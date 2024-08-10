Там будет город-джунгли. Зачем в Индонезии строят новую столицу Нусантара

13:02 11.08.2024 Индонезия на следующей неделе отпразднует главный праздник: День независимости. При этом впервые основные мероприятия пройдут не в Джакарте, а в будущей столице, получившей название Нусантара (в переводе - "архипелаг"). Мегапроект, который, только по официальным расчетам, обойдется в $32 млрд,- любимое детище уходящего президента Джоко Видодо. Глава государства уже переехал в новый президентский дворец, хотя вокруг еще вовсю идет стройка, и призывает всех чиновников как можно быстрее последовать его примеру: собрать вещи и поменять перенаселенную Джакарту на экологичную и инновационную Нусантару. Между тем проект с самого начала вызывал немало вопросов - и у экологов, беспокоящихся за уникальную экосистему Калимантана (на этом острове расположена новая столица), и у коренных жителей, и у многих простых индонезийцев, несогласных с подобной расстановкой приоритетов.







Переезд - дело сложное



Празднования Дня независимости пройдут в Индонезии, как и всегда, 17 августа. Но в этот раз они будут особенно масштабными. И эпицентром станет не Джакарта (остров Ява), а Нусантара (остров Калимантан, или Борнео) - город, которого совсем недавно не было на карте. Да и сейчас, строго говоря, речь идет не о полноценно функционирующем городе, а о мегастройке, конца которой пока не видно. Тем не менее 17 августа президент Джоко Видодо и другие ключевые чиновники соберутся на празднования именно в Нусантаре. Хотя формальный перенос столицы состоится позже; вероятно, уже при следующем президенте - Прабово Субианто, чья инаугурация запланирована на 20 октября.



Подготовка к празднествам 17 августа вступила в финальную фазу в конце июля. 28 числа президент Джоко Видодо сел на мотоцикл и возглавил колонну таких же мотоциклистов - разного рода чиновников (вплоть до министерского уровня) и знаменитостей. Все они помчались по только-только проложенному шоссе в будущую столицу. Затем господин Видодо признал, что дорога пока не закончена на все 100%, но ехать можно, и вполне комфортно. Добравшись до Нусантары, глава государства направился в новый президентский дворец - белоснежное здание с колоннами, над которым возвышаются 4650 огромных стальных "перьев". Они складываются в силуэт крыльев Гаруды - мифического существа (полуптицы-получеловека), которое изображено на гербе Индонезии.



В тот же день, 28 июля, Джоко Видодо выступил перед журналистами, пообещав следующую ночь провести во дворце. "Меня проинформировали, что вода, электричество, спальни, кровати - все это уже есть. Так что я могу там переночевать",- сказал он. На следующее утро президент признался, что спал на новом месте плохо, но добавил, что вода, электричество и интернет там действительно имеются в наличии.



За президентом подтягиваются и министры: на 12 августа запланировано первое в Нусантаре заседание правительства в полном составе.



До приезда главы государства в Нусантару переехали уже несколько сотен служащих. А основной поток ожидается с сентября. Планируется три фазы, и в рамках первой в новую столицу переселятся 11,916 чиновников из 38 министерств и ведомств.



Правительство возьмет на себя расходы на перелеты и переезд. Кроме того, ожидается, что каждый госслужащий получит пособие и служебную квартиру. Правда, временно - пока готовы не все дома - неженатые и незамужние госслужащие будут жить совместно с другими одиночками того же пола.



Но одними чиновниками население Нусантары, конечно, не ограничится. В городе будет несколько зон, и правительственная - лишь одна из них. Будут там и большой деловой квартал, и пешеходные зоны с торговой инфраструктурой, и зеленая зона с Ботаническим садом и научным Центром изучения лесов. Все это - на территории площадью 2,56 тыс. кв. км.



Взять да перенести



Впервые о возможности переноса столицы всерьез заговорили в 2017 году, когда идею начали прорабатывать профильные ведомства. В 2019-м Джоко Видодо официально объявил: новой столице - быть. Объясняя необходимость переноса правительственных учреждений из Джакарты, он знал о чем говорил. До того, как в 2014 году стать президентом, Джоко Видодо был губернатором Джакарты. И видимо, тогда полностью осознал, что этому городу косметические меры не помогут.



