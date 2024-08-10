|15:16 БРИКС: на путях выработки единой внешнеэкономической политики, - Дм.Нефедов
14:13 Санкции наоборот. В Азии объявили бойкот западным производителям продуктов, - Financial Times
14:12 Тхэквондистка из Узбекистана Светлана Осипова - вице-чемпионка Олимпиады
14:04 Российская разведка предотвратила переворот в Сербии, - Талха Озтур
14:03 Разамбек Джамалов - чемпион Олимпиады по вольной борьбе в составе Узбекистана
14:00 Невыученные уроки "Пятидневной войны": как Россию в августе проверяли на прочность
13:37 Сколько новых рабочих мест было создано в Таджикистане?
13:33 Узбекский боксер Баходир Жалолов - двукратный чемпион Олимпиады
13:08 "Помочь всем". Глава Курской общины мусульман спасает людей от обстрелов
13:07 На Китай "надвигается катастрофа".. демографическая, - А.Яшлавский
13:06 Английский бунт - бессмысленный и беспощадный, никак не стихает, - МК
13:02 Там будет город-джунгли. Зачем в Индонезии строят новую столицу Нусантара
12:59 Аккаунт предвыборного штаба Трампа взломали из-за рубежа
12:56 Узбекский боксер Абдумалик Халоков - чемпион Олимпийских игр
12:55 Талибы объявили годовщину падения Кабула (14 августа) государственным праздником
11:04 Мамбеталиев-гейт. Очередная крупная разборка среди кыргызских VIP
10:58 Бои за Суджу и Мартыновку: Укры вводит в Курскую область новые силы
10:50 Немец Бах оставляет пост главы МОК
09:30 Неадекватность, русофобия и смерть международного права, - Дм.Ростов
09:23 Упадок и разрушение: грозит ли рецессия экономике США, - Дм.Мигунов
09:04 США-Турция-Иран: Американские генералы через Эрдогана тайно уговаривают Тегеран пощадить Израиль, - Е.Тарасов
08:41 Курская битва: ВСУ контролируют неправильной формы прямоугольник, порядка 155 кв. км
00:29 Сказ про то, как вице-премьер Киргизии Россию напугать решил, - А.Каминская
00:25 Власти Японии ждут спрогнозированного чудовищного землетрясения
00:19 "Мне очень страшно, брат". Как страны ЦА готовят к войне против России
00:16 Ближний Восток: удары Израиля могут коснуться не только Ирана, - Л.Савин
00:15 Мигрантский кризис в Европе: бумеранг возвращается… - Е.Пустовойтова
00:14 Курдские отряды YPG вновь атаковали сирийскую армию Асада
00:02 Узбекистан дополнительно направит в Казахстан 500 млн кубометров воды для нужд фермеров
|23:27 Капитал ставит на силу. США скатятся к фашизму при любых раскладах, - Сергей Кожемякин
18:37 Курская битва: Зеленский использовал все козыри, элитные бригады ВСУ зарываются в землю, там и останутся
17:37 "Очередная красная линия стерта", - Дм.Дризе
15:41 Узбекский тяжелоатлет Акбар Джураев завоевал "серебро" Олимпиады
15:35 Транскаспийский газопровод: Чем больше богатство, тем больше забот, - Нургозель Байрамова
15:30 Тяжко виновен. Сидельца Саакашвили могут обвинить еще и в измене родине
15:27 Узбекский боксер Лазизбек Муллажонов завоевал "золото" Олимпиады
15:23 Северные Негоро: финны держали тайских гастарбайтеров на положении рабов
15:21 Давно известные лица: объявились кандидаты в президенты Молдавии
15:20 Узбекский борец Гуломжон Абдуллаев стал бронзовым призером Олимпиады
15:19 О христианском летосчислении, - П.В.Густерин
15:16 Путина загоняют в опаснейший капкан, - Мих.Ростовский
15:14 Украинская авантюра в Курской области: военно-политические цели
15:10 Чем обернется удар по газовой инфраструктуре в Курской области
15:08 В конфликте с ЕС Венгрия ставит хитрую подножку Украине
15:03 Дебаты Харрис-Трамп решат судьбу президентского кресла, - Стивен Коллинсон
15:02 Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля
15:00 Как убрать мигрантские гетто из Центральной России, - Ю.Банишевская
14:59 Цари пируют, люди тонут: в Астане хаос во время очередного саммита
14:44 Миллеровский "Газпром" опять усиленно качает газ бандеровцам
14:38 Сергей Худиев: Олимпиада для Иман Хелифов. Гендерное безумие
12:07 Первые выводы Курской битвы: Суджа - кто и как ее "сдал", - Р.Маркуш
|Талибы объявили годовщину падения Кабула (14 августа) государственным праздником
12:55 11.08.2024
- Министерство труда и социальных дел контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) объявило среду, 14 августа - годовщину падения правительства президента Ашрафа Гани - государственным праздником.
В министерстве заявили, что в среду по случаю третьей годовщины "победы афганского джихада против оккупации" под руководством США по всей стране пройдет государственный праздник.
14-15 августа 2021 года движение "Талибан" захватило столицу Афганистана Кабул после того, как США, их союзники и поддерживаемое ими правительство спешно покинули страну после 20-летнего присутствия.