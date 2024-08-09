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Мамбеталиев-гейт. Очередная крупная разборка среди кыргызских VIP
11:04 11.08.2024

Мамбеталиев-гейт и прочие "радости"
2933 009 августа 2024 12:01 - Канат Кожоев
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Мамбеталиев-гейт и прочие "радости"

8 августа сотрудниками ГКНБ в Бишкеке задержан некто Эркин Мамбеталиев. Личность известная, скандально-криминальная и… имеющая непосредственное отношение к экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву.

Долгое время в республике царствовал чеченский криминальный авторитет Азиз Батукаев. Как одно время писали СМИ, "группировка Батукаева бралась за все, чем славились 90-е". Уточнений не требуется. Первый серьезный срок лидер банды получил в 1995 году, недолго посидел с комфортом, вышел… Потом последовала череда его громких задержаний, внушительных сроков и скорых освобождений.

В 2013 году Батукаев в очередной раз условно-досрочно освободился и на частном самолете отбыл в Чечню. Освободился он в тот раз, будучи по документам смертельно больным: у него якобы выявлено серьезное онкологическое заболевание, жить ему оставалось считанные дни, и крайне негуманно было держать его в заточении. Вскоре выяснилось, что представленные медицинские документы – липа.

Дальше начался цирк. Президент Атамбаев по меньшей мере четырежды безуспешно обращался к президенту Путину с просьбой выдать незаконно освобожденного вора в законе Азиза Батукаева и экстрадировать его по месту отсидки. Почему цирк? Потому что весьма сомнительно, чтобы такой "акт доброй воли", как отпускание на волю опасного преступника по фальшивым бумажкам, совершился без ведома и молчаливого согласия главы государства. Для чего же потом забрасывать просьбами главу другого государства?

Тогда в Кыргызстане разразились события, получившие название "Батукаев-гейта". В черном списке по делу освобождения Батукаева оказались около тридцати человек – врачи, экс-министр здравоохранения, судья, спецпрокурор, высокопоставленные чиновники… Кое-кто из них на допросах топил Атамбаева, прямо или косвенно указывая на его причастность к скандальному происшествию. В июне 2020 года Первомайский районный суд признал Алмазбека Шаршеновича виновным в незаконном освобождении Батукаева, городской суд Бишкека это решение оставил в силе. Через три года Верховный суд приговор отменил и направил дело на новое рассмотрение, разрешив пока еще не оправданному эксу уехать на лечение в Испанию.

В общем, Батукаев в Чечне, Атмабаев в Испании, народ про обоих уже начал потихоньку забывать. А тут – новый "гейт".

Какая связь между Азизом Батукаевым, Эркином Мамбеталиевым и Алмазбеком Атамбаевым? И как они все трое связаны с ликвидированным лидером криминального мира Камчы Кольбаевым?

Батукаев Атамбаеву вроде бы не сват и не брат, и даже не седьмая вода на киселе. Что не помешало ему заручиться странным президентским сочувствием и даже, возможно, покровительством. Мамбеталиев к Атамбаеву ближе: когда-то он был его телохранителем и, по свидетельству очевидцев, добрым приятелем. Хоть сам Атамбаев и отрицал какие бы то ни было товарищески-приятельски-дружеские отношения между ними. В 2008 году гражданин Мамбеталиев был приговорен к пожизненному лишению свободы за участие в убийстве нескольких человек (в том числе начальника Главного управления по борьбе с должностными преступлениями МВД КР Чыныбека Алиева).

После изгнания Курманбека Бакиева в 2010 году и короткого правления Розы Отунбаевой президентом стал Алмазбек Атамбаев. И – по удивительному стечению обстоятельств – уголовное дело Эркина Мамбеталиева тут же было пересмотрено, и он благополучно вышел на свободу.

Вменялось Мамбеталиеву, кроме многочисленного прочего, убийство зятя Азиза Батукаева (но вроде бы доказано не было). Не было доказано и его участие в бандформированиях – хотя и тогда, и теперь он подозревается в тесной связи с ОПГ покойного Коли-киргиза (он же – Камчыбек Асанбек, он же – Камчы Кольбаев). Кольбаевские с батукаевскими в смутные времена сильно враждовали, деля сферы влияния… Еще раньше, по сведениям правоохранительных органов, Мамбеталиев числился активным членом ОПГ Рыспека Акматбаева…

Нам, простым и далеким от криминала кыргызстанцам, все их дела были бы совершенно неинтересны, если бы не стойкое ощущение, что власть – целиком и полностью на стороне бандитов, крышует их и делает все для их процветания в Кыргызстане.

В 2015 году имя освобожденного Мамбеталиева всплыло в связи со скандалом вокруг попытки рейдерского захвата издательского дома "Вечерний Бишкек". Газета по этому поводу обращалась с заявлением все к тому же президенту Алмазбеку Атамбаеву, а фигурант чуть не задушил "ВБ" исками и надолго парализовал его работу.

Атамбаев формально поручил Генпрокуратуре и ГКНБ провести соответствующую проверку в отношении своего любимчика. Как и следовало ожидать, "факты не подтвердились". В этом Алмазбек Шаршенович очень схож со своим преемником Сооронбаем Шариповичем. Тому тоже вечно не хватало фактов, когда дело касалось матерых коррупционеров и кримавторитетов.

У нынешней власти фактов предостаточно. И с преступниками она не церемонится. И Эркина Мамбеталиева не спасла репутация "хорошего человека" и филантропа, который в 2019 году от щедрот подарил пограничникам два внедорожника (замеченные потом на границе во время известных кыргызско-таджикских событий).

Задержан он в рамках продолжающегося расследования по делу Кольбаева как имевший прямые связи с его группировкой. На сей раз за него взялись основательно, и выйти сухим из воды ему теперь не удастся.

Тем временем свое получают и другие кольбаевцы. Мать Камчы Майю Алиеву тоже ничто не спасло от судебного приговора – ни то, что якобы не знала, каким образом приобреталось все, что дарил (точнее – оформлял на ее имя) ее сын, ни болезни, ни возраст, ни то, что она – женщина-мать. Октябрьский районный суд признал ее виновной в отмывании преступных доходов и приговорил к семи годам лишения свободы (с применением годичной пробации). Отправлять ее в тюрьму, наверное, было бы негуманно, но наказать следовало. Что, собственно, и случилось.

К восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорена за то же самое Нурия Тентешева (одна из гражданских жен господина Кольбаева). Она, правда, пока в бегах, поэтому приговор заочный. Но он обязательно будет приведен в исполнение, как только беглянку поймают.

В розыск объявлен узбекский бизнесмен (по совместительству – крупный криминальный воротила Узбекистана) Салимбай Абдувалиев, финансово поддерживавший господина Кольбаева, его группировку и его преступную деятельность.

Прямо сейчас, на наших глазах, идет самая настоящая революция, которая (хочется верить) неизбежно приведет к декриминализации общества и образованию непреодолимой пропасти между преступными и властными структурами.

Источник - Вечерний Бишкек
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