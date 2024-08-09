 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Немец Бах оставляет пост главы МОК
10:50 11.08.2024

Пушков высказался об уходе Баха
Сенатор Пушков: Баху давно пора уходить с поста главы МОК

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха более не претендовать на занятие этой должности.

"Его лебединой песнью станут самые скандальные в истории ОИ-2024 в Париже", - заявил Пушков в соцсети.

По его мнению, текущая Олимпиада характеризуется "безобразным по содержанию, оскорбительным [...] открытием Игр", а также "мужчинами, избивающими женщин" и "заплывами в мутной Сене, насыщенной кишечными палочками". Отдельно Пушков напомнил про высказывание Баха насчет идентификации мужчин и женщин.

"С такими затруднениями в определении очевидного Баху действительно пора", - подытожил Пушков.

Авторы: ОЛЬГА РАСУЛОВА

Источник - МК
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