Во-первых, он критически перенаселен. В 2019 году, когда и было объявлено о грандиозных планах переноса столицы, в Джакарте, по официальным данным, жили около 10,4 млн человек. Плотность населения составляла 15,7 тыс. человек на квадратный километр. В то же время в провинции Восточный Калимантан (там и расположена новая столица) тогда жили 3,6 млн человек, и это - всего 29 человек на квадратный километр.



Бесконечные пробки на дорогах, нагрузка на социальную инфраструктуру, устаревшая сеть инженерных коммуникаций, плохая экология, высокая сейсмоопасность - вот лишь часть хронических проблем Джакарты.



Но решающий фактор, вероятно, другой. Джакарта стремительно (по меркам истории) уходит под воду. Еще в 2011 году в журнале Natural Hazards вышло исследование о том, что Джакарта погружается в море со скоростью от 1 до 15 см в год (некоторые районы при этом опускаются на 28 см в год). По прогнозам ученых, к 2050 году около 95% Северной Джакарты (а это примерно четверть территории города) окажется под водой. В числе причин и особенности местности (через Джакарту - город вблизи моря, который построен в болотистой местности - протекает 13 рек), и ошибки голландских колонизаторов XVII и последующих веков, и глобальное изменение климата, и стремительное жилищное строительство, и чрезмерное выкачивание грунтовых вод (многие жители Джакарты пользуются индивидуальными скважинами).



Поэтому власти и решили снизить нагрузку на город, создав новую столицу. Ее было решено построить в центре Индонезийского архипелага, состоящего из 17 тыс. островов. Для этого был выбран не остров Ява, где живет около 150 млн человек при общем населении страны 275 млн, и не соседняя Суматра (там живет порядка 61 млн человек), а третий по площади остров - Калимантан (Борнео), который делят между собой Индонезия, Малайзия и Бруней.



С экономической точки зрения Калимантан существенно уступает той же Яве: на первый приходится 8,49% от общего ВВП, а на вторую - 57,05%. Перенос столицы, как считают авторы инициативы, будет способствовать более равномерному развитию всех частей страны и более справедливому распределению ресурсов.



Нусантара с самого начала была призвана стать витриной Индонезии XXI века - экологичным, углеродно нейтральным, построенным с использованием всех новейших технологий и концепций городом, где все расположено настолько удобно, что большую часть времени все ходят пешком, а в остальное время - пользуются общественным транспортом.



Нусантара - утопия, соответствующая тому, как будущее воспринимает президент Видодо.



Из-за пандемии COVID-19 начало активного строительства города откладывалось, но все-таки этот момент настал в середине 2022 года. И вот теперь, как утверждают власти, первая из пяти фаза проекта (она подразумевает строительство президентского дворца и нескольких министерств, ряда жилых зданий, прокладывание дорог, ввод в строй коммуникаций) реализована на 80%. Полностью строительство должно завершиться к 2045 году - столетнему юбилею независимости Индонезии. Тогда в городе, по планам, будут жить от 1,7 млн до 1,9 млн человек.



Не всеми любимое детище



Между тем с самого начала мегапроект не вызывал единодушного принятия со стороны индонезийцев. Критика звучала - и продолжает звучать - с разных сторон.



Так, например, в 2019 году 39,8% опрошенных выступали против переноса столицы, в то время как за перенос были 35,6%. При этом среди жителей Джакарты 95,7% оказались противниками инициативы. А на Борнео ее поддерживали 48,1% - показатель выше среднего по стране, но все равно не свидетельствующий об однозначной поддержке.



Как рассказывал журналу Foreign Policy житель местной общины по имени Танто, коренное население тех районов, где строится новая столица, разделилось примерно 50 на 50: молодежь настроена более оптимистично, люди в возрасте смотрят на изменения с опаской. Например, строительство большой дороги через деревню вызывает беспокойство за безопасность детей.



Отношения между строителями и коренными жителями напряженные.



Так, в марте девять человек были арестованы из-за того, что не подчинились приказу покинуть земли, которые возделывали (там планируется построить VVIP-аэропорт, то есть для "очень-очень важных персон"). Законным владельцам полагается компенсация, вот только у очень многих членов местных общин, которые столетиями живут на одном месте, нет соответствующих официальных документов. Всего, по подсчетам экспертов, 51 сообщество коренных народов будет затронуто строительством города.



