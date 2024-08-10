Узбекский боксер Абдумалик Халоков - чемпион Олимпийских игр

12:56 11.08.2024

Узбекистанский боксер Абдумалик Халоков в финале одержал уверенную победу над соперником из Кыргызстана и завоевал золотую медаль на своих первых Олимпийских играх.



Боксер сборной Узбекистана Абдумалик Халоков по итогам выступления 11 августа стал чемпионом Олимпийских игр в Париже.



