Бои за Суджу и Мартыновку: Укры вводит в Курскую область новые силы

10:58 11.08.2024 11 августа 09:35

Бои за Суджу и Мартыновку: Враг вводит в Курскую область новые силы, наши в Коренево отбили пять атак

Главком Сырский рассчитывает спасти Покровск и оккупировать часть Курской области

Радомир Маркуш



Бои за Суджу и Мартыновку: Враг вводит в Курскую область новые силы, наши в Коренево отбили пять атак



В приграничных районах Курской области 6-й день продолжаются упорные бои с вторгнувшимися на территорию России войсками Украины.



Группировка войск "Север" и подошедшие резервы отражают попытки противника прорваться вглубь территории России в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки Курской области. Осуществляется огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях, Свердликово.



По данным, как наших, так и вражеских наблюдателей, "северяне" продвинулись по трассе из Курска к Судже. Бои здесь велись очень ожесточенные и с переменным успехом, но ночью ВСУ оставили захваченную накануне Мартыновку. Врага из населенного пункта выбили спецназ "Ахмат" ("Ратиборовцы") и 810-я бригада морпехов.



У Киева было три задачи перед вторжением - торг с Россией, атомный шантаж, дорогой СПГ в пользу Америки

Очевидно, что следующее сражение будет вестись (скорее всего, уже идет) севернее "кольца" на объездной дороге вокруг Суджи, которую захватили боевики Зеленского. Только после возврата контроля над этой развилкой можно будет сделать глубокий выдох. Именно тогда минует угроза окружения города, пока ситуация очень сложная.



По данным "Военной хроники", сейчас не надо ожидать, что противник уйдет из-под Суджи, он явно хочет еще попытать удачи с расходящимся прорывом на север и восток, но все его планы ломает упорная оборона нашими бойцами поселка Коренево. По данным последней переписи (2021 г.), там проживало 5,5 тыс. человек, сейчас улицы поселка опустели.



Под Коренево бандеровцы за сутки предприняли пять атак в попытках выйти на трассу до Рыльска.



ВСУшники передвигаются не только на бронетехнике, но и на мотоциклах и квадроциклах, что позволяет им появляться намного дальше сформированной ЛБС. По большому счету, никакого здравого смысла в этом нет, поскольку жовто-блакитные тиктокеры неоправданно рискуют отправиться к Бандере.



Рейды врага на мотоциклах в принципе объяснимы, но в Сети появились кадры уничтоженной САУ противника в районе Казачьей Локни, то есть в 7 км на север от Суджи. Никто из адекватных экспертов, включая самостийных, не понимает, зачем Сырский отправляет свою артиллерию впереди штурмовиков. Такое впечатление, что вражеское руководство получает неточную информацию и отдает во всех смыслах идиотские приказы, которые оборачиваются огромными потерями.



В частности, стало известно о ликвидации майора Степанюка, заместителя командира артиллерийского дивизиона 80-й десантной бригады ВСУ, которая зашла в Курскую область. Только по одному этому факту можно судить об авантюрном характере прорыва, рассчитанного исключительно на удачу.



В Сети также появились любопытные кадры уничтожения "Ланцетами" отдельно стоящих бронеавтомобилей противника, которые то ли сломались на марше, то ли брошены из-за отсутствия топлива. Судя по всему, враг однозначно был уверен в блицкриге и планировал заправиться на захваченных российских АЗС.



В приграничье входят крупные силы ВС РФ и приступают к уничтожению бронетанковых "банд Махно" в районе Суджи

Телеграм-канал Юрия Подоляки утверждает, правда, с оговоркой "похоже", что политическое руководство в Киеве решило все-таки довести свою игру ва-банк до конца. А потому целый день (9 августа) продолжало вводить на образовавшийся в Курской области плацдарм все новые и новые силы, включая артиллерию.



По слухам, которые стали муссировать в укрнете, на кон поставлена судьба главкома Сырского, поскольку в рядах ВСУ усиливается недовольство операцией в Курской области. Об этом любопытном моменте сообщил замглавреда немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер, опираясь на опрос своих инсайдеров в украинской армии.



- Я слышу много скепсиса и много критики от тех источников, с кем я говорил. Многие в военных кругах говорят: "Как может быть такое, что там мы проводим большое наступление, а в Донецкой области у нас огромные проблемы. Там нам нужно оружие, боеприпасы и в первую очередь люди".



Это одна из самых больших проблем Украины сейчас, что на некоторых участках фронта не хватает солдат. Поэтому военные чиновники, с которыми я говорю, удивляются, что там (в Курской области) проводят наступление, - уточнил Ронцхаймер.



По его словам, несмотря на панику в ряде якобы военных российских изданий, многие в украинских военных кругах задаются вопросами: "Действительно ли это тот регион, который можно долго удерживать? Как будет работать логистика, можно ли будет снабжать украинских солдат там, поставлять им амуницию, боеприпасы, питание?".



Никто из источников Ронцхаймера в ВСУ не верит в территориальный обмен "исторической" России на новые территории. Сам замглавред называет эти "хотелки" мечтаниями, более того, он уверен, что украинцы не смогут удерживать занятые территории недели или месяцы.



С ним солидарен Конрад Музыка, военный аналитик польской группы безопасности Roshan Consulting. Есть мнение, что Сырский обещал Зеленскому "спасение Покровска" за счет переброски группировки "Центр" ВС РФ в Курскую область, а также долгосрочную оккупацию части российской территории, как разменную монету в возможных мирных переговорах.



"Однако если украинские войска будут отброшены с российской территории без каких-либо ощутимых результатов с большими потерями, а россияне продолжат движение к Покровску, то высшее военное руководство Украины будет рассматриваться как командование, затеявшее огромную авантюру и проигравшую ее", - резюмирует эксперт Roshan Consulting.



11 авг. 24 Источник - свободная пресса

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