Критика звучала и со стороны экологов. Борнео - место обитания десятков уникальных видов животных, и столь масштабное вмешательство в их ареал обитания беспокоит специалистов. Например, вырубаются мангровые заросли, что в конечном счете наносит ущерб рыбам и млекопитающим. А представители коренных народностей жалуются, что в результате строительства меняется ландшафт, из-за чего, например, некоторые районы теперь затапливает в сезон дождей.



Архитекторы утверждают, что их цель - "создать город, который находится в равновесии с природой". Они делают акцент на том, что 65–70% площади Нусантары будет приходиться на зеленые зоны. Сам президент Видодо также не раз говорил, что это будет "самая зеленая столица в мире". Впрочем, даже при наиболее благоприятном раскладе без ущерба природе не обойтись: все-таки это будет полноценный мегаполис. К тому же красивые планы не всегда полностью соответствуют в реальности. Скажем, в городе действительно строится солнечная электростанция, но также Нусантара подключается к сети, электричество для которой вырабатывается в значительной степени при помощи угля.



Непредсказуемости добавляет и то, что проект полностью контролируется президентом Видодо. Например, в 2023 году газета The New York Times рассказывала, что годом ранее, посещая Москву, Джоко Видодо так впечатлился широкими проспектами, что неожиданно распорядился провести к своему новому дворцу шестиполосное шоссе. И неважно, что это противоречило всей концепции экологичного и удобного для пешеходов города.



Как жители Индонезии выбирали замену президенту Джоко Видодо



Еще один фактор неопределенности - грядущая 20 октября смена власти. Победитель выборов - экс-министр обороны Прабово Субианто - считается ставленником нынешнего лидера и позиционирует себя в качестве продолжателя его политики. Однако уже сейчас видно, что строительство нового города для него - не приоритет. Из всех письменных и устных выступлений следует, что главной инициативой Прабово Субианто станет принятие продовольственной программы, которая позволит обеспечить бесплатным питанием более 78 млн учащихся и около 4,4 млн беременных. Об этой программе, в частности, говорилось в июньской авторской колонке будущего президента для журнала Newsweek. Она вызвала в стране резонанс и даже заставила представителей партии Прабово Субианто выступать на тему того, почему будущий лидер не упомянул в качестве приоритета завершение строительства новой столицы. Один из лидеров партии, Суфми Даско Ахмад, заверил, что о Нусантаре не было сказано ни слова из-за "ограниченности пространства" для колонки. Впрочем, такое объяснение тоже говорит о многом.



Когда программа заработает в полную силу (ожидается, что это произойдет в 2029 году), на нее придется ежегодно тратить по $29 млрд. Индонезийскому бюджету непросто будет выдержать нагрузку со сторону сразу двух мегапроектов.



Изначально планировалось, что не более 19% денег, которые затратят на строительство Нусантары (а это, согласно планам, $32 млрд), будут выделены из бюджета. Остальное должно было быть получено благодаря государственно-частным партнерствам и прямым инвестициям, в том числе из-за рубежа. Но до сих пор, несмотря на пиар-кампании и льготы, особого интереса среди инвесторов не наблюдается.



Скажем, летом 2022 года тогдашний посол России в Индонезии Людмила Воробьева сообщала, что РФ предложили присоединиться к проекту по строительству новой индонезийской столицы. Однако с тех пор никаких новостей о заключенных соглашениях так и не появилось. Более того, например, в марте 2022 года японский инвестиционный конгломерат SoftBank полностью отозвал свои инвестиции. В июле этого года Джоко Видодо рассказал, что властям страны поступило три сотни писем о намерениях (LoI) от иностранных инвесторов. Однако интерес к сделкам - отнюдь не гарантия того, что они в итоге состоятся.



Впрочем, есть несколько факторов, которые говорят в пользу того, что проект не будет брошен на полпути. Во-первых, уже принят и вступил в силу закон "О государственной столице", в рамках которого и начался переезд госучреждений в Нусантару. Во-вторых, в связке с Прабово Субианто на выборы шел сын нынешнего главы государства Гибран Ракабуминг Рака. И теперь в октябре он станет вице-президентом. Главное дело жизни своего отца Гибран Ракабуминг Рака вряд ли бросит незаконченным.



Павел Тарасенко Источник - Коммерсант

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