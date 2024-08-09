Немец Бах оставляет пост главы МОК

10:50 11.08.2024

Пушков высказался об уходе Баха

Сенатор Пушков: Баху давно пора уходить с поста главы МОК



Ищете Дорогой Эксклюзивный Подарок Банкиру в Москве?

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха более не претендовать на занятие этой должности.



"Его лебединой песнью станут самые скандальные в истории ОИ-2024 в Париже", - заявил Пушков в соцсети.



По его мнению, текущая Олимпиада характеризуется "безобразным по содержанию, оскорбительным [...] открытием Игр", а также "мужчинами, избивающими женщин" и "заплывами в мутной Сене, насыщенной кишечными палочками". Отдельно Пушков напомнил про высказывание Баха насчет идентификации мужчин и женщин.



"С такими затруднениями в определении очевидного Баху действительно пора", - подытожил Пушков.



Авторы: ОЛЬГА РАСУЛОВА