские замыслы украинства в очередной раз пытаются претворить в жизнь на Курской земле.



С точки зрения международного права Киев пытается создать совершенно немотивированную военную оккупацию части одного из российских регионов (пусть временную, но от этого военная оккупация таковой быть не перестает), с нарушением прав представителей гражданского населения и их гибелью, при которой все совершенные ВСУ в режиме военной оккупации Курской области преступления против мирных граждан, опять же с точки зрения международного права, не должны и не будут иметь срока давности.



Тем не менее все это не помешало заокеанским "ревнителям международного права" в лице Госдепартамента США назвать атаку ВСУ на Курскую область "суверенным решением Украины" и заявить, что "США находятся в контакте с Киевом насчет вылазки ВСУ в Курской области".



Foreign Policy уже угодливо написал, что то, чего пытается добиться Киев в Курске, это, вероятно, "сделка "земля в обмен на землю" вместо ранее предлагавшейся сделки "земля в обмен на мир"". Дескать, с точки зрения российской элиты и общественного восприятия, восстановление законной государственной территории России будет иметь приоритет "над продолжающейся оккупацией недавно завоеванных владений", особенно если обмен землями откроет путь к отмене западных санкций. Заодно операция ВСУ "дает понять" российскому руководству, что Украина "сохраняет значительный потенциал, чтобы причинить ущерб России". И если украинские войска смогут удержать и сохранить контроль над российской территорией – для чего они, по-видимому, окапываются, ввозя больше техники и строя новые оборонительные линии, – это может усилить рычаги влияния Украины на любых потенциальных переговорах о прекращении войны". Это согласуется и с недавними намеками самого Зеленского на то, что Киев готов к переговорам. В интервью BBC News в июле он сказал: "Нам не нужно возвращать все территории" военными средствами. "Я думаю, этого можно добиться и с помощью дипломатии".



Действительно, все это может вполне иметь место. Однако ничто из этого не меняет самой фундаментальной проблемы, заключающейся в том, что неадекватность, русофобия и смерть международного права сегодня активнейшим образом поощряются из Вашингтона. Источник - fondsk.ru